назвал тренеров, позорящих российский футбол.

«Я не смотрю на « » – зачем мне это? Они ерундой занимаются. «Химки» – это «Спартак», «Зенит» или ЦСКА, чтобы говорить о них? Мне не очень интересно следить на ними.

позорит российских тренеров – бегает и кричит как зоопарке. Это его проблемы. Ну, вот посмотришь на него и – это позор российского футбола. Такой вот выбор у наших футбольных президентов!

Вы же видели, как Григорян бегает и кричит по раздевалке? Это разве нормально? Он говорит, что Дешам не тренер, а Франция не команда. А кто тогда ты такой, Григорян?

Он боксирует в раздевалке. Вы можете представить, чтобы Анчелотти заходил в раздевалку и говорил: «Пацаны, берите перчатки, будем друг друга массировать!» Это нормально?

Надо реально смотреть на вещи – пусть разбираются руководители, которые зовут их постоянно. Один бегает и кричит, как в зоопарке, другой боксирует. Класс! – сказал бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед».