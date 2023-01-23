«Реал» обыграл «Атлетик» и «Вильярреал» в гостях после трех матчей без побед

«Реал» одержал две гостевые победы подряд.

Клуб из сегодня на выезде справился с «Атлетиком» (2:0) в 18-м туре Ла Лиги. Ранее была победа над «Вильярреалом» в Кубке Испании (3:2).

До этого команда тренера не могла выиграть три игры кряду – были два поражения от «Барселоны» (1:3) и «Вильярреала» (1:2) и ничья с «Валенсией» (1:1) с победой по пенальти.

В таблице чемпиона та Испании «Реал» идет вторым, набрав 41 очко, у «Барсы» – 44.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.