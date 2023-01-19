Где смотреть Барселона – Хетафе, во сколько прямая трансляция матча, Ла Лига, Чемпионат Испании 22 января

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В воскресенье, 22 января, сыграют Барселона и Хетафе в 18 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу.

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  • Игра пройдет на стадионе «Камп Ноу».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать канал Okko.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
  • Начало матча запланировано на 20:30 по московскому времени.

Барселона: все новости

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Ла Лига: Чемпионат Испании по футболу: все новости

Прогноз на матч Барселона – Хетафе

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