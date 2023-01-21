Клопп о 1000 матчей: «Сумасшедшее число, но борода теперь седая. Для меня это лучшая работа в мире»

Теги Боруссия Дортмунд Майнц Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия Юрген Клопп Футбол

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о достижении отметки в 1000 матчей.

Матч «красных» против «Челси» в 21-м туре АПЛ станет юбилейным для немецкого специалиста. Во главе «Ливерпуля» он провел 410 матчей, в дортмундской «Боруссии» – 319, а в «Майнце» – 270. 

«Это грандиозное событие. Я работал в клубах, которые мне нравились. Это сумасшедшее число, но борода теперь седая. Когда я приехал сюда, такого не было. Я не уверен, что это из-за возраста и «Ливерпуля».

Для меня это лучшая работа в мире. Это не расслабляющая работа, не та, где у тебя много отпусков, но мне это нравится. Я счастлив, что могу это делать, потому что это практически единственная работа, которую я могу выполнять.

Я нормально справляюсь с волнением, давлением, выдающимися моментами и менее хорошими моментами. Это часть работы. Никто не побеждает все время. Я знал это с самого начала. Возможно, люди должны получать награду за 1000 хороших игр – но я не уверен, что кто-то получил бы ее».

О начале карьеры в «Майнце»

«В то время я не знал, что хочу заниматься этой работой всю оставшуюся жизнь. Из первых семи игр, кажется, мы выиграли шесть. Если бы мы проиграли еще один раз, мы бы вылетели. 

Если бы мы выиграли пять матчей, это был бы выдающийся показатель, но мы опустились бы в третий дивизион, и многообещающая тренерская карьера закончилась, не успев начаться», – сказал Клопп.

Материалы по теме

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кино Музыка
Испания ждет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кокич
Пусть борода моя седа,
Мне Chelsea нечего пугаться.
Не только грусть мои года,
Мой Liverpool — моё богатство.
©Клопп
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Stewart Downing
Ответ Cruel Snake
Рок-н-ролльщик. Его гастроли по Европе не должны заканчиваться, в Испанию должен будет заехать
никому он ничего не должен
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kerim Sadykov
"Это Лучшая работа в мире,
Лучшая работа в мире" - "Ярость"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
АРТУР АЛИЕВ
надеюсь еще 1000 матчей проведет в Ливерпуле
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Даурен Турсынбеков
Вспомнился 1000 матч Венгера то ли в апл то ли в общ. Как раз против челси
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Остап Бендер Сгибальщик
талантище
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jaxongir Shodiev
Хоть и борода седая, но зато голова не лысая
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
JealousNobody
Седина в бороду, бес в ребро.
У гопника команда в середине таблицы тонет, а он поет сам себе деферамбы. Конченый.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
jane gunn
Кто бы что не говорил про сегодняшний Ливерпуль, это не отменяет того факта, что Клопп был и остаётся одним из лучших футбольных тренеров современности наравне с Пепом и Анчелотти. Настоящая легенда ❤️
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
Ответ Marcus-light
История про Майнц потрясающая и очень красноречивая. Много ли в мире тренеров, кто бы такое сделал? В прошлом сезоне такая ситуация была с Майклом Джексоном, который проделал выдающуюся работу (вроде даже тренера месяца взял), но не спас Бернли и ему дали пинка ради Компани.
Майнц так же вылетал с Клоппом из Бундеслиги, но ему дали поработать и он во второй раз их поднял обратно:)
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
Футболисты сегодня должны поздравить Клоппа по полной:)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
хотелось бы конечно, чтобы челси поздравил клоппа с этой вехой как когда-то с такой же знаковой датой поздравил венгера, но увы - этот челси уже не тот.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
инок
С юбилейной игрой Клоппа! Классный тренер
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Marcus-light
История про Майнц потрясающая и очень красноречивая. Много ли в мире тренеров, кто бы такое сделал?
В прошлом сезоне такая ситуация была с Майклом Джексоном, который проделал выдающуюся работу (вроде даже тренера месяца взял), но не спас Бернли и ему дали пинка ради Компани.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Niko [Ars]
Седина не страшно
Главное, чтоб хер стоял
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cruel Snake
Рок-н-ролльщик.
Его гастроли по Европе не должны заканчиваться, в Испанию должен будет заехать
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
А.В. Бубнов
Такого тренера отхватил Ненавистный Ливерпуль...
А у нас зато аж сразу 10 Хагов!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Interist055
Успехов в будущем!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dmitriy6354
Легенда! 💪🥰
+19
0
+19
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий