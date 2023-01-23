Лукман сделал дубль в 3-м матче подряд. Он идет вторым после Осимхена в гонке бомбардиров Серии А
Адемола Лукман оформил дубль в третьем матче подряд.
Полузащитник «Аталанты» оформил дубль в ворота «Ювентуса» в матче 19-го тура Серии А (3:3, второй тайм).
В предыдущем туре Лукман сделал дубль в игре против «Салернитаны» (8:2). Также на его счету два гола в ворота «Специи» (5:2) в матче 1/8 финала Кубка Италии.
В текущем сезоне Адемола Лукман с 11 забитыми голами идет на 2-м месте в гонке бомбардиров в Серии А. Лучший бомбардир сезона-22/23, нападающий «Наполи» Виктор Осимхен, забил 13 мячей.
Делайте выводы )))
Напомню, этот нигериец чемпион мира в составе сборной Англии до 20 лет.