«Реал» обыграл «Атлетик» и «Вильярреал» в гостях после трех матчей без побед
«Реал» одержал две гостевые победы подряд.
Клуб из Мадрида сегодня на выезде справился с «Атлетиком» (2:0) в 18-м туре Ла Лиги. Ранее была победа над «Вильярреалом» в Кубке Испании (3:2).
До этого команда тренера Карло Анчелотти не могла выиграть три игры кряду – были два поражения от «Барселоны» (1:3) и «Вильярреала» (1:2) и ничья с «Валенсией» (1:1) с победой по пенальти.
В таблице чемпиона та Испании «Реал» идет вторым, набрав 41 очко, у «Барсы» – 44.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
https://ibb.co/k8C9vZ4
Я аргументировал. Скинул даже скрин. Марсело отдаёт передачу Кроссу который находится в киллометровом офсайде, принимает спокойно мяч и зарабатывает пенальти)
Угадай что сделал Кросс в этом эпизоде находясь в киллосетровом офсайде?)
Правильно. Заработал пенальти.
А какой красиво законы физики он обманул когда его Ло Чельсо тянул на себя, а тот мастерки упал вперёд. Школой Рамоса попахивает и его знаменитым сальто в матче с Шахтёром;)
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Фол есть фол. Всем плевать умышленный он или нет. Наступил игроку - жёлтая.
Вот это вот не жёсткий фол. Верно.? (
P. S. Стараюсь отвечать всегда на комментарии, но их слишком много приходит на почту, без обид.