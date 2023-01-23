Лукман сделал дубль в 3-м матче подряд. Он идет вторым после Осимхена в гонке бомбардиров Серии А

Адемола Лукман оформил дубль в третьем матче подряд.

Полузащитник «Аталанты» оформил дубль в ворота « » в матче 19-го тура Серии А (3:3, второй тайм).

В предыдущем туре Лукман сделал дубль в игре против «Салернитаны» (8:2). Также на его счету два гола в ворота «Специи» (5:2) в матче 1/8 финала Кубка Италии.

В текущем сезоне с 11 забитыми голами идет на 2-м месте в гонке бомбардиров в Серии А. Лучший бомбардир сезона-22/23, нападающий « » , забил 13 мячей.