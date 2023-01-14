Кокорин попал в символическую сборную 1-го круга чемпионата Кипра по версии журналистов
Александр Кокорин попал в символическую сборную первого круга чемпионата Кипра.
Нападающий «Ариса» попал в состав символической команды, собранной Кипрским Союзом спортивных журналистов.
В рамках чемпионата Кипра россиянин провел 13 матчей, отличившись 5 голами и 2 результативными передачами. Его статистику можно найти здесь.
«Арис» поле 18 туров набрал 34 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице кипрской лиги.
Значимый игрок для чемпионата Кипра.
Его первый успешный турнир после кубка Зоны .