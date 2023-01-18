Андрей Канчельскис: «Гогниев и Григорян – позор российского футбола. Один бегает и кричит как в зоопарке, другой боксирует»
Андрей Канчельскис назвал тренеров, позорящих российский футбол.
«Я не смотрю на «Химки» – зачем мне это? Они ерундой занимаются. «Химки» – это «Спартак», «Зенит» или ЦСКА, чтобы говорить о них? Мне не очень интересно следить на ними.
Гогниев позорит российских тренеров – бегает и кричит как зоопарке. Это его проблемы. Ну, вот посмотришь на него и Григоряна – это позор российского футбола. Такой вот выбор у наших футбольных президентов!
Вы же видели, как Григорян бегает и кричит по раздевалке? Это разве нормально? Он говорит, что Дешам не тренер, а Франция не команда. А кто тогда ты такой, Григорян?
Он боксирует в раздевалке. Вы можете представить, чтобы Анчелотти заходил в раздевалку и говорил: «Пацаны, берите перчатки, будем друг друга массировать!» Это нормально?
Надо реально смотреть на вещи – пусть разбираются руководители, которые зовут их постоянно. Один бегает и кричит, как в зоопарке, другой боксирует. Класс! – сказал бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед».
Машины, девочки, бабки и при этом не работаю. Просто резкий и говорю "правильно".
смотрю иногда в ютубе дальнобойщика из белоруссов, работает в сша, просто рассказывает как работает, и снимает места куда возит заказы, у него концы по 3000 км,
Сегодня вез груз на аляску, закинул блесну там в лесном озере, завтра везет в колорадо. Живой человек,
А в современном кино сплошная"романтика", не знаю фильм где герой просто работает, не ментом не бизнесменом, не бандитом.
Ну и криминальное кино с антигероем никто больше не снимает, и нигде.
А то, что люди кричат, психуют, так это эмоции. Можно подумать Канчельскис не психовал никогда!
В чем проблема в данном случае?
Какой он литовец?
А люди 30+ знают о чем речь
Может не смотрели особо, но понятие имеют
Видимо ты и есть тот самый потребитель этого контента.