Барселона – Хетафе, прогноз на матч 22.01.2023, чемпионат Испании (Ла Лига)

В воскресенье вечером, 22 января, на легендарном стадионе «Камп Ноу» состоится матч 18-го тура чемпионата Испании, в рамках которого Барселона будет принимать Хетафе Кике Санчеса Флореса. Начало противостояния запланировано на 20:30 по московскому времени.

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Рекомендованная ставка: победа Барселоны (1,20)

Наш прогноз на матч Барселона – Хетафе поможет вам сделать осмысленную ставку на игру.

Барселона

Каталонцы подходят к встрече с «малой командой Мадрида» в приподнятом настроении. А как может быть иначе, если только что «Барса» разжилась первым трофеем при тренере Хави Эрнандесе?

В финале Суперкубка Испании Барселона уверенно «прибила» своего главного исторического соперника – мадридский Реал (3:1). Хави не стал скрывать, что этот успех имеет огромное значение для его коллектива.

«Я хочу, чтобы мои игроки получали удовольствие от футбола и побеждали. «Барселона» хочет начать эру побед.

Триумф в Суперкубке – это важное событие. Думаю, это несколько снимет напряжение с наших игроков. Мы не боимся конкуренции, ориентируемся лишь на себя», – отмечает Хави.

К тому же не стоит забывать, что именно Барселона удерживает лидерство в испанской Ла Лиге. Учитывая это обстоятельство совершенно очевидно, что «блаугранас» ни в коем случае не захотят допустить осечку в матче со скромным Хетафе.

Статистика и цифры:

– После рестарта сезона 2022/2023 Барселона не смогла потеряла очки в матче с Эспаньолом. После этого игроки получили «нагоняй» от Хави и вернулись на путь побед

– В каждом матче после паузы на мундиаль в Катаре «Барса» забивала не менее одного гола

– Хетафе не может обыграть Барселону начиная с 17 октября 2020 года, да и та победа состоялась на домашнем поле мадридской команды

Хетафе

Команда Кике Санчеса Флореса сложно входит в сезоне после чемпионата мира в Катаре. Достаточно заметить, что мадридцы потерпели три поражения кряду в играх испанской Ла Лиги.

Разумеется, Хетафе всегда ответственно настраивается на матчи с Барселоной (как минимум обязывает происхождение), но сейчас подопечные Флореса выглядят слишком неубедительно и едва ли смогут предложить грозному сопернику что-либо кроме грандиозной тактики под названием «автобус».

Статистика и цифры:

– В трех последних матчах испанской Ла Лиги Хетафе пропускает не менее двух голов

– Команда Кике Санчеса Флореса не набрала ни одного очка в трех последних матчах чемпионата Испании

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Барселона – Хетафе

Само собой разумеется, что букмекеры отдают очевидное предпочтение Барселоне. Команда Хави Эрнандеса находится в куда более хорошей форме, к тому же Барселона играет на родном «Камп Ноу».

БК Лига ставок предлагает следующие коэффициенты на игру:

Барселона Ничья Хетафе ТБ 1,5 (да) ТБ 1,5 (нет) ОЗ (да) ОЗ (нет) 1,20 7,00 16,00 1,20 4,40 2,60 1,46

Барселона не собирается терять очки в домашних играх с командами «второго сорта». «Блаугранас» ведут борьбу за чемпионский титул в Ла Лиге и настроены максимально серьезно.

Воодушевления хозяевам поля добавляет тот факт, что «Барса» наконец выиграла трофей под руководством Хави. Пламенные речи тренера должны помочь каталонцам набрать три очка в противостоянии с Хетафе.

Команде Кике Санчеса Флореса остается лишь уповать на недооценку со стороны большого клуба. В прошлом Хетафе умел неплохо защищаться, но Кике Санчес Флорес – не тот тренер, который умеет ставить «бетонную оборону».

Исходя из всего вышенаписанного предположим, что находящаяся в добром расположении духа Барселона обыграет Хетафе. Причем, вполне вероятно, сделает это весьма уверенно – как минимум с перевесом в два мяча.

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Где смотреть матч Барселона – Хетафе