Юрген Клопп: «Не думаю, что «Челси» сможет тратить так же в следующие 10 лет. Верю в тренерские качества, развитие, тимбилдинг – это нужно использовать»

Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

Юрген Клопп прокомментировал большие траты «Челси» на новых футболистов.

Лондонский клуб заплатил более 400 миллионов фунтов на трансферы после прихода новых владельцев.

– Их расходы интересны. Но не могу это объяснить. Если все эти цифры правдивы, то это впечатляет.

– У вас вызывает беспокойство расходы «Челси»?

– Не думаю, что «Челси» сможет тратить так же в течение следующих 10 лет. Не знаю. Возможно, и смогут. Не думаю, что инвестиции в будущем прекратятся. А это значит, что мы тоже должны это делать. 

С другой стороны, я верю в тренерские качества, верю в развитие, верю в тимбилдинг – эти вещи нужно использовать на 100 процентов. 

Когда ты создаешь новую команду, это не означает, что ее нужно делать новой каждый год. Смысл в том, чтобы позволять футболистам делать шаг вперед. У нас есть такие игроки.

Не стоит беспокоиться о тратах других клубов. Мы должны реагировать на такие моменты, но есть и другие аспекты, – сказал главный тренер «Ливерпуля».

7 комментариев

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tackle by Moore
Клопп с ухмылкой вываливая сотку за очередного деревина кэролла: Верю в тренировки, тимбилдинг и тренерские качества
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Born is the King
Особенно тимбилдинг, особенно в футболе. Клоп наивный или фантазёр
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corazón blanco
Ответ Амин Чич
Вот в чем силен Гвардиола, так это в том, что он не задерживается надолго в клубах, соперники привыкают к стилю + уходят образующие игроки! Клопу надо уходить, всё! Не потому что он слабее стал, просто это реальность!
Честно, я бы хотел однажды взглянуть на Мадрид под руководством Юргена Клоппа.
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Александра Александрова
Наивный мальчик ) этот бездонный мешок будет тратить больше всех ))
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Олег Ринкевич
Какой он тактичный! Нет бы сказать, что бойлер совсем крышу потерял, раз выбрасывает за ноунеймов бешеные бабки!
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Амин Чич
Вот в чем силен Гвардиола, так это в том, что он не задерживается надолго в клубах, соперники привыкают к стилю + уходят образующие игроки! Клопу надо уходить, всё! Не потому что он слабее стал, просто это реальность!
+1
-1
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Marcus-light
Насчёт Сити он был жёстче. А тут явно с ухмылкой про "тренерские качества"
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