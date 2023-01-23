Гасперини после 3:3 с «Юве»: «Если приедешь в Турин защищаться, то проиграешь, пропустив с пенальти или штрафного. В таких матчах нужно забивать»

подвел итоги матча с «Ювентусом».

«Аталанта» сыграла вничью с туринским клубом (3:3) в 19-м туре Серии А.

«У нас всегда были характер и качество, даже в таких играх, как сегодня. Я увидел определенное развитие с начала сезона, отчасти благодаря свежести и индивидуальности парней, которые к нам присоединились.

Если приедешь в Турин только защищаться, то, скорее всего, проиграешь, пропустив с пенальти или штрафного удара. Я всегда считаю, что в таких матчах нужно забивать голы, иначе результата не будет», – заявил главный тренер «Аталанты».

Гасперини также спросили, считает ли он «Аталанту» претендентом на попадание в топ-4 после того, как с « » сняли 15 очков по делу о фиктивном приросте капитала.

«В те годы, когда мы квалифицировались в Лигу чемпионов, мы не знали, какова наша цель в самом начале. Мы просто добивались ее по ходу сезона, видя, насколько мы конкурентоспособны. То же самое и в этом году.

Конечно, мы сейчас в хорошем положении, но впереди еще долгий путь. Никто нас не сдерживает, но это очень странный сезон, мы не знаем, что произойдет.

Честно говоря, я не в восторге от того, что таблицы меняются по ходу сезона. Я предпочитаю, чтобы это делалось в начале или в конце, иначе к этому мало доверия.

Я человек, который счастлив на поле, который счастлив видеть, как парень приходит в «Аталанту», растет и переходит к более серьезным целям. Это делает «Аталанту» счастливой, поскольку позволяет нам обновлять и освежать состав. Это моя роль.

«Аталанту» часто несправедливо и неправильно втягивают в эти дела, но наши приросты капитала вполне реальны», – добавил Гасперини.

« » занимает 5-ю строчку в таблице Серии А после 19 туров, набрав 35 очков.