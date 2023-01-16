Михаил Галактионов: «Локомотив» не имеет права находиться там, где находится. Надо пахать, чтобы исправить ситуацию и подняться выше»

высказался о намерении исправить турнирное положение «Локомотива» в Мир .

– Как по ощущениям, ребятам тяжело в первые дни сбора? Особенно сегодня, когда так жарко в Абу‑Даби?

– Мы сочетаем различные направленности тренировочного занятия. Сегодня была больше тактическая работа, направленная на отработку определенных компонентов игры в обороне. Те игровые принципы, которые мы доносим до наших ребят, важно знать не только на теоретических занятиях, но и на практике.

Что касается физической подготовленности, то это тот этап, который сегодня необходим. Ребята понимают, они терпят и понимают важность этой работы, все без исключения.

– Каким вы видите «Локомотив» с точки зрения стиля игры?

– Неоднократно говорим, что у нас есть определенные игровые принципы, которые должны проявляться во всех компонентах игры. Я для себя определяю, да и до команды доношу мысль, что сейчас нет ярко выраженного атакующего футбола или оборонительного футбола. Если мы делаем ставку на один компонент, что, другим не нужно заниматься?

Важно играть в футбол правильно: правильно проводить как атаки в позиционном нападении, так и быстрые атаки, правильно прессинговать в определенных зонах, правильно обороняться, правильно играть на стандартных положениях. Вот над этим мы и работаем.

– Мы с коллегами вспоминали долматовский ЦСКА, который во втором круге добрался до серебра с 14‑го места. Вы что‑то подобное в голове держите? Сложно отдельно работать над психологическим состоянием команды, находящейся так низко в таблице?

– С одной стороны, если мы будем говорить об этом постоянно, у ребят в голове будет не самый хороший навык с точки зрения психологии. Мы сразу сказали, что об этом нам надо забыть, и с первого дня сбора пахать. Пахать для того, чтобы как минимум исправить эту ситуацию и подняться выше. Потому что такой клуб как « » не имеет права находиться там, где находится.

Надо приложить все усилия и тренерскому штабу, и игрокам, чтобы ситуацию выправить и чтобы находиться на совершенно иных позициях в таблице, – сказал главный тренер железнодорожников.