Клопп о 1000 матчей: «Сумасшедшее число, но борода теперь седая. Для меня это лучшая работа в мире»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о достижении отметки в 1000 матчей.
Матч «красных» против «Челси» в 21-м туре АПЛ станет юбилейным для немецкого специалиста. Во главе «Ливерпуля» он провел 410 матчей, в дортмундской «Боруссии» – 319, а в «Майнце» – 270.
«Это грандиозное событие. Я работал в клубах, которые мне нравились. Это сумасшедшее число, но борода теперь седая. Когда я приехал сюда, такого не было. Я не уверен, что это из-за возраста и «Ливерпуля».
Для меня это лучшая работа в мире. Это не расслабляющая работа, не та, где у тебя много отпусков, но мне это нравится. Я счастлив, что могу это делать, потому что это практически единственная работа, которую я могу выполнять.
Я нормально справляюсь с волнением, давлением, выдающимися моментами и менее хорошими моментами. Это часть работы. Никто не побеждает все время. Я знал это с самого начала. Возможно, люди должны получать награду за 1000 хороших игр – но я не уверен, что кто-то получил бы ее».
О начале карьеры в «Майнце»
«В то время я не знал, что хочу заниматься этой работой всю оставшуюся жизнь. Из первых семи игр, кажется, мы выиграли шесть. Если бы мы проиграли еще один раз, мы бы вылетели.
Если бы мы выиграли пять матчей, это был бы выдающийся показатель, но мы опустились бы в третий дивизион, и многообещающая тренерская карьера закончилась, не успев начаться», – сказал Клопп.
Мне Chelsea нечего пугаться.
Не только грусть мои года,
Мой Liverpool — моё богатство.
©Клопп
Лучшая работа в мире" - "Ярость"
У гопника команда в середине таблицы тонет, а он поет сам себе деферамбы. Конченый.
В прошлом сезоне такая ситуация была с Майклом Джексоном, который проделал выдающуюся работу (вроде даже тренера месяца взял), но не спас Бернли и ему дали пинка ради Компани.
Главное, чтоб хер стоял
Его гастроли по Европе не должны заканчиваться, в Испанию должен будет заехать
А у нас зато аж сразу 10 Хагов!