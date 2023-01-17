Хави хочет видеть Брозовича в «Барсе». Обмен на Кессиэ маловероятен – Франк не желает уходить

Хави хочет видеть в «Барселоне» хавбека « » .

Ранее стало известно, что каталонцы предложили «нерадзурри» обмен на Брозовича.

По информации Mundo Deportivo, главный тренер «блауграны» был бы в восторге от трансфера 30-летнего хорвата.

понравился уровень игры Брозовича на ЧМ-2022. Также он хочет видеть его в команде, так как в случае этого трансфера у него появится второй вариант на позиции Серджи Бускетса.

Однако в «Барселоне» считают потенциальный обмен трудновыполнимым. Причина в том, что Кессиэ не хочет уходить. Несмотря на малое количество игрового времени, ивуариец счастлив в «Барселоне», он чувствует, что его здесь ценят.