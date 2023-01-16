Вингера «МЮ» Элангу хочет арендовать дортмундская «Боруссия». «Эвертону» он тоже интересен

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед Эвертон премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Энтони Эланга Фабрицио Романо Футбол

Полузащитник Энтони Эланга может покинуть «Манчестер Юнайтед» зимой.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, дортмундская «Боруссия» уточняла у «МЮ» условия, на которых шведа можно арендовать. Сам футболист не против перехода в Бундеслигу.

Также в подписании 21-летнего вингера заинтересован «Эвертон».

В текущем сезоне Эланга провел 13 матчей в АПЛ и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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15 комментариев

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Любезный Коссутий
Ответ Dm Kznts
Физрука ещё не уволили? )
пока нет, как ни странно
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Dm Kznts
Ответ Любезный Коссутий
к физруку Фрэнки не надо)) а в БД может в толкового футболиста превратится
Физрука ещё не уволили? )
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Мистер Робот
Эланга - это Андреас Перейра номер 2, ярко блеснул вначале и на этом все… Эланга даже близко уровня Лингарда не достигнет, а уровень Джесси мы знаем.
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Dimashay
95 процентов карьер в фифе 23 у меня Элангу арендует БВ. Вот это реализм
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Любезный Коссутий
к физруку Фрэнки не надо)) а в БД может в толкового футболиста превратится
+1
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Dm Kznts
Прекрасная идея.
Эланга форвард. Недостаточно за мяч хорошо цепляться и прессинговать для напа, надо забивать ещё.
А если и попрёт в аренде, то продать.
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Дима Берин
Пусть идёт в Боруссию, рвет Бундеслигу и все наконец то убедятся, что Бундеслига дно и переплачивать, за санчей, беллингемов и райсов не стоит
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MURA
Любимчик немецкого шарлатана
Ушёл он и Эланги нет
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Брячислав
Рангник дал шанс, но видимо это очередной Чонг для чемпионшипа
+1
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Максим Семин
Три Энтони уже перебор, верно.
+1
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Yerkebulan
Эланга худший футболист в составе МЮ
+4
0
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REDDEVIL
Эланге бы в аренду уйти, получить шанс и доказать что он толковый футболист, в этом сезоне не впечатляет. На его место уж лучше Пельистри наигрывать
+11
0
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Пако
А до конца зимних футбольных трансферов в топ-станах Европы осталось две недели.
0
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Люблю Марго Робби
Ответ p
Эланге просто не повезло быть в МЮ сейчас, так как правоногих вингеров и так куча, из-за того что они лучше то он и не сможет форму набрать, так что надо в аренду 100%
Он просто не уровень МЮ, шансов получал очень много, а толку никакого
+28
0
+28
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p
Эланге просто не повезло быть в МЮ сейчас, так как правоногих вингеров и так куча, из-за того что они лучше то он и не сможет форму набрать, так что надо в аренду 100%
+8
-2
+6
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