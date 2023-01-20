Инвестор «Химок» Садыгов может прекратить финансирование клуба. Он разочаровался в проекте («СЭ»)
Главный инвестор «Химок» Туфан Садыгов может прекратить финансирование клуба по окончании сезона.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
По данным источников, Садыгов разочаровался в проекте и не видит смысла в продолжении финансирования футбольного клуба.
Ранее гендиректор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов сообщил, что «Химки» погасили все долги перед футболистами. Появлялась информация, что долги подмосковного клуба составляли около 150 миллионов рублей.
«Химки» занимают 15-е место в Мир РПЛ, набрав 12 очков в 17 матчах.
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