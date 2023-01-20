«Борнмут» за 22+5 млн евро купил 20-летнего вингера Уаттара у «Лорьяна». Контракт – на 5,5 лет

Теги премьер-лига Англия лига 1 Франция трансферы Лорьян Борнмут Данго Уаттара Футбол

«Борнмут» купил 20-летнего вингера Данго Уаттара у «Лорьяна».

Английский клуб сообщил, что игрок сборной Буркина Фасо подписал контракт сроком на 5,5 лет. По данным L’Équipe, «Лорьян» получит 22+5 млн евро за игрока.

Фото: afcb.co.uk

В этом сезоне на счету Уаттара 6 голов и 5 результативных передач в 18 играх Лиги 1. В сентябре он был номинирован на приз лучшему игроку чемпионата Франции в сентябре, но в голосовании уступил нападающему «ПСЖ» Лионелю Месси.

Полную статистику футболиста можно изучить здесь.

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3 комментария

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За Валенсию с 1999
Ответ Кирилл Голивец
Талантливый быстроногий парень. Главное чтобы не застопорилась карьера как у его соотечественника Бертрана Траоре
До Бертрана Траоре ему ещё расти
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ислам Гасанов
Борнмута это не спасет от вылета в Чемпионшип
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кирилл Голивец
Талантливый быстроногий парень. Главное чтобы не застопорилась карьера как у его соотечественника Бертрана Траоре
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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