Анчелотти о 2:0 с «Атлетиком»: «Реал» хорошо оборонялся – компактно и надежно. Бензема многое дает нам в атаке»
Карло Анчелотти прокомментировал победу «Реала» над «Атлетиком» (2:0).
«Сегодня было заметно, что команда снова хорошо оборонялась. Компактно и надежно. Нам нужно было отстоять преимущество, и мы прекрасно справились. Мы ничего не отдали и победили.
Себальос сыграл очень хорошо, с большой индивидуальностью, он хорошо работал без мяча. Он преуспел, он неприкасаем. Он играл не так много, надеюсь, и остальные смогут восстановиться.
Бензема вернулся. Он многое дает нам в атаке. Мы очень счастливы и очень довольны. Хочу также отметить игру Камавинга, он провел потрясающий матч», – сказал главный тренер мадридского «Реала» в интервью DAZN.
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Успехов Мадрид!
будет побеждать. Успехов им!