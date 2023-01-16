Вингера «МЮ» Элангу хочет арендовать дортмундская «Боруссия». «Эвертону» он тоже интересен
Полузащитник Энтони Эланга может покинуть «Манчестер Юнайтед» зимой.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, дортмундская «Боруссия» уточняла у «МЮ» условия, на которых шведа можно арендовать. Сам футболист не против перехода в Бундеслигу.
Также в подписании 21-летнего вингера заинтересован «Эвертон».
В текущем сезоне Эланга провел 13 матчей в АПЛ и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Эланга форвард. Недостаточно за мяч хорошо цепляться и прессинговать для напа, надо забивать ещё.
А если и попрёт в аренде, то продать.
Ушёл он и Эланги нет