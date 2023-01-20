«Барса» обыграла «Реал» в полуфинале женского Суперкубка Испании

Теги Барселона Реал Мадрид Реал Сосьедад женский футбол Суперкубок Испании Класико Футбол

«Барселона» одержала победу в женском класико.

Каталонский клуб обыграл «Реал» в полуфинале Суперкубка Испании по итогам дополнительного времени со счетом 3:1. «Барселона» больше часа играла в меньшинстве после того, как Ирен Паредес получила вторую желтую карточку на 59-й минуте.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. На 24-й минуте счет открыла нападающая «Барсы» Клаудия Пина. «Реал» ответил голом шотландки Кэролайн Вейр на 54-й минуте.

В дополнительное время забивали только футболистки «Басрелоны». Мариона Кальдентей отличилась на 111-й минуте с пенальти, Сальма Параллуэло забила на 120-й.

В финале Суперкубка Испании «Барселона» сыграет против «Реал Сосьедад».

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8 комментариев

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otchim kaloeda
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Будет объективны: женская Барселона посильнее мужской будет.
Да,мы увидели это в финале супер кубке в СА
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Егор_Зуев
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
3-1
Бессмысленный матч, сравнил конечно 🤦
Барса выиграла трофей, а Реал матч в лиге, после которого Барса и так на первом месте))
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ Егор_Зуев
1:3🤭🤫
3-1
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Егор_Зуев
Хорошо, что Барса развивается во всех направлениях.
В разных видах спорта
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Егор_Зуев
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Будет объективны: женская Барселона посильнее мужской будет.
1:3🤭🤫
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
x2dj8fx6q7
Ю
+1
-1
0
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Оливер Кан удаляет Роберту
Будет объективны: женская Барселона посильнее мужской будет.
+1
-2
-1
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corazón blanco
Для Мадрида это успех, столько продержаться против лучшей женской команды, а у Мадрида ещё очень молодая команда, возможно в будущем и сможет навязать борьбу, но пока об этом даже нечего заикаться.
+1
0
+1
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