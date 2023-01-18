Нападающая «Локомотива» Машина перешла в «Фатих Карагюмрюк»

Наталья Машина перешла из « » в « ».

О переходе нападающей в турецкий клуб сообщила пресс-служба «Локомотива».

«Благодарим Наталью за время, проведенное в красно-зеленой семье, и желаем ей удачи и достижения футбольных высот в новом клубе!» – говорится в заявлении клуба.

Машина провела за женскую команду «Локомотива» 19 матчей, забив 8 голов и отдав 2 голевые передачи.