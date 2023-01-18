Нападающая «Локомотива» Машина перешла в «Фатих Карагюмрюк»

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Наталья Машина перешла из «Локомотива» в «Фатих Карагюмрюк».

О переходе нападающей в турецкий клуб сообщила пресс-служба «Локомотива».

«Благодарим Наталью за время, проведенное в красно-зеленой семье, и желаем ей удачи и достижения футбольных высот в новом клубе!» – говорится в заявлении клуба.

Машина провела за женскую команду «Локомотива» 19 матчей, забив 8 голов и отдав 2 голевые передачи.

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16 комментариев

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Spaten
Ответ Glukinho
Толстый на воротах со двора дома 12 ушел во двор дома 14.
Но и во дворе дома 14 оказался самым толстым.
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Диего жив!
К Оздоеву едет)
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Новый тренер ФК Спартак
Эта Наташа просто машина!
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An Kr
Прочитал МашИна🤣
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Гамарджоба Генацвале
"Фатих" купил Машину. Казалось бы, причем тут футбол.
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Tollie
угадал имя , даже не заходя в новость.

удачи Наташке на поле и в постели с жаркими басурманами Юсуфами и Самирами
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Football Forever
Ааааавтомобиль!
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corazón blanco
С таким именем и фамилией она просто обречена на успех в Турции)
+15
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onegin2007
Никак не мог заголовок причитать, машИна перешла...
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Fooler
Вот это результативность! Машина!
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Барыга блинами
Перешла? Я думал переехала)
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Доктор Верховцев
Нападающая машина. Нападающая машина локомотива!
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Glukinho
Толстый на воротах со двора дома 12 ушел во двор дома 14.
+3
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ARIGAMI ARIGAMI
Игнатьев?
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breezy
Остановите эту машину !
+19
-1
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Наташа? Вы приняты
+26
0
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