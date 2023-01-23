«Реал» обыграл «Атлетик» и «Вильярреал» в гостях после трех матчей без побед

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Атлетик Ла Лига Футбол

«Реал» одержал две гостевые победы подряд.

Клуб из Мадрида сегодня на выезде справился с «Атлетиком» (2:0) в 18-м туре Ла Лиги. Ранее была победа над «Вильярреалом» в Кубке Испании (3:2).

До этого команда тренера Карло Анчелотти не могла выиграть три игры кряду – были два поражения от «Барселоны» (1:3) и «Вильярреала» (1:2) и ничья с «Валенсией» (1:1) с победой по пенальти.

В таблице чемпиона та Испании «Реал» идет вторым, набрав 41 очко, у «Барсы» – 44.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Материалы по теме

44 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
gPk
Ответ Tibaut Curtois
Ну так где скриншот?) Больше пруфов.
Секта первого судейского хочет ещё раз скрин))))
https://ibb.co/k8C9vZ4
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
B-a-r-c-e-l-o-n-a
Ответ Brigande
Классика , за Мадридом следят больше чем за своим клубом )
я оба матча смотрел, что Барса, что Реал играли хуже своих соперников, но победили, зачем лицемерить?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tibaut Curtois
Ответ gPk
Так я же сказал что перепутал. А ты вообще о другом матче каком-то говоришь. Я говорю про матч где ПСЖ был дома и вёл 1-0.Ты же скидываешь матч где Реал дома. Поэтому мимо у тебя. Я аргументировал. Скинул даже скрин. Марсело отдаёт передачу Кроссу который находится в киллометровом офсайде, принимает спокойно мяч и зарабатывает пенальти)
Ну так где скриншот?) Больше пруфов.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Месси,суарес, неймар лучшие Минкаилов
Ответ белошип
Очень важная победа над сильным соперником,тут важно было не отпустить ’фк фарт’ с их лютыми отскоками в отрыв Теперь дерби)
ФК Фарт? И это говорит болельщик Реала?
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
gPk
Ответ Канатов ФАЗИЛ
Комментарий удален модератором
Я делаю что хочу. Спортс - открытый ресурс. Какие вопросы?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
gPk
Ответ Tibaut Curtois
Снова мимо)) сначала ты говоришь что Марселло был в офсайде теперь оказывается что в офсайде был Кроос которому Марселло навесил. Вот только Марселло навесил не Кроосу а Бензема который 100% не находился в офсайде. Снова говорю аргументируй свои слова.
Так я же сказал что перепутал. А ты вообще о другом матче каком-то говоришь. Я говорю про матч где ПСЖ был дома и вёл 1-0.Ты же скидываешь матч где Реал дома. Поэтому мимо у тебя.
Я аргументировал. Скинул даже скрин. Марсело отдаёт передачу Кроссу который находится в киллометровом офсайде, принимает спокойно мяч и зарабатывает пенальти)
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Brigande
Ответ B-a-r-c-e-l-o-n-a
ты матч хоть смотрел с Бильбао прежде чем пукать про фк фарт?) весь матч со своей трети не вылезали.
Классика , за Мадридом следят больше чем за своим клубом )
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tibaut Curtois
Ответ gPk
Точно, там Марсело отдавал мяч Кроссу. Угадай что сделал Кросс в этом эпизоде находясь в киллосетровом офсайде?) Правильно. Заработал пенальти. А какой красиво законы физики он обманул когда его Ло Чельсо тянул на себя, а тот мастерки упал вперёд. Школой Рамоса попахивает и его знаменитым сальто в матче с Шахтёром;)
Снова мимо)) сначала ты говоришь что Марселло был в офсайде теперь оказывается что в офсайде был Кроос которому Марселло навесил. Вот только Марселло навесил не Кроосу а Бензема который 100% не находился в офсайде. Снова говорю аргументируй свои слова.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Канатов ФАЗИЛ
Ответ gPk
Судя по бомбёжке в твиттере, Реал по классике с помощью судейки выиграл
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zorro
И все же, реал играл средне
+4
-5
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Степанов
Ответ белошип
Очень важная победа над сильным соперником,тут важно было не отпустить ’фк фарт’ с их лютыми отскоками в отрыв Теперь дерби)
Ага, в Суперкубке особенно отскочили 😁
+3
-7
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
gPk
Ответ Tibaut Curtois
И уточни именно матч, потому что там у Марселло офсайда не было. https://ibb.co/KhSqTqH
Точно, там Марсело отдавал мяч Кроссу.
Угадай что сделал Кросс в этом эпизоде находясь в киллосетровом офсайде?)
Правильно. Заработал пенальти.
А какой красиво законы физики он обманул когда его Ло Чельсо тянул на себя, а тот мастерки упал вперёд. Школой Рамоса попахивает и его знаменитым сальто в матче с Шахтёром;)
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tibaut Curtois
Ответ gPk
Нет,, если забежал в 5-ти метровый офсайд как Марсело в матче с ПСЖ)
И уточни именно матч, потому что там у Марселло офсайда не было.

https://ibb.co/KhSqTqH
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tibaut Curtois
Ответ gPk
Нет,, если забежал в 5-ти метровый офсайд как Марсело в матче с ПСЖ)
Вся твоя суть, причем здесь матч с ПСЖ и удар Лангле?) Сам себе и противоречишь. Винисиус наступил на ногу игрока Бильбао и должен был получить красную. Но Лангле можно пнуть Варана потому что Марселло забежал в офсайд?)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
gPk
Ответ Tibaut Curtois
Если ударил игрока шипами в своей штрафной?)
Нет,, если забежал в 5-ти метровый офсайд как Марсело в матче с ПСЖ)
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tibaut Curtois
Ответ gPk
Люди руками в штрафной тоже не умышленно играют. Может быть пенальти за это не давать?) Фол есть фол. Всем плевать умышленный он или нет. Наступил игроку - жёлтая.
Если ударил игрока шипами в своей штрафной?)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
gPk
Ответ corazón blanco
Жёсткий, но судья трактовал этот эпизод, как фол жёлтую карточку, Вы что от меня хотите, чтобы я сказал, что это фол на красную карточку? Да, грубо сыграл, но если за каждый такой эпизод давать красные, боюсь, что практически все команды будут играть вне равных составах. Да и нашли кому писать по поводу судейства, Вы хоть раз видели, чтобы я обсуждал действия арбитров? В Испании большая беда с судейским корпусом, многие не компетентны, очень много жалоб и это касается не только игр Мадрида или Барселоны. Рубиалесу вместо того, чтобы думать о прибыли в матчах за Суперкубки Испании в Саудовской Аравии, стоило бы лучше проделывать работу. Ведь именно Королевская федерация футбола Испании которую он возглавляет, является школой арбитров. Так что пишите письмо с претензиями туда)
Рубиалесу думать ничего не нужно) Его дружок в лице Тебаса - фаната Реала. Всё уже придумано)
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
gPk
Ответ Tibaut Curtois
Ты вообще игру смотрел? Если нет то посмотри хайлайты. Там Винисиус бежит в атаку а игрок пытается его остановить. И Винисиус наступает на его ногу, тоесть не умышленно. Другое дело будь это при обороне, тогда возможно удалили бы Винисиуса. Но продолжай ныть, мне нравиться)
Люди руками в штрафной тоже не умышленно играют. Может быть пенальти за это не давать?)
Фол есть фол. Всем плевать умышленный он или нет. Наступил игроку - жёлтая.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tibaut Curtois
Ответ gPk
Дали жёлтую? Ок. Где тогда красная? )) https://ibb.co/njL4rXM
Ты вообще игру смотрел? Если нет то посмотри хайлайты. Там Винисиус бежит в атаку а игрок пытается его остановить. И Винисиус наступает на его ногу, тоесть не умышленно. Другое дело будь это при обороне, тогда возможно удалили бы Винисиуса. Но продолжай ныть, мне нравиться)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Абдул Абакаев
Ответ белошип
Очень важная победа над сильным соперником,тут важно было не отпустить ’фк фарт’ с их лютыми отскоками в отрыв Теперь дерби)
фк фарт это как раз таки реал. что потверждает ЛЧ
+16
-9
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
corazón blanco
Ответ gPk
https://twitter.com/alainsa29/status/1617277821709066241?t=Jo7ywONSGExoF7Cp1qaH8A&s=19 Вот это вот не жёсткий фол. Верно.? (
Жёсткий, но судья трактовал этот эпизод, как фол жёлтую карточку, Вы что от меня хотите, чтобы я сказал, что это фол на красную карточку? Да, грубо сыграл, но если за каждый такой эпизод давать красные, боюсь, что практически все команды будут играть вне равных составах. Да и нашли кому писать по поводу судейства, Вы хоть раз видели, чтобы я обсуждал действия арбитров? В Испании большая беда с судейским корпусом, многие не компетентны, очень много жалоб и это касается не только игр Мадрида или Барселоны. Рубиалесу вместо того, чтобы думать о прибыли в матчах за Суперкубки Испании в Саудовской Аравии, стоило бы лучше проделывать работу. Ведь именно Королевская федерация футбола Испании которую он возглавляет, является школой арбитров. Так что пишите письмо с претензиями туда)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tibaut Curtois
Ответ gPk
Двойные стандарты у фанатов судейского произвола в лице Реала, не более. Самый позорный клуб за всю историю ср своими купленными трофеями. Начиная от года Миятовича, заканчивая произволом в Баварии. и это я даже про Ла Лигу не хочу говорить))
Про Ла Лигу ты и непосмеешь сказать что то, какой не матч судейский скандал, то Пике играл в волейбол в свой штрафной без наказаний, то голы соперников отменялись якобы за "нарушения" в атаке. Липовые пенальти за актерские игры Бускетса, Альбы, и Суареса. В 2019 на второй половине Сезона игра Валенсии против Барсы. Сначала судья отменил гол Валенсии за то что Бускетс лицом о воздух ударился. Потом судья просвистел штрафной удар в пользу Валенсии когда двое выходили в ситуацию против вратаря. В итоге Барса с позором выиграла матч. И таких экшенов полно, жаль только я не сохраняю скрины. Вспомни только как Ланле играл в Карате в своей штрафной с Вараном. А про ЛЧ ты хорошо вспомнил, но почему умолк о победах Барсы над ПСЖ имени Айтекина и Челси имени Эвребе?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
gPk
Ответ corazón blanco
Жёсткий фол, но все же не на красную, примерно на оранжевую карточку. В каждом матче бывают такие неприятные удары по ногам. P. S. Стараюсь отвечать всегда на комментарии, но их слишком много приходит на почту, без обид.
https://twitter.com/alainsa29/status/1617277821709066241?t=Jo7ywONSGExoF7Cp1qaH8A&s=19

Вот это вот не жёсткий фол. Верно.? (
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
B-a-r-c-e-l-o-n-a
Ответ белошип
Очень важная победа над сильным соперником,тут важно было не отпустить ’фк фарт’ с их лютыми отскоками в отрыв Теперь дерби)
Комментарий скрыт
+10
-19
-9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
corazón blanco
Ответ gPk
Дали жёлтую? Ок. Где тогда красная? )) https://ibb.co/njL4rXM
Жёсткий фол, но все же не на красную, примерно на оранжевую карточку. В каждом матче бывают такие неприятные удары по ногам.

P. S. Стараюсь отвечать всегда на комментарии, но их слишком много приходит на почту, без обид.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий