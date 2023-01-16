Вингера «МЮ» Элангу хочет арендовать дортмундская «Боруссия». «Эвертону» он тоже интересен

Полузащитник Энтони Эланга может покинуть « » зимой.

По данным инсайдера , дортмундская « » уточняла у «МЮ» условия, на которых шведа можно арендовать. Сам футболист не против перехода в Бундеслигу.

Также в подписании 21-летнего вингера заинтересован « ».

В текущем сезоне Эланга провел 13 матчей в и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.