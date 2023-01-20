«Челси» может подписать Кессиэ на короткий срок. К Маккенни интереса нет

Полузащитник «Барселоны» может перейти в .

По сведениям The Telegraph, он является одним из кандидатов на трансфер в « ». При этом данное решение, вероятно, будет носить краткосрочный характер.

В то же время «синие» не проявляют интереса к хавбеку « » Уэстону Маккенни, который, как ожидается, покинет туринский клуб в январе.

Кессиэ в текущем сезоне провел 8 матчей в , не отметившись результативными действиями. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.