Анчелотти о 2:0 с «Атлетиком»: «Реал» хорошо оборонялся – компактно и надежно. Бензема многое дает нам в атаке»

прокомментировал победу «Реала» над « » (2:0).

«Сегодня было заметно, что команда снова хорошо оборонялась. Компактно и надежно. Нам нужно было отстоять преимущество, и мы прекрасно справились. Мы ничего не отдали и победили.

Себальос сыграл очень хорошо, с большой индивидуальностью, он хорошо работал без мяча. Он преуспел, он неприкасаем. Он играл не так много, надеюсь, и остальные смогут восстановиться.

вернулся. Он многое дает нам в атаке. Мы очень счастливы и очень довольны. Хочу также отметить игру , он провел потрясающий матч», – сказал главный тренер мадридского « » в интервью DAZN.

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