Дзюба согласен на понижение зарплаты в «Торпедо». Это единственный вариант игрока

Теги Артем Дзюба премьер-лига Россия возможные трансферы Торпедо Илья Геркус Чемпионат.com Футбол

У Артема Дзюбы есть только один вариант продолжения карьеры.

«Сейчас «Торпедо» – единственный вариант, который есть у Дзюбы. Поэтому Артем готов подвинуться в финансовом аспекте», – сообщил источник.

Также, по данным «Чемпионата», московский клуб надеется подписать контракт с нападающим в ближайшие дни.

Президент «Торпедо» Илья Геркус видит в Дзюбе игрока, который поможет команде сохранить место в Мир РПЛ.

Именно Геркус больше всего заинтересован в подписании Артема. Совет директоров клуба сомневается в надобности этого трансфера.

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34 комментария

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трианон
Сбитый летчик ха ха ха
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Антон
Ответ MagicWithoutBorders
разницу в зп доберёт наличными из шкафчиков других игроков команды
Да там козинаки какие-нибудь, дошираки, лотереи "Спортлото", да долговые расписки. Так себе улов.
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Alex Zet
Для стада нет былых авторитетов. Стадо готово сожрать любого.
Тихонов(биатлон) Мостовой(футбол)Третья(хоккей)

Для обезумеввшего стада нет ничего святого.
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rwm7
Это Илья Z и последний гвоздь в крышку гроба его репутации грамотного управленца
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Sergio666
Шутка про торпеду Дзюбы уже была?
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Alex Zet
Да Артем, при всем моем к тебе уважении, видимо все
же нужно завязывать с большим футболом. ((
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-1
-1
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RomvB
Наконец-то чёткий пацанчик пришёл к успеху ... )
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Sobachkin
Пробил дно
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.ru
Геркус больше всего заинтересован в подписании Артема...
видимо по нарезкам из интернета судит... так то живьём на поле Артёма уже давно никто не видел
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Олег Акимов
Если единственный вариант, то зачем платить выше МРОТ?
+1
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Александр Бородин
Ну а че, под конец карьеры подзаработать еще немножко бабла лишним не будет, понятно что согласен
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PsichoEscape
Ответ сергей97
Ну интерес к матчам Торпедо, это точно вызовет
У кого, рукоблудов?
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-6
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Макс Шева
Криш в Саудовскую имея один вариант,Дзюба в Торпедо
+1
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MironSM84
Нет ему места в Торпедо
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сергей97
Ну интерес к матчам Торпедо, это точно вызовет
+1
-1
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Arty K.
Пошёл на понижение зарплаты, а в мае пойдёт на понижение в классе! Одобряем
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Илана Аникина
Это ж как надо не любить свой клуб что бы взять в него Дзюбанутого
0
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T622222
Ответ Ебздрогыч
Торпедо для Дзюбы - как холодец в недрах холодильника, оставшийся после новогодних праздников
Быстрее как хрен оставшийся после холодца
+2
0
+2
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Дым под водой
-1 в поле, с ним ЗИЛ точно вылетит.
0
0
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Мукунку хороший
Жаль Торпедо))
+1
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justbored
Культовый клуб для культового игрока.
+1
-1
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Олег Кузнецов
Ответ Арсений Элин
Торпедо такое: В каком же ты отчаянии раз обратился ко мне!?)))
А согласился бы на понижение зп в Зените и быть игроком ротации-играл бы до сих пор в Зените...Гордость фраера сгубила.
+11
0
+11
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Никому_никабельный
Артёмка, это же всё неправда, скажи?
0
0
0
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Андрей Томинов
Закат "легенды". Дожил, что никому не нужен.
+1
0
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Wiley Fox
Дзюпа как месси

Тот тоже был согласен на понижение зарплат в Барселоне

У других игроков. Ради себя любимого
+6
-2
+4
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