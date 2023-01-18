Андрей Канчельскис: «Гогниев и Григорян – позор российского футбола. Один бегает и кричит как в зоопарке, другой боксирует»

Теги Химки Спартак Гогниев премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Александр Григорян Футбол

Андрей Канчельскис назвал тренеров, позорящих российский футбол.

«Я не смотрю на «Химки» – зачем мне это? Они ерундой занимаются. «Химки» – это «Спартак», «Зенит» или ЦСКА, чтобы говорить о них? Мне не очень интересно следить на ними.

Гогниев позорит российских тренеров – бегает и кричит как зоопарке. Это его проблемы. Ну, вот посмотришь на него и Григоряна – это позор российского футбола. Такой вот выбор у наших футбольных президентов!

Вы же видели, как Григорян бегает и кричит по раздевалке? Это разве нормально? Он говорит, что Дешам не тренер, а Франция не команда. А кто тогда ты такой, Григорян?

Он боксирует в раздевалке. Вы можете представить, чтобы Анчелотти заходил в раздевалку и говорил: «Пацаны, берите перчатки, будем друг друга массировать!» Это нормально?

Надо реально смотреть на вещи – пусть разбираются руководители, которые зовут их постоянно. Один бегает и кричит, как в зоопарке, другой боксирует. Класс! – сказал бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед».

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47 комментариев

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ReneHoseman
Ответ Tollie
в России принято восхвалять быдло. Наглое и необразованное. поэтому такие как гогниев или григорян, всегда будут пользоваться спросом. о чём вообще речь, если культовым фильмом у нас считается Брат-2 и прочая гоп-чернуха, а самые популярные ТВ-шоу - это "Криминальная Россия" и "Час суда"...
Про брата-2 кстати точно, кумир молодежи был, все же хотели так:
Машины, девочки, бабки и при этом не работаю. Просто резкий и говорю "правильно".
смотрю иногда в ютубе дальнобойщика из белоруссов, работает в сша, просто рассказывает как работает, и снимает места куда возит заказы, у него концы по 3000 км,
Сегодня вез груз на аляску, закинул блесну там в лесном озере, завтра везет в колорадо. Живой человек,
А в современном кино сплошная"романтика", не знаю фильм где герой просто работает, не ментом не бизнесменом, не бандитом.
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Goshish
Ответ Tollie
в России принято восхвалять быдло. Наглое и необразованное. поэтому такие как гогниев или григорян, всегда будут пользоваться спросом. о чём вообще речь, если культовым фильмом у нас считается Брат-2 и прочая гоп-чернуха, а самые популярные ТВ-шоу - это "Криминальная Россия" и "Час суда"...
Да-да, только в России. Особенно смешно выглядит отсылка к шоу, которые либо по лицензии, либо по западным лекалам.
Ну и криминальное кино с антигероем никто больше не снимает, и нигде.
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иййет
Криштиану Роналду: Каррагер и Невилл - позор английского футбола. Один меня всё время критикует, другой тоже.
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Caucentus
Музыка Колмановского, слова Евтушенко, исполняет Марк Бернес: "Хотят ли русские войны" )
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Valentin Kompaneytsev
Какая та непонятная вражда.
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Александра Чиркова
зато Канчелькис "МА-ЛА-ДЕЦ" среди овец
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Recreated
Не знаю. Мне всегда приятно слушать Григоряна.
А то, что люди кричат, психуют, так это эмоции. Можно подумать Канчельскис не психовал никогда!
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Toni_Montana
Помню, году в 18-19, когда Григорян был тренером Луча, в него кинули петухом, а он потом жаловался, что жизнь превратили в ад))
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KOTOV71
Я был не раз в зоопарке,никто не бегал,не кричал.
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2ran
Все по делу сказал.
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Toni_Montana
Ответ Арам
Литвин же
Литвинян, ты хотел сказать?
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ЫЫыыы
Ответ Stereophonics89
Родился там, рос там же В чем проблема в данном случае? Какой он литовец?
обычный украинец, фамилия ни при чем . это как Дзюба, отец и фамилия украинские но парень 100% русский)
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Гусеконь
а Канчельскис, который сказал, что мы купили выход в плей-офф?
+1
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MstAndreev
"А я просто бухаю. Я хороший", - добавил Канчельскис
+1
-1
0
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Kuvoon
Ответ TiNO
Вот будет потеха, если Гогниев и Григорян вместе его встретят и заставят за слова ответить:)) А ведь могут)
Каким образом потеха будет-то? Мозгов им не хватит ответить словесно и сразу за кулаки? Что, кстати, в свою очередь лишь подтвердит слова Канчельскиса
+3
-5
-2
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poolshh
Ответ Руслан Диниев
То ли дело Шалимов с Мостовым. Ну и я. - добавил полузащитник
Правильно, наливай да пей. Закрытый клуб.
+4
-1
+3
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Добрый Ретроград
Ответ Tollie
в России принято восхвалять быдло. Наглое и необразованное. поэтому такие как гогниев или григорян, всегда будут пользоваться спросом. о чём вообще речь, если культовым фильмом у нас считается Брат-2 и прочая гоп-чернуха, а самые популярные ТВ-шоу - это "Криминальная Россия" и "Час суда"...
Балабанов - это лучшее, что было в русском кино в конце ХХ-начале ХXI века. Кино с Часом суда сравнил. Я на часе суда работал, там все по одной кальке и кастинги с фриками рулят. Ведёшь разговор о вещах, о которых очень смутное стереотипное представление имеешь.
+2
-1
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Виктор Литвинов
Ответ Tollie
в России принято восхвалять быдло. Наглое и необразованное. поэтому такие как гогниев или григорян, всегда будут пользоваться спросом. о чём вообще речь, если культовым фильмом у нас считается Брат-2 и прочая гоп-чернуха, а самые популярные ТВ-шоу - это "Криминальная Россия" и "Час суда"...
Страна, где Чебурашка самый кассовый фильм
+1
-1
0
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TiNO
Вот будет потеха, если Гогниев и Григорян вместе его встретят и заставят за слова ответить:)) А ведь могут)
+8
-2
+6
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Добрый Ретроград
Ответ Владимир Владимир
Российский футбол сам по себе сплошной позор относительно руководителей, затрат, футболистов и т.п. Какая из составных частей российского футбола в порядке, кроме огромного количества трат бюджетного бабла? Есть ли хоть какой-нибудь свет в конце тоннеля? Наш футбол - отражение нашего государства.
Наш футбол - отражение нашего государства. - Как и тюрьма, например. Много ещё примеров.
0
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Stereophonics89
Ответ Иван Булкин
Почему Канчельскис стал Украинцем? Сама фамилия вас не смущает? Скорее Литовец тогда уже.
Родился там, рос там же
В чем проблема в данном случае?
Какой он литовец?
+2
0
+2
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Stereophonics89
Ответ ЫЫыыы
а ну ка признавайся откуда знаешь про "Криминальная Россия" и "Час суда" ... уверен, что большинство здесь присутствующих названий таких и не слыхали. Видимо ты и есть тот самый потребитель этого контента.
Ну, скажем так, на данном ресурсе комментят далеко не самые возрастные люди
А люди 30+ знают о чем речь
Может не смотрели особо, но понятие имеют
+3
-1
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Иван Булкин
Ответ Дурачок
Новости русского футбика: украинецъ обсуждает армянина и осетина.
Почему Канчельскис стал Украинцем? Сама фамилия вас не смущает? Скорее Литовец тогда уже.
0
-3
-3
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Уэмбли Стедиум
Дешам не тренер,потому что не армян ,сказал Григорян
+1
-2
-1
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ЫЫыыы
Ответ Tollie
в России принято восхвалять быдло. Наглое и необразованное. поэтому такие как гогниев или григорян, всегда будут пользоваться спросом. о чём вообще речь, если культовым фильмом у нас считается Брат-2 и прочая гоп-чернуха, а самые популярные ТВ-шоу - это "Криминальная Россия" и "Час суда"...
а ну ка признавайся откуда знаешь про "Криминальная Россия" и "Час суда" ... уверен, что большинство здесь присутствующих названий таких и не слыхали.
Видимо ты и есть тот самый потребитель этого контента.
+8
-2
+6
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