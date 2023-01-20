«Борнмут» за 22+5 млн евро купил 20-летнего вингера Уаттара у «Лорьяна». Контракт – на 5,5 лет

« » купил 20-летнего вингера у «Лорьяна».

Английский клуб сообщил, что игрок сборной Буркина Фасо подписал контракт сроком на 5,5 лет. По данным L’Équipe, « » получит 22+5 млн евро за игрока.

Фото: afcb.co.uk

В этом сезоне на счету Уаттара 6 голов и 5 результативных передач в 18 играх Лиги 1. В сентябре он был номинирован на приз лучшему игроку чемпионата Франции в сентябре, но в голосовании уступил нападающему «ПСЖ» Лионелю Месси.

Полную статистику футболиста можно изучить здесь.