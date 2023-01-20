«Челси» может подписать Кессиэ на короткий срок. К Маккенни интереса нет
Полузащитник «Барселоны» Франк Кессиэ может перейти в АПЛ.
По сведениям The Telegraph, он является одним из кандидатов на трансфер в «Челси». При этом данное решение, вероятно, будет носить краткосрочный характер.
В то же время «синие» не проявляют интереса к хавбеку «Ювентуса» Уэстону Маккенни, который, как ожидается, покинет туринский клуб в январе.
Кессиэ в текущем сезоне провел 8 матчей в Ла Лиге, не отметившись результативными действиями. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Кесье как и Рафинью кстати, можно будет судить только по следующему сезону(впрочем Рафа кажется успел влиться, у него 6+3 в последних 10-ти матчах)