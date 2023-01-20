«Барса» обыграла «Реал» в полуфинале женского Суперкубка Испании
«Барселона» одержала победу в женском класико.
Каталонский клуб обыграл «Реал» в полуфинале Суперкубка Испании по итогам дополнительного времени со счетом 3:1. «Барселона» больше часа играла в меньшинстве после того, как Ирен Паредес получила вторую желтую карточку на 59-й минуте.
Основное время матча завершилось со счетом 1:1. На 24-й минуте счет открыла нападающая «Барсы» Клаудия Пина. «Реал» ответил голом шотландки Кэролайн Вейр на 54-й минуте.
В дополнительное время забивали только футболистки «Басрелоны». Мариона Кальдентей отличилась на 111-й минуте с пенальти, Сальма Параллуэло забила на 120-й.
В финале Суперкубка Испании «Барселона» сыграет против «Реал Сосьедад».
Барса выиграла трофей, а Реал матч в лиге, после которого Барса и так на первом месте))
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