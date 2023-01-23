Гасперини после 3:3 с «Юве»: «Если приедешь в Турин защищаться, то проиграешь, пропустив с пенальти или штрафного. В таких матчах нужно забивать»

Теги Аталанта Ювентус серия А Италия Джан Пьеро Гасперини Футбол

Джан Пьеро Гасперини подвел итоги матча с «Ювентусом».

«Аталанта» сыграла вничью с туринским клубом (3:3) в 19-м туре Серии А.

«У нас всегда были характер и качество, даже в таких играх, как сегодня. Я увидел определенное развитие с начала сезона, отчасти благодаря свежести и индивидуальности парней, которые к нам присоединились.

Если приедешь в Турин только защищаться, то, скорее всего, проиграешь, пропустив с пенальти или штрафного удара. Я всегда считаю, что в таких матчах нужно забивать голы, иначе результата не будет», – заявил главный тренер «Аталанты».

Гасперини также спросили, считает ли он «Аталанту» претендентом на попадание в топ-4 после того, как с «Ювентуса» сняли 15 очков по делу о фиктивном приросте капитала.

«В те годы, когда мы квалифицировались в Лигу чемпионов, мы не знали, какова наша цель в самом начале. Мы просто добивались ее по ходу сезона, видя, насколько мы конкурентоспособны. То же самое и в этом году.

Конечно, мы сейчас в хорошем положении, но впереди еще долгий путь. Никто нас не сдерживает, но это очень странный сезон, мы не знаем, что произойдет.

Честно говоря, я не в восторге от того, что таблицы меняются по ходу сезона. Я предпочитаю, чтобы это делалось в начале или в конце, иначе к этому мало доверия.

Я человек, который счастлив на поле, который счастлив видеть, как парень приходит в «Аталанту», растет и переходит к более серьезным целям. Это делает «Аталанту» счастливой, поскольку позволяет нам обновлять и освежать состав. Это моя роль.

«Аталанту» часто несправедливо и неправильно втягивают в эти дела, но наши приросты капитала вполне реальны», – добавил Гасперини.

«Аталанта» занимает 5-ю строчку в таблице Серии А после 19 туров, набрав 35 очков.

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Halicarnassus
Если видишь нарушения соперника , но не видишь свои , то конечно проиграешь. Ювентус был ближе к победе .
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
OldRedWhite
Это даже не намёк. )))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
пей
В прошлом сезоне таким образом как раз и победили в Турине благодаря шальному голу Сапате в начале матча(его удар оказался по итогу единственным в створ ворот за весь матч)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nightblackwolf
Он в курсе, что Роналду уже ушёл оттуда?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
fellx
Ответ romanisti89
Нормальный троллинг. Типа Ювентус может забивать только с помощью судей)))
Туринский МЮ
+1
-6
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
max bogomazov
Спасибо судье он подарил очки автобусному Юве!
0
-8
-8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
уркунде
Если демиралы и паломины роняют всех подряд, то да...
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
romanisti89
Нормальный троллинг. Типа Ювентус может забивать только с помощью судей)))
+7
-9
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий