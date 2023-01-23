«Ювентус» пропустил 8 голов в 2 матчах Серии А после серии из 8 сухих побед
«Ювентус» пропустил 8 голов за 2 последних матча в чемпионате Италии.
Туринский клуб принимает «Аталанту» (3:3, второй тайм) в 19-м туре Серии А.
До этого «Юве» крупно проиграл «Наполи» (1:5) на выезде.
Отметим, что перед игрой в Неаполе «бьянконери» не пропускали в лиге на протяжении 8 матчей – было 8 побед с общим счетом 14:0.
29 января команда тренера Массимилиано Аллегри примет «Монцу».
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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