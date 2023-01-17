Дзюба согласен на понижение зарплаты в «Торпедо». Это единственный вариант игрока
У Артема Дзюбы есть только один вариант продолжения карьеры.
«Сейчас «Торпедо» – единственный вариант, который есть у Дзюбы. Поэтому Артем готов подвинуться в финансовом аспекте», – сообщил источник.
Также, по данным «Чемпионата», московский клуб надеется подписать контракт с нападающим в ближайшие дни.
Президент «Торпедо» Илья Геркус видит в Дзюбе игрока, который поможет команде сохранить место в Мир РПЛ.
Именно Геркус больше всего заинтересован в подписании Артема. Совет директоров клуба сомневается в надобности этого трансфера.
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Для обезумеввшего стада нет ничего святого.
же нужно завязывать с большим футболом. ((
видимо по нарезкам из интернета судит... так то живьём на поле Артёма уже давно никто не видел
Тот тоже был согласен на понижение зарплат в Барселоне
У других игроков. Ради себя любимого