Анчелотти о 2:0 с «Атлетиком»: «Реал» хорошо оборонялся – компактно и надежно. Бензема многое дает нам в атаке»

Теги Карим Бензема Карло Анчелотти Реал Мадрид Атлетик Ла Лига Дани Себальос Эдуардо Камавинга Футбол

Карло Анчелотти прокомментировал победу «Реала» над «Атлетиком» (2:0).

«Сегодня было заметно, что команда снова хорошо оборонялась. Компактно и надежно. Нам нужно было отстоять преимущество, и мы прекрасно справились. Мы ничего не отдали и победили.

Себальос сыграл очень хорошо, с большой индивидуальностью, он хорошо работал без мяча. Он преуспел, он неприкасаем. Он играл не так много, надеюсь, и остальные смогут восстановиться.

Бензема вернулся. Он многое дает нам в атаке. Мы очень счастливы и очень довольны. Хочу также отметить игру Камавинга, он провел потрясающий матч», – сказал главный тренер мадридского «Реала» в интервью DAZN.

«Реал» обыграл «Атлетик» и «Вильярреал» в гостях после трех матчей без побед

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Remix
Бензема замыкальшик
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
5t1ck
Ответ Cruel Snake
Все кто давно смотрит футбол понимают, что на протяжении сезона у команды будет спад и травмы и тут очень важно длина скамейки и мастерство игроков. И главное что-бы спад /травмы выпали не под самый конец апрель /май. Очень хочется верить, что у «Реала» это всё происходит сейчас и дальше будет только лучше. Успехов Мадрид!
Радует, что Анчи не стал упрямиться, а поменял центр на более свежих и подвижных игроков и сразу появилось какая-то жизнь. Но пока всё же многовато брака у Камы для его позиции, надеюсь старички поднаберут форму, потому, что Кама так быстро не прогрессирует. Вроде уже Тчу в общей группе и это хорошо.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
xDe xDe
Ответ EARMSR
Себальос просто в прекрасном форме. Если так продолжать, то может быть железно основным. По технике очень похож на Иско, но ещё и очень работоспособный.
Имхо, Себальос вообще не похож на Иско. Аларкон техничнее, но значительно медленнее и действует словно сам по себе. Они с Азаром намного больше похожи. Себальос же более "умный" игрок и куда сильнее влит в командную структуру (если, конечно, его наиграть). Кстати, уже давно писал, что единственный, кто с горем пополам может потянуть функционал Модрича - именно Себальос. Не настолько круто и не полностью, хорвата не повторить, но таки испанец единственный, кто на это хотя бы приближенно способен.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
xDe xDe
Ответ corazón blanco
Практически идеально сыграли в обороне. Начо блестяще отыграл, Камавинга тоже очень сильно помогал обороне. Рюдигеру поменьше бы обрезаться в передачах и будет все хорошо у него. Отличная победа над очень неудобным соперником. Асенсио с Себальосом в прошлой игре перевернули матч с Вильярреалом и сегодня заслуженно вышли в старте и тоже сыграли здорово.
Рюдигер и сам "хорош", конечно, но его можно чуть-чуть оправдать его позицией. А точнее, соседями. Слева находится Менди, который творческий примерно настолько же, как стул, на котором я сейчас сижу. Перед немцем сегодня был Камавинга - этот и из-под прессинга выберется, и мяч обработает, и пас вперёд придумает, но юн и иногда не чувствует соперника спиной. Ему пока не нужно давать мяч в борьбу, когда Эдуардо к ней не готов. Неудачные пасы на Камавингу (к слову, как раз от Рюдигера, и к чему это привело - виноват немец, а не француз) мы уже видели в Суперкубке. Сзади - Куртуа. Тибо держит планку топового голкипера, однако стоит признать, пас никогда не был его сильной стороной. Куртуа отлично и быстро вводит мяч рукой (чем он в первую очередь выгодно смотрелся после Наваса), ну а про его игру в воротах, думаю, комментарии излишни. Но ногами Тибо играет очень просто и не всегда уверенно. Выходит, у Рюдигера только один вариант, кому можно отдать короткий пас в трудной ситуации, который не вернётся обратно, и кто сам что-нибудь придумает - Милитао. Проблема в том, что он только один, и этот вариант легко перекрыть, ну а сам Рюдигер слишком часто косячит в этом плане. Даже не знаю, звучит смешно, вроде бы топовому защитнику в тридцатник подтягивать уверенный пас. Ну такое. Не ожидал от немца.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Z.Zidane1998
Только вернулся с работы и посмотрел хайлайты матчей юве и реала. И юве и Реал отскочили можно считать. Соперникам не везло. Никакой компактной обороны не заметил.
0
-6
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Roma2427
Блин так хотел что бы Начо забил, вообще идеально было бы.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cruel Snake
Все кто давно смотрит футбол понимают, что на протяжении сезона у команды будет спад и травмы и тут очень важно длина скамейки и мастерство игроков. И главное что-бы спад /травмы выпали не под самый конец апрель /май. Очень хочется верить, что у «Реала» это всё происходит сейчас и дальше будет только лучше.
Успехов Мадрид!
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
EARMSR
Себальос просто в прекрасном форме. Если так продолжать, то может быть железно основным. По технике очень похож на Иско, но ещё и очень работоспособный.
+35
-1
+34
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
инок
Надеюсь, что Реал вышел из функциональной ямы и дальше
будет побеждать. Успехов им!
+16
-3
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пепси пеналдувич
Ну на уровне Реал победил.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tibaut Curtois
Думаю защита станет еще надёжнее когда Алаба восстановиться. Ситуация заметно улучшилась после ЧМ. Надеюсь впредь все будут набирать форму.
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
белошип
Спасибо тренеру за эту важную победу)
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
corazón blanco
Практически идеально сыграли в обороне. Начо блестяще отыграл, Камавинга тоже очень сильно помогал обороне. Рюдигеру поменьше бы обрезаться в передачах и будет все хорошо у него. Отличная победа над очень неудобным соперником. Асенсио с Себальосом в прошлой игре перевернули матч с Вильярреалом и сегодня заслуженно вышли в старте и тоже сыграли здорово.
+39
-6
+33
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий