Дзюба согласен на понижение зарплаты в «Торпедо». Это единственный вариант игрока

У Артема Дзюбы есть только один вариант продолжения карьеры.

«Сейчас « » – единственный вариант, который есть у Дзюбы. Поэтому Артем готов подвинуться в финансовом аспекте», – сообщил источник.

Также, по данным «Чемпионата», московский клуб надеется подписать контракт с нападающим в ближайшие дни.

Президент «Торпедо» видит в Дзюбе игрока, который поможет команде сохранить место в Мир .

Именно Геркус больше всего заинтересован в подписании Артема. Совет директоров клуба сомневается в надобности этого трансфера.