«Челси» может подписать Кессиэ на короткий срок. К Маккенни интереса нет

Теги Челси Ювентус премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Франк Кессиэ Уэстон Маккенни Футбол

Полузащитник «Барселоны» Франк Кессиэ может перейти в АПЛ.

По сведениям The Telegraph, он является одним из кандидатов на трансфер в «Челси». При этом данное решение, вероятно, будет носить краткосрочный характер.

В то же время «синие» не проявляют интереса к хавбеку «Ювентуса» Уэстону Маккенни, который, как ожидается, покинет туринский клуб в январе.

Кессиэ в текущем сезоне провел 8 матчей в Ла Лиге, не отметившись результативными действиями. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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13 комментариев

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6rpvsqvwtj
Вот мы смеётесь с боулинга ,а он возьмет и не предложит 80 млн евро за Кайседо ,не спугните
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Бускетс это позиция
Ответ rigobersong
Вообще кажется у Кессие может получится заиграть в Барселоне, просто ему пока сложно адаптироваться, но полгода слишком маленький срок, у Пепа многие игроки долго запрягали в свое время, а потом раскрывались по новой, может с Кессие так же получится:) Очень качественный и классный игрок, в прайме с уже огромным опытом за плечами, какой смысл не пойми куда срываться проведя полгода, конечно Барселона на вырученные деньги может его заменить, с точки зрения финансов не потеряют, но продать его можно и летом, уж точно шанс свой проявить себя заслужил!:)
Согласен, помню как на Родри гнали все в Сити, а через год он уже котировался в топ-3 опорников мира
Кесье как и Рафинью кстати, можно будет судить только по следующему сезону(впрочем Рафа кажется успел влиться, у него 6+3 в последних 10-ти матчах)
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rigobersong
Вообще кажется у Кессие может получится заиграть в Барселоне, просто ему пока сложно адаптироваться, но полгода слишком маленький срок, у Пепа многие игроки долго запрягали в свое время, а потом раскрывались по новой, может с Кессие так же получится:) Очень качественный и классный игрок, в прайме с уже огромным опытом за плечами, какой смысл не пойми куда срываться проведя полгода, конечно Барселона на вырученные деньги может его заменить, с точки зрения финансов не потеряют, но продать его можно и летом, уж точно шанс свой проявить себя заслужил!:)
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rigobersong
Ответ GuruFutbola
50 лямов за полсезона
Адекватно:)
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rigobersong
Ответ messi_leo
Тут как бы понятно, снижать планку цены за аренду - не уважать игрока и клуб Челси. Минимум 40 млн за такого игрока - лучший игрок Италии, крепкий, в последнем матче с командой уровня АПЛ - был одним из лучших.
26 лет, контракт до 2026го года, какие 40?:) Сколько там Брайтон за Кайседо просит?:)
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rigobersong
Если не продажа за оверпрайс, то смысла даже говорить о уходе Кессие нет:) Для глубины состава хороший игрок, у Барселоны еще много матчей во всех турнирах, игроки опытные самим нужны, а уж аренда это смех да и только:)
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messi_leo
Тут как бы понятно, снижать планку цены за аренду - не уважать игрока и клуб Челси. Минимум 40 млн за такого игрока - лучший игрок Италии, крепкий, в последнем матче с командой уровня АПЛ - был одним из лучших.
+1
-2
-1
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Sardor Abdujalilov
Было б вообще отлично еще и Рафинью продать Арсеналу и освежить состав
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Кукич
Чулсу самый позорный клуб в истории. Мадуэкэ, Феликс, Мудрик сколько у них вингеров в команде стало!?
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Кукич
30 миллионов за 4 месячную аренду.
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GuruFutbola
50 лямов за полсезона
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Galano
Ну по классике за 100 лямов пойдёт:)
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fcb812
100 миллионов и он ваш
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