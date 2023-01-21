Клопп о 1000 матчей: «Сумасшедшее число, но борода теперь седая. Для меня это лучшая работа в мире»

Главный тренер «Ливерпуля» высказался о достижении отметки в 1000 матчей.

Матч «красных» против «Челси» в 21-м туре станет юбилейным для немецкого специалиста. Во главе « » он провел 410 матчей, в дортмундской «Боруссии» – 319, а в «Майнце» – 270.

«Это грандиозное событие. Я работал в клубах, которые мне нравились. Это сумасшедшее число, но борода теперь седая. Когда я приехал сюда, такого не было. Я не уверен, что это из-за возраста и «Ливерпуля».

Для меня это лучшая работа в мире. Это не расслабляющая работа, не та, где у тебя много отпусков, но мне это нравится. Я счастлив, что могу это делать, потому что это практически единственная работа, которую я могу выполнять.

Я нормально справляюсь с волнением, давлением, выдающимися моментами и менее хорошими моментами. Это часть работы. Никто не побеждает все время. Я знал это с самого начала. Возможно, люди должны получать награду за 1000 хороших игр – но я не уверен, что кто-то получил бы ее».

О начале карьеры в «Майнце»

«В то время я не знал, что хочу заниматься этой работой всю оставшуюся жизнь. Из первых семи игр, кажется, мы выиграли шесть. Если бы мы проиграли еще один раз, мы бы вылетели.

Если бы мы выиграли пять матчей, это был бы выдающийся показатель, но мы опустились бы в третий дивизион, и многообещающая тренерская карьера закончилась, не успев начаться», – сказал Клопп.