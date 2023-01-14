«Вулвс» купили Лемина у «Ниццы» за 10 млн евро

Экс-полузащитник «Ювентуса» перешел в « ».

подписал с «Вулвс» контракт на 2,5 года с опцией продления соглашения еще на сезон.

« » получит за 29-летнего габонца 10 миллионов без учета бонусов.

Лемина уже играл в Англии – за «Саутгемптон» и «Фулхэм». Также он известен по выступлениям за «Ювентус» и «Марсель».

В 14 матчах Лиги 1 в этом сезоне Марио получил 1 желтую и 1 красную карточку. Его статистика – здесь.

Фото: twitter.com/Wolves