Где смотреть Барселона – Хетафе, во сколько прямая трансляция матча, Ла Лига, Чемпионат Испании 22 января
В воскресенье, 22 января, сыграют Барселона и Хетафе в 18 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Камп Ноу».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Okko.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Начало матча запланировано на 20:30 по московскому времени.
Ла Лига: Чемпионат Испании по футболу: все новости
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