Кокорин попал в символическую сборную 1-го круга чемпионата Кипра по версии журналистов

Теги высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин Футбол

Александр Кокорин попал в символическую сборную первого круга чемпионата Кипра. 

Нападающий «Ариса» попал в состав символической команды, собранной Кипрским Союзом спортивных журналистов.  

В рамках чемпионата Кипра россиянин провел 13 матчей, отличившись 5 голами и 2 результативными передачами. Его статистику можно найти здесь.

«Арис» поле 18 туров набрал 34 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице кипрской лиги. 

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13 комментариев

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Честный контроль
Ничего удивительного. Кокорин молодой и перспективный игрок.
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AVSamaranch
Ответ Streetbor
МЮ летом как раз выйдет на рынок по поиску топового нападающего. Санёк пока только разогревается для разрыва АПЛ)
Не, они уже, зачем-то, нидерландского придурка (по версии Месси) подписали.
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AVSamaranch
В медиалиге, вообще, королём будет.
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Сергей К
Пожалуй закономерно.
Значимый игрок для чемпионата Кипра.
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Lavinka
ЗМ Месси в опасности !
+2
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+2
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vdm23
Ответ Spaten
Лучший 💪
лучший в дворомом-колхозном чемпионате, тоже мне достижение..
0
-1
-1
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Тиджани Бабангида
Несомненный успех. На уровне чемпионата Кипра…
0
-1
-1
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Spaten
Лучший 💪
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ХавиГави_Паратрупер
Санчес сделал красиво, теперь и отдохнуть можно😎
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-1
-1
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Никита Самарин
Санёк как всегда на уровне 😏
+2
-3
-1
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Cruel Snake
Может какой клуб из топ — 5 лиг заметит, «Фиорентина» например. Может слово замолвит кто, Капелло например
+16
-3
+13
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Streetbor
МЮ летом как раз выйдет на рынок по поиску топового нападающего. Санёк пока только разогревается для разрыва АПЛ)
0
-2
-2
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Sevuska
Ай да Кокора 👍
Его первый успешный турнир после кубка Зоны .
0
-2
-2
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