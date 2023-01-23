«Ювентус» пропустил 8 голов в 2 матчах Серии А после серии из 8 сухих побед

Теги Аталанта Ювентус серия А Италия Массимилиано Аллегри Футбол

«Ювентус» пропустил 8 голов за 2 последних матча в чемпионате Италии.

Туринский клуб принимает «Аталанту» (3:3, второй тайм) в 19-м туре Серии А.

До этого «Юве» крупно проиграл «Наполи» (1:5) на выезде.

Отметим, что перед игрой в Неаполе «бьянконери» не пропускали в лиге на протяжении 8 матчей – было 8 побед с общим счетом 14:0.

29 января команда тренера Массимилиано Аллегри примет «Монцу».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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16 комментариев

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Baobabb forever
Ответ kaka10
Юве проиграв Наполи 1:5 оказался в 10 очках от зоны вылета
а это реальные очки или с них уже сняли спортивным судом?
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Juve164
Ответ Юрий Кечко
Интер тут лишний
Интер также играет, как Юве. Посмотри их убогие игры
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-1
-1
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Адепт Суперлиги
Ответ ForzaGandzasar
С Интером отскочили, давайте прямо сказать, а до этого кто там был с такой атакой, как у Наполи или Аталанты. Вот и лицо Аллегри открылось.
Интер они по делу переехали
+3
-3
0
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Юрий Кечко
Ответ Batt Monner
Оке, я был неточен. Надо было написать про современную поставленную игру, а не про древний стиль футбола, который демонстрируют Рома, Юве, Интер. У Юве с Аллегри нет перспектив, увы
Интер тут лишний
0
-1
-1
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ForzaGandzasar
С Интером отскочили, давайте прямо сказать, а до этого кто там был с такой атакой, как у Наполи или Аталанты. Вот и лицо Аллегри открылось.
+10
-6
+4
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kaka10
Юве проиграв Наполи 1:5 оказался в 10 очках от зоны вылета
+3
-1
+2
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Batt Monner
Ответ Алексей Гусев
так и что? Это значит у них непоставленная игра?
Оке, я был неточен. Надо было написать про современную поставленную игру, а не про древний стиль футбола, который демонстрируют Рома, Юве, Интер. У Юве с Аллегри нет перспектив, увы
+1
0
+1
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Алексей Гусев
Ответ Juve164
Так Интер играет в стиле Юве, забьёт и сушит
так и что? Это значит у них непоставленная игра?
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Juve164
Ответ Алексей Гусев
с Интером то не особо поплыл...
Так Интер играет в стиле Юве, забьёт и сушит
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-5
-5
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Алексей Гусев
Ответ Batt Monner
Как только соперник не сильно ниже классом и с поставленной игрой, Юве плывет
с Интером то не особо поплыл...
+4
-2
+2
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Batt Monner
Как только соперник не сильно ниже классом и с поставленной игрой, Юве плывет
+4
-7
-3
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Aleksey Yashin
И Спортс написал всего 6 абзацев по этому поводу? Надо было 8!
+1
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Адепт Суперлиги
Ничего удивительного. После такого количества травм, неубедительной игры Гатти и Ругани, новособранная тройка защитников не может не допускать ошибки.
+8
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+7
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Arman FCSM
Они 15 очков за один день просрали, а вы тут про пропущенные мячики пишите
+2
-4
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Los Galácticos
Аталанта после ухода Малиновского сумасшедшие голевые феерии начала выдавать.
+4
-5
-1
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Юрий Кечко
Фартило в тех матчах частенько , долетело то что должно было раньше
+19
-2
+17
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