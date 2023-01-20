«Барса» обыграла «Реал» в полуфинале женского Суперкубка Испании

« » одержала победу в женском класико.

Каталонский клуб обыграл «Реал» в полуфинале Суперкубка Испании по итогам дополнительного времени со счетом 3:1. «Барселона» больше часа играла в меньшинстве после того, как Ирен Паредес получила вторую желтую карточку на 59-й минуте.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. На 24-й минуте счет открыла нападающая «Барсы» Клаудия Пина. «Реал» ответил голом шотландки Кэролайн Вейр на 54-й минуте.

В дополнительное время забивали только футболистки «Басрелоны». Мариона Кальдентей отличилась на 111-й минуте с пенальти, Сальма Параллуэло забила на 120-й.

В финале Суперкубка Испании «Барселона» сыграет против « ».