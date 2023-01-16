Михаил Галактионов: «Локомотив» не имеет права находиться там, где находится. Надо пахать, чтобы исправить ситуацию и подняться выше»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Михаил Галактионов Матч ТВ Футбол

Михаил Галактионов высказался о намерении исправить турнирное положение «Локомотива» в Мир РПЛ.

– Как по ощущениям, ребятам тяжело в первые дни сбора? Особенно сегодня, когда так жарко в Абу‑Даби?

– Мы сочетаем различные направленности тренировочного занятия. Сегодня была больше тактическая работа, направленная на отработку определенных компонентов игры в обороне. Те игровые принципы, которые мы доносим до наших ребят, важно знать не только на теоретических занятиях, но и на практике.

Что касается физической подготовленности, то это тот этап, который сегодня необходим. Ребята понимают, они терпят и понимают важность этой работы, все без исключения.

– Каким вы видите «Локомотив» с точки зрения стиля игры?

– Неоднократно говорим, что у нас есть определенные игровые принципы, которые должны проявляться во всех компонентах игры. Я для себя определяю, да и до команды доношу мысль, что сейчас нет ярко выраженного атакующего футбола или оборонительного футбола. Если мы делаем ставку на один компонент, что, другим не нужно заниматься?

Важно играть в футбол правильно: правильно проводить как атаки в позиционном нападении, так и быстрые атаки, правильно прессинговать в определенных зонах, правильно обороняться, правильно играть на стандартных положениях. Вот над этим мы и работаем.

– Мы с коллегами вспоминали долматовский ЦСКА, который во втором круге добрался до серебра с 14‑го места. Вы что‑то подобное в голове держите? Сложно отдельно работать над психологическим состоянием команды, находящейся так низко в таблице?

– С одной стороны, если мы будем говорить об этом постоянно, у ребят в голове будет не самый хороший навык с точки зрения психологии. Мы сразу сказали, что об этом нам надо забыть, и с первого дня сбора пахать. Пахать для того, чтобы как минимум исправить эту ситуацию и подняться выше. Потому что такой клуб как «Локомотив» не имеет права находиться там, где находится.

Надо приложить все усилия и тренерскому штабу, и игрокам, чтобы ситуацию выправить и чтобы находиться на совершенно иных позициях в таблице, – сказал главный тренер железнодорожников.

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7 комментариев

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samarskij-kuzmich
А что такого особенного в Локомотиве, что этот клуб не может быть в зоне вылета? В советском чемпионате именно там Локомотив и находился. Так что всё нормально, возвращение к истокам.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ adamxx
Да он в пердиве провел большую часть своего существования... Ты эти традиции имеешь ввиду?
Нет, он имеет ввиду 3-хкратного чемпиона России и рекордсмена по Кубкам России.
+1
0
+1
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adamxx
Ответ ractorosan527@gmail.com
Имеется ввиду клуб с историей и традициями
Да он в пердиве провел большую часть своего существования... Ты эти традиции имеешь ввиду?
0
-4
-4
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Гамарджоба Генацвале
Надо выбираться их этой ж###.Надеюсь, у Галактионова это получится.
+2
-1
+1
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ractorosan527@gmail.com
Ответ adamx
Что значит - не имеет права? Кто забрал такие права у локо?
Имеется ввиду клуб с историей и традициями
+1
0
+1
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Чётко_как_чечётка
Во времена Долматовского ЦСКА не было такой конкуренции, сейчас середняк Ростов идёт третьим, Оренбург седьмым. Откровенно проходных команд нету, чтобы выставлять полу резервный состав. Раньше можно было приберечь лидеров, чтобы не лететь к Лучу или не играть на синтетике с Амкаром.
Да и топ команды, кроме Зенита, не отличаются стабильностью. В прошлом сезоне Спартак был 10, Рубин вообще вылетел, в этом Локо в зоне стыков, Сочи с Краснодаром во второй 8ке...
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
adamx
Что значит - не имеет права? Кто забрал такие права у локо?
0
-5
-5
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