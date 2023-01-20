Инвестор «Химок» Садыгов может прекратить финансирование клуба. Он разочаровался в проекте («СЭ»)

Теги Химки премьер-лига Россия Спорт-Экспресс деньги Туфан Садыгов Футбол

Главный инвестор «Химок» Туфан Садыгов может прекратить финансирование клуба по окончании сезона.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным источников, Садыгов разочаровался в проекте и не видит смысла в продолжении финансирования футбольного клуба.

Ранее гендиректор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов сообщил, что «Химки» погасили все долги перед футболистами. Появлялась информация, что долги подмосковного клуба составляли около 150 миллионов рублей.

«Химки» занимают 15-е место в Мир РПЛ, набрав 12 очков в 17 матчах.

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56 комментариев

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Wasilij Petrow
К вопросу о том, считать наши футбольные зарплаты рыночными, как тут многие уверяли.
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arij
все деньги отстирал - зачем ему теперь этот клуп?))
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шлеп нога
Ха! Все как всегда! Много крика, а через полгода инвесторам надоедает коррупционное болото рпл! Классика!
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Циник Петербургский
Ответ mold-cel
эээ, мы только начали болеть за клуб, пошли интересные новости с тренировочного процесса, тренер вводил интересные методики, игроки погружались, обсуждали с ним новую расстановку за полем
Экий Вы саркастичный ))) Но прям в точку!
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Слава Дробышевкий
Музыка и заставка из концовки Ералаша
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тигр настоящий
вот и всё !
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Mixos Demid
Ответ Marat_NJL
Самое смешное во всем этом слово «проект». Скорее, «представление» должно быть)
Точнее - аттракцион!!!
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gukmamop
Это он долго продержался.
+1
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Roman Pavlenko
Ну правильно, наверное задумывал спортивный проект, а получился комично-патриотический
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Сергей Галынский
аминь
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NIK7478
Финита ля комедия.
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Fruch
Ответ Marat_NJL
Самое смешное во всем этом слово «проект». Скорее, «представление» должно быть)
Точнее даже подойдет «цирк»
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Дым под водой
Ответ Нейтральный критик
Интересно, как вообще можно было очароваться проектом "Химки"
Похоже по молодости за девками туда ездил)
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Adeen
Так он сам этот проект и развалил.
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Spartakus1984
А что он ожидал?Вкладывание в клубы РПЛ само по себе убыточно,ладно,если бы он как Абрамович вкладывал и хотя бы морально был бы удовлетворен,а смысл вкладывать деньги,что бы команда просто не вылетела из лиги
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Ваня Колобов
Ответ Илья Савчук
Ну наконец-то Химки умрут, задолбал уже терюшков и его солевые дружки
Так этот Терюшков сейчас начнет подключать админресурс. Типа проклятые капиталисты виноваты, санкции и все дела, поэтому нужно срочно выделить государственную субсидию на поддержку спортивной команды, как пострадавшей от санкций.
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Барыга блинами
Карма вернулась за Юрана. Падение на дно только начинается
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Konstantin Smolchenko
Шо, опять?
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maxoc
Да кому нужна команда с 2-мя тысячами болельщиков фактически в Москве. Где даже топы испытывают проблемы с болельщиками. А с учётом фан-айди посещаемость только снизится.
+1
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Илья Савчук
Ну наконец-то Химки умрут, задолбал уже терюшков и его солевые дружки
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Злобный Конь
Торговля деревянными изделиями свернулась?
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mold-cel
эээ, мы только начали болеть за клуб, пошли интересные новости с тренировочного процесса, тренер вводил интересные методики, игроки погружались, обсуждали с ним новую расстановку за полем
+2
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Ебздрогыч
Ответ Black Square
Самобытная команда , много болельщиков по всей стране, самая нейтрально любимая команда после Краснодара , слова «проект» и тем более «представление» никак не относятся к Химкам , это команда !
Я хочу курить то же самое, что курите вы!
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Black Square
Ответ Marat_NJL
Самое смешное во всем этом слово «проект». Скорее, «представление» должно быть)
Самобытная команда , много болельщиков по всей стране, самая нейтрально любимая команда после Краснодара , слова «проект» и тем более «представление» никак не относятся к Химкам , это команда !
0
-5
-5
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Forza
Вот и закончилась долгая и славная футбольная карьера Ильи Садыгова.
+21
0
+21
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