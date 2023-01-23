Лукман сделал дубль в 3-м матче подряд. Он идет вторым после Осимхена в гонке бомбардиров Серии А

Теги Аталанта Ювентус серия А Италия Кубок Италии Наполи Виктор Осимхен Адемола Лукман Футбол

Адемола Лукман оформил дубль в третьем матче подряд.

Полузащитник «Аталанты» оформил дубль в ворота «Ювентуса» в матче 19-го тура Серии А (3:3, второй тайм).

В предыдущем туре Лукман сделал дубль в игре против «Салернитаны» (8:2). Также на его счету два гола в ворота «Специи» (5:2) в матче 1/8 финала Кубка Италии.

В текущем сезоне Адемола Лукман с 11 забитыми голами идет на 2-м месте в гонке бомбардиров в Серии А. Лучший бомбардир сезона-22/23, нападающий «Наполи» Виктор Осимхен, забил 13 мячей.

16 комментариев

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Ас Юсупов
Ответ Разрыв Пуканов
про норвежского пацана, кладущего в апл в 1,5 раза больше, чем в бундеслиге, тоже можно выводы сделать с той же уровнем аналитики)
Все ещё проще) Можно напомнить фанатам АПЛ про Салаха, который играл в серии А))
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JUVE⚽️NTUS
Ответ Alex Rhea
лёгкий турнир серия а для форвардов; Уверен, даже Роналду бы там забивал до сих пор
На тренировках?
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OldRedWhite
Следующая игра дома с Сампдорией , которая не отсиживается в обороне !
Делайте выводы )))
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пей
Ответ Милчик
Аналитика федерального уровня
Да какая уж там аналитика, просто поделился своими впечатлениями, все же Серия А сама по себе довольно слабая лига и не припоминаю за последние годы чтобы хоть кто-нибудь из АПЛ провалился в Италии, наоборот средние игроки/сырой молодняк вполне себе выстреливают в менее конкурентноспособном чемпионате.
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Asian
Эвертону быстро стал ненужен(
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Милчик
Ответ пей
Тренд последних сезонов успешно подтверждает теорию о том, что даже сбитые летчики из АПЛ будут топами в Серии А и способны разрывать лигу.
Аналитика федерального уровня
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пей
Ответ Разрыв Пуканов
про норвежского пацана, кладущего в апл в 1,5 раза больше, чем в бундеслиге, тоже можно выводы сделать с той же уровнем аналитики)
Норвежский пацан все же один на миллион, он уникальный бриллиант, а вот когда человек из ротации скромного Лестера приезжает и разрывает лигу, молодняк из Челси приезжает в проблемный Милан, цементирует оборону и команда становится чемпионом впервые за долгое время, легендарный Смальдини становится одним из топ-защитников Серии А это немного другое на мой взгляд)
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vaslover
Ответ Кирилл Голивец
И оба - нигерийцы:)
Тем не менее, если бы у Саутгейта было больше мозгов Лукман играл бы в сборной Англии уже на ЧМ 2018. Он был просто в сумашедшей форме перед тем турниром в Бундеслиге, но Гарет решил взять в то время уже никакого Уэлбека.
Напомню, этот нигериец чемпион мира в составе сборной Англии до 20 лет.
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Человек1991
Что творит то человек-лук ))
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Разрыв Пуканов
Ответ пей
Тренд последних сезонов успешно подтверждает теорию о том, что даже сбитые летчики из АПЛ будут топами в Серии А и способны разрывать лигу.
про норвежского пацана, кладущего в апл в 1,5 раза больше, чем в бундеслиге, тоже можно выводы сделать с той же уровнем аналитики)
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Yu123
настоящая 5 лига европы
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Alex Rhea
Ответ пей
Тренд последних сезонов успешно подтверждает теорию о том, что даже сбитые летчики из АПЛ будут топами в Серии А и способны разрывать лигу.
однозначно. В связи с этим вспоминает нытьё фанатов серии А, что, мол, как же так - великого Томори не взяли на ЧМ))
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Alex Rhea
лёгкий турнир серия а для форвардов; Уверен, даже Роналду бы там забивал до сих пор
+2
-3
-1
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пей
Тренд последних сезонов успешно подтверждает теорию о том, что даже сбитые летчики из АПЛ будут топами в Серии А и способны разрывать лигу.
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Кирилл Голивец
И оба - нигерийцы:)
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Пепси пеналдувич
Ювентус это кошмар.
+1
-1
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