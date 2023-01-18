Игрокам мужской и женской сборных Уэльса впервые будут платить поровну. Мужская команда согласилась сократить зарплату на 25%

Игроки мужской и женской сборной Уэльса впервые будут получать равную оплату.

Игроки мужской сборной согласились на сокращение зарплаты на 25%, чтобы обеспечить повышение заработной платы на 25% для женской команды. Таким образом, труд игроков мужской и женской сборных будет оплачиваться одинаково.

Соглашение о равной оплате труда, согласованное Футбольной ассоциацией Уэльса (FAW), будет действовать до 2027 года.

«В рамках стремления FAW к равенству мы теперь с гордостью объявляем, что наши мужские и женские команды договорились о равной структуре оплаты для будущих международных матчей.

Мы надеемся, что это позволит будущим поколениям мальчиков и девочек увидеть, что в валлийском международном футболе существует равенство, что важно для общества в целом», – говорится в совместном заявлении мужской и женской сборных .