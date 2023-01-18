Игрокам мужской и женской сборных Уэльса впервые будут платить поровну. Мужская команда согласилась сократить зарплату на 25%

Теги женский футбол сборная Уэльса по футболу деньги дискриминация Футбол

Игроки мужской и женской сборной Уэльса впервые будут получать равную оплату.

Игроки мужской сборной согласились на сокращение зарплаты на 25%, чтобы обеспечить повышение заработной платы на 25% для женской команды. Таким образом, труд игроков мужской и женской сборных будет оплачиваться одинаково.

Соглашение о равной оплате труда, согласованное Футбольной ассоциацией Уэльса (FAW), будет действовать до 2027 года.

«В рамках стремления FAW к равенству мы теперь с гордостью объявляем, что наши мужские и женские команды договорились о равной структуре оплаты для будущих международных матчей.

Мы надеемся, что это позволит будущим поколениям мальчиков и девочек увидеть, что в валлийском международном футболе существует равенство, что важно для общества в целом», – говорится в совместном заявлении мужской и женской сборных Уэльса.

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Chernoy
Девчонки хотели получать больше, а в итоге меньше будут получать парни! Представляю семейную сцену, если он и она оба футболят. Я хочу увеличить семейный бюджет и добьюсь равной оплаты! Дорогая, ты молодец, оплата стала равной, бюджет меньше.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Леван Мкртчян
Ответ Zlatan Ibra
То есть это не женщинам зп повысили, а мужикам урезали)))) равноправие
Так еще и такое равенство( с сохранением объема зарплатного фонда) может соблюдено только при раскладе , что у мужчин сократили зарплату на 25 %, а женщинам прибавили 50 % ( из расчета величины их зарплаты)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zlatan Ibra
То есть это не женщинам зп повысили, а мужикам урезали)))) равноправие
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Yujanin
Ну если у них женская команда собирает столько же зрителей сколько и мужская,почему бы и нет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DroDmit11
У них есть понятие зарплаты? Я думал речь только о призовых за выступления
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Не смотрел, но осуждаю
Ответ Анюточка Колыханова
Извините,я не разбираюсь в вопросе,а в сборной платят футболистам? Я думала там на окладе только тренеры и персонал. А игроки максимум бонусы получают
Как минимум из новости можно понять, что платят
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Klshk
woman moment
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Анюточка Колыханова
Извините,я не разбираюсь в вопросе,а в сборной платят футболистам? Я думала там на окладе только тренеры и персонал. А игроки максимум бонусы получают
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Не смотрел, но осуждаю
Ахаха, зачем?))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пирс Морган
Под шумок, после того, как Бейл объявил о завершении карьеры)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sevuska
Истинные джентельмены эти валлийцы 😊
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Direct free kick
Фемки погубят цивилизацию. Закат Европы совсем близок
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий