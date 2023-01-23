Аллегри о первом голе «Аталанты»: «Шченсны бы никогда не допустил такую ошибку – это все из-за напряженной обстановки»

поддержал вратаря «Ювентуса» Войчеха Шченсного после 3:3 с «Аталантой».

На 4-й минуте поляк не справился с ударом в ближний угол , который открыл счет.

«Мы долго входили в игру, и стадион молчал. У нас есть чувства, мы тоже люди (на днях с туринского клуба сняли 15 очков за финансовые махинации – прим. Sports.ru).

Шченсны бы никогда не допустил такую ошибку – это все из-за напряженной обстановки», – сказал главный тренер « ».