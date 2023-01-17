Хави хочет видеть Брозовича в «Барсе». Обмен на Кессиэ маловероятен – Франк не желает уходить
Хави хочет видеть в «Барселоне» хавбека «Интера» Марцело Брозовича.
Ранее стало известно, что каталонцы предложили «нерадзурри» обмен Франка Кессиэ на Брозовича.
По информации Mundo Deportivo, главный тренер «блауграны» был бы в восторге от трансфера 30-летнего хорвата.
Хави понравился уровень игры Брозовича на ЧМ-2022. Также он хочет видеть его в команде, так как в случае этого трансфера у него появится второй вариант на позиции Серджи Бускетса.
Однако в «Барселоне» считают потенциальный обмен трудновыполнимым. Причина в том, что Кессиэ не хочет уходить. Несмотря на малое количество игрового времени, ивуариец счастлив в «Барселоне», он чувствует, что его здесь ценят.
Помимо прочего, есть исторический опыт - чисто "итальянские" игроки (а Брозович, фактически всю карьеру игравший только в Загребе и Милане, таковым является) очень плохо приживаются в других странах и лигах. Риск на старости лет сменить хороший и привычный клуб на проблемы в Барселоне достаточно велик.
Ну и Гави сомнительный персонаж, чтобы считаться заменой одному из связки Хави-Иньеста. Он тоже больше берет физикой и работоспособностью, а не мозгами.
Были бы у барсы деньги, можно было присмотреться к Виртцу. Но у него еще и травмы. Жалко.
А из опорников прям уж копию Бускетса в любом случае не найти. И опять же, будь у барсы деньги, позицию опорника можно было бы закрыть Энцо Фернандесом. Он, конечно, не такой тонкий, как Бускетс, но с мячом дружит, пас хороший. При этом и в отборе норм