Нападающая «Локомотива» Машина перешла в «Фатих Карагюмрюк»
Наталья Машина перешла из «Локомотива» в «Фатих Карагюмрюк».
О переходе нападающей в турецкий клуб сообщила пресс-служба «Локомотива».
«Благодарим Наталью за время, проведенное в красно-зеленой семье, и желаем ей удачи и достижения футбольных высот в новом клубе!» – говорится в заявлении клуба.
Машина провела за женскую команду «Локомотива» 19 матчей, забив 8 голов и отдав 2 голевые передачи.
удачи Наташке на поле и в постели с жаркими басурманами Юсуфами и Самирами