«Локо» интересен 30-летний центральный защитник «Стандарда» Дюсен («Матч ТВ»)

Теги Локомотив премьер-лига Россия Стандард высшая лига Бельгия возможные трансферы Ноэ Дюсен Матч ТВ Футбол

В «Локомотив» может перейти капитан бельгийского «Стандарда» Ноэ Дюсен.

По данным «Матч ТВ», железнодорожники интересуются 30-летним футболистом.

Для московского клуба Дюсен не является приоритетным вариантом усиления на позицию центрального защитника и рассматривается как вариант для подстраховки.

После игры «Стандарда» с «Мехеленом» в чемпионате Бельгии игрок прощался с болельщиками со слезами на глазах. С большой долей вероятности, он покинет «Стандард» и перейдет либо в один из турецких клубов, либо в «Локомотив».

В этом сезоне на счету бельгийца 17 матчей и 4 гола (2 – с пенальти) за «Стандард» в чемпионате. Его полная статистика доступна здесь.

11 комментариев

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Inkognito-93
Слежу за Бельгией,это реальный топ ,усиление здесь и сейчас!
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Кирилл Голивец
Ответ Чётко_как_чечётка
Опытный 191см капитан крепкого европейского клуба на позицию ЦЗ? Звучит очень неплохо, а учитывая то, что творится у нас в защите, в том числе и на "2м этаже", то вообще отлично!
Но зачем человеку из Бельгии РПЛ сейчас?
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Гоша Петров
Ответ Valentin Grabenovsky
Курс на омоложение и "русификацию"
Локомотив и так очень молодая команда,не хватает опытных игроков.Напиши мне хотя бы 5 команд с топ 5 лиг которые играют сплошь молодежью.Не назовешь,потому что это бредовая стратегия.
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тот самый Кадрус
Ответ Valentin Grabenovsky
Курс на омоложение и "русификацию"
В команде полно молодых, в том числе россиян. Одного-двух 30 летних дядек как раз таки и не хватает.
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Чётко_как_чечётка
Кстати, раз известно про "запасной" вариант на эту позицию, то тогда кто в приоритете??? В любом случае надеюсь на УСИЛЕНИЕ в защите! Хотя надеюсь и на дальнейший прогресс Мампаси, прошлой весной он был неплох.
В нападении и так есть кому играть: Изидор, Игнатьев, Раков, Жемалетдинов, Миранчук, Марадишвили, Керк...
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alexsem69
Раньше инсайдер был Нобель, а теперь МатчТВ)
+1
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Игорь Кузнецов
Зачем нужны молодёжные команды, если большинство игроков везут из-за рубежа?
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Чётко_как_чечётка
Опытный 191см капитан крепкого европейского клуба на позицию ЦЗ? Звучит очень неплохо, а учитывая то, что творится у нас в защите, в том числе и на "2м этаже", то вообще отлично!
+7
-1
+6
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Илюха аналитик
Один капитан уйдёт, вместо него новый прийдёт?
+2
-1
+1
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Valentin Grabenovsky
Курс на омоложение и "русификацию"
+8
-5
+3
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Илюха аналитик
30 летнего защитника вряд ли брать стоит
0
-2
-2
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