«Вулвс» купили Лемина у «Ниццы» за 10 млн евро
Экс-полузащитник «Ювентуса» перешел в «Вулверхэмптон».
Марио Лемина подписал с «Вулвс» контракт на 2,5 года с опцией продления соглашения еще на сезон.
«Ницца» получит за 29-летнего габонца 10 миллионов без учета бонусов.
Лемина уже играл в Англии – за «Саутгемптон» и «Фулхэм». Также он известен по выступлениям за «Ювентус» и «Марсель».
В 14 матчах Лиги 1 в этом сезоне Марио получил 1 желтую и 1 красную карточку. Его статистика – здесь.
Фото: twitter.com/Wolves
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