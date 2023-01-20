Юрген Клопп: «Не думаю, что «Челси» сможет тратить так же в следующие 10 лет. Верю в тренерские качества, развитие, тимбилдинг – это нужно использовать»

прокомментировал большие траты « » на новых футболистов.

Лондонский клуб заплатил более 400 миллионов фунтов на трансферы после прихода новых владельцев.

– Их расходы интересны. Но не могу это объяснить. Если все эти цифры правдивы, то это впечатляет.

– У вас вызывает беспокойство расходы «Челси»?

– Не думаю, что «Челси» сможет тратить так же в течение следующих 10 лет. Не знаю. Возможно, и смогут. Не думаю, что инвестиции в будущем прекратятся. А это значит, что мы тоже должны это делать.

С другой стороны, я верю в тренерские качества, верю в развитие, верю в тимбилдинг – эти вещи нужно использовать на 100 процентов.

Когда ты создаешь новую команду, это не означает, что ее нужно делать новой каждый год. Смысл в том, чтобы позволять футболистам делать шаг вперед. У нас есть такие игроки.

Не стоит беспокоиться о тратах других клубов. Мы должны реагировать на такие моменты, но есть и другие аспекты, – сказал главный тренер « ».