«Ювентус» пропустил 8 голов в 2 матчах Серии А после серии из 8 сухих побед

«Ювентус» пропустил 8 голов за 2 последних матча в чемпионате Италии.

Туринский клуб принимает «Аталанту» (3:3, второй тайм) в 19-м туре Серии А.

До этого «Юве» крупно проиграл «Наполи» (1:5) на выезде.

Отметим, что перед игрой в Неаполе «бьянконери» не пропускали в лиге на протяжении 8 матчей – было 8 побед с общим счетом 14:0.

29 января команда тренера примет «Монцу».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.