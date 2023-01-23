Аллегри после 3:3 с «Аталантой»: «Любую другую команду подобные два дня убили бы. «Ювентус» доказал свою незаурядность»

оценил ничью «Ювентуса» с «Аталантой» (3:3) в Серии А.

«Хочу поблагодарить ребят, они провели отличный матч. Было нелегко, но футболисты отнеслись к игре со всей серьезностью и ответственностью.

Любую другую команду подобные два дня убили бы (с туринского клуба сняли 15 очков за финансовые махинации – прим. Sports.ru). Для всех это было абсурдом, нечто подобное мы испытали два месяца назад, когда президент [Андреа Аньелли] подал в отставку.

У нас незаурядная команда, и она доказала это. Мы можем выиграть или проиграть, но у игроков никогда не будет недостатка в самоотдаче», – сказал главный тренер « ».