Аллегри о первом голе «Аталанты»: «Шченсны бы никогда не допустил такую ошибку – это все из-за напряженной обстановки»

Теги Аталанта Ювентус серия А Италия Массимилиано Аллегри Войчех Шченсны Адемола Лукман Футбол

Массимилиано Аллегри поддержал вратаря «Ювентуса» Войчеха Шченсного после 3:3 с «Аталантой».

На 4-й минуте поляк не справился с ударом в ближний угол Адемолы Лукмана, который открыл счет.

«Мы долго входили в игру, и стадион молчал. У нас есть чувства, мы тоже люди (на днях с туринского клуба сняли 15 очков за финансовые махинации – прим. Sports.ru).

Шченсны бы никогда не допустил такую ошибку – это все из-за напряженной обстановки», – сказал главный тренер «Ювентуса».

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20 комментариев

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Александр Кузичкин
Ответ deGob
Мне как фанату Ювентуса непонятно, что делает щесный в воротах уже много лет... Он вратарь среднего уровня никак не для Ювентуса
Ювентус сам среднего уровня уже года 2. АЛОО
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Милчик
Разница в зп между Войцеха и Перина огромная, но разницы в них нет. Почему играет поляк не понятно
+2
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+2
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Juve164
Ответ Halicarnassus
Да конечно . Помню я как Каннаваро и Дзамбротта уже договорились с новыми клубами , также Тюрам . Иными словами , кто уже понял что к чему , поручили агентам работу , пока сами играли на ЧМ . Надежды остаться в Юве у них не было , а значит они знали больше , и понимали всю безнадежность ситуации .
Так никому практически уход из Юве не принёс ничего хорошего в футбольном плане.
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wojtech66
Ну да, Сандро вон тоже - защитник мирового уровня, особенно в верховой борьбе, как это он так упустил своего игрока при навесе... Это только из-за стресса. Никогда не было и вот опять.
Вы проспали стартовые 10-минутки в обоих таймах.
0
-1
-1
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*MVP*
Ответ FEZ10
Спасибо Ювентусу ,что забрали его у нас у Арсенала
плохо ты болеешь за Арсенал, если не знаешь, что у него его не Ювентус забрал
+15
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+15
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Direct free kick
Ответ Адепт Суперлиги
Этот сезон уже хочется забыть как страшный сон: сначала ограбление с Салернитаной, теперь убийство футбола в суде, что дальше? Победим в Лиге Европы, а Чеферин лично на награждении все отменит и скажет, что Юве дисквалификацирован?
Ахаха Юва не нюхала еврогоршок со времён Баджо и Траппа, какая ЛЕ и с Аллегровым?
+6
-14
-8
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!!!Bata!!!
Ну блин, почему Перин сидит под Войцехом, для многих остается загадкой, но ты все ровно продолжаешь гнуть свою непонятную никому линию
+2
-1
+1
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FEZ10
Ответ deGob
Мне как фанату Ювентуса непонятно, что делает щесный в воротах уже много лет... Он вратарь среднего уровня никак не для Ювентуса
Спасибо Ювентусу ,что забрали его у нас у Арсенала
+1
-6
-5
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v6vngyr2dh
Польский Буффон красавчик, еще парочку таких пропустит.
+1
-3
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nugoboss
Я и говорил что они не выиграют, стрессов за последний месяц море.
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art_m
Ты бы никогда не тренировал этот клуб если бы не напряженная обстановка в голове у аньелии…
+4
-3
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Подкат Пенальтьевич
О, у физрука новое оправдание появилось
+2
-2
0
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2RIN
Войцех хороший вратарь, но такие бабочки запускает регулярно,
+4
-4
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Halicarnassus
Ответ Антонио Мартынов
Все решения было объявлены уже после чемпионата мира.
Да конечно . Помню я как Каннаваро и Дзамбротта уже договорились с новыми клубами , также Тюрам . Иными словами , кто уже понял что к чему , поручили агентам работу , пока сами играли на ЧМ . Надежды остаться в Юве у них не было , а значит они знали больше , и понимали всю безнадежность ситуации .
+3
0
+3
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Адепт Суперлиги
Этот сезон уже хочется забыть как страшный сон: сначала ограбление с Салернитаной, теперь убийство футбола в суде, что дальше? Победим в Лиге Европы, а Чеферин лично на награждении все отменит и скажет, что Юве дисквалификацирован?
+15
-7
+8
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deGob
Мне как фанату Ювентуса непонятно, что делает щесный в воротах уже много лет... Он вратарь среднего уровня никак не для Ювентуса
+35
-11
+24
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Антонио Мартынов
Войцех в целом хорош, но Перин заслуживает гораздо больше, чем получает
+16
-5
+11
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Антонио Мартынов
Ответ Halicarnassus
Во времена кальчополи , лучшие ребята Ювентуса составляли половину сборной Италии , включая основного вратаря в лице Буффона . Итог вы знаете . Как там с напряжением ?
Все решения было объявлены уже после чемпионата мира.
+3
-1
+2
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Halicarnassus
Во времена кальчополи , лучшие ребята Ювентуса составляли половину сборной Италии , включая основного вратаря в лице Буффона . Итог вы знаете . Как там с напряжением ?
+2
-8
-6
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Mc′loud
Понимаю желание Аллегри защитить вратаря, но у Войцеха эта уже не первая ошибка, когда он запускает в вратарский угол. Но вратарь классный.
+31
-5
+26
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