Аллегри после 3:3 с «Аталантой»: «Любую другую команду подобные два дня убили бы. «Ювентус» доказал свою незаурядность»

Теги Аталанта Ювентус серия А Италия Массимилиано Аллегри Футбол

Массимилиано Аллегри оценил ничью «Ювентуса» с «Аталантой» (3:3) в Серии А.

«Хочу поблагодарить ребят, они провели отличный матч. Было нелегко, но футболисты отнеслись к игре со всей серьезностью и ответственностью.

Любую другую команду подобные два дня убили бы (с туринского клуба сняли 15 очков за финансовые махинации – прим. Sports.ru). Для всех это было абсурдом, нечто подобное мы испытали два месяца назад, когда президент [Андреа Аньелли] подал в отставку.

У нас незаурядная команда, и она доказала это. Мы можем выиграть или проиграть, но у игроков никогда не будет недостатка в самоотдаче», – сказал главный тренер «Ювентуса».

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15 комментариев

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Juve164
Ответ wojtech66
Первый тайм, после пропущенного гола - был лучшей игрой за много-много месяцев, почему бы так раньше не играть все игры?
Потому что у нас тренерует команду упёртый физрук с футболом из прошлого века. Тут вроде бы всё давно уже всем ясно
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wojtech66
Первый тайм, после пропущенного гола - был лучшей игрой за много-много месяцев, почему бы так раньше не играть все игры?
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Алексей Зиновьев
Ответ Бродяга-симпатяга
Ювентини уже давно не рефлексируют-да мы жулье и нам наплевать
Команда жульё? Игроки и тренерский штаб лично жульничали?
+3
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OVI
ЛЧ доказала, что нельзя убить то, что уже мертво
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-2
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Isshin88
Ответ Пако
Убили? Не дождётесь! Аллегри и его команда жива и продолжает сражаться.
За выход в серию Б?
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nugoboss
Жалко только болельщиков ювентуса. Вот как бывает, мы любители футбола, болеем, переживаем, а они зарабатывают и воду мутят.
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Бродяга-симпатяга
Ювентини уже давно не рефлексируют-да мы жулье и нам наплевать
+3
-4
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Mark Renton
Другой тренер давно умер бы от позора, но я лыс и румян.
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iPetroVi4i
Да всем абсолютно по боку середняк из Серии А)
+7
-9
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Halicarnassus
Покажите Аллегри как Ювентус играл в Серии Б . Дель Пьеро Недвед Буффон , Каморанези , Трезеге … в серии Б !!! Согласен с комментатором , Аллегри бы сбежал из Ювентуса в случае понижения в классе.
0
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-3
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ZamoRano
Ну знаешь ли, далеко не каждую команду на регулярной основе отправляют в пердив и ловят на махинациях...
+16
-18
-2
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Адепт Суперлиги
Убийство футбола отменяется, синьор Аллегри?
+3
-2
+1
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Пако
Убили? Не дождётесь! Аллегри и его команда жива и продолжает сражаться.
+49
-11
+38
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Barcelona Forever
Да все топ клубы коррумпированные,чё греха таить
И только Юве один попадается🤣
+38
-13
+25
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Брукс Хэтлин
Так у ювы иммунитет уже, коррупционеры со стажем
+46
-26
+20
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