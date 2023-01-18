«Локо» интересен 30-летний центральный защитник «Стандарда» Дюсен («Матч ТВ»)

В «Локомотив» может перейти капитан бельгийского «Стандарда» Ноэ Дюсен.

По данным «Матч ТВ», железнодорожники интересуются 30-летним футболистом.

Для московского клуба Дюсен не является приоритетным вариантом усиления на позицию центрального защитника и рассматривается как вариант для подстраховки.

После игры «Стандарда» с «Мехеленом» в чемпионате Бельгии игрок прощался с болельщиками со слезами на глазах. С большой долей вероятности, он покинет «Стандард» и перейдет либо в один из турецких клубов, либо в «Локомотив».

В этом сезоне на счету бельгийца 17 матчей и 4 гола (2 – с пенальти) за «Стандард» в чемпионате. Его полная статистика доступна здесь.