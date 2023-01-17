Хави хочет видеть Брозовича в «Барсе». Обмен на Кессиэ маловероятен – Франк не желает уходить

Теги Интер Барселона Хави серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Марцело Брозович Франк Кессиэ Футбол

Хави хочет видеть в «Барселоне» хавбека «Интера» Марцело Брозовича.

Ранее стало известно, что каталонцы предложили «нерадзурри» обмен Франка Кессиэ на Брозовича.

По информации Mundo Deportivo, главный тренер «блауграны» был бы в восторге от трансфера 30-летнего хорвата.

Хави понравился уровень игры Брозовича на ЧМ-2022. Также он хочет видеть его в команде, так как в случае этого трансфера у него появится второй вариант на позиции Серджи Бускетса.

Однако в «Барселоне» считают потенциальный обмен трудновыполнимым. Причина в том, что Кессиэ не хочет уходить. Несмотря на малое количество игрового времени, ивуариец счастлив в «Барселоне», он чувствует, что его здесь ценят.

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26 комментариев

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Фантом
Идея - для "Барселоны" - безусловно хорошая, но только надо понять, зачем "Интеру" и даже лично Брозовичу это надо.

Помимо прочего, есть исторический опыт - чисто "итальянские" игроки (а Брозович, фактически всю карьеру игравший только в Загребе и Милане, таковым является) очень плохо приживаются в других странах и лигах. Риск на старости лет сменить хороший и привычный клуб на проблемы в Барселоне достаточно велик.
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A.R.F.
Понабрали свободными агентами ненужных игроков, теперь слить не могут
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Милан.Тэо
Да Киссие просто подписали только из-за того что он бесплатный, типа пускай будет в запасе сидеть за 6 миллионов, а потом уже не знают какие рычаги включать из-за таких зарплат, скоро весь клуб в ломбард заложат что-бы не обанкротится ... 🤦‍♂️
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Милан.Тэо
Ответ Экспертное мнение
Спроси у Модрича и Крооса, если не веришь) У них имеется опыт бегать за мячом против обеих связок.
Модричу и Кроссу уже под 40 лет обоим, лучшие годы давно позади, и как только можно сравнивать этих пацанов с Хави и Иньестой ? 🤦‍♂️ ...
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rigobersong
Ответ Милан.Тэо
Этот Хави просто бесит, сам лично звонил Киссие и звал его в Барсу, а сам не дал ему ни шанса усадив сразу на лавку, а сейчас ему уже оказывается Брозович уже нужен, просто бесит этот Хави 🤬🤬🤬 ...
Зато взяли бесплатно, и темеоь это актив для обмена:) Хави не ожидал, что Кессие будет совсем деревянным:)
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<~Inter~>
А зачем Интеру Кессие? Интер согласится только на продажу, так как придётся искать замену хорвату
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Alan Dutch
Подписание Кессиэ больше похоже на жадность Лапорты из-за бесплатности, чем спортивный интерес, было яснее ясного что игрок абсолютно небарселоновского стиля, вот теперь возможно будет сложно от него избавиться, если для него зарплата будет на первом месте, хотя помню писали что Хави лично звонил и просил присоединиться к Барсе, так то, что руководство, что тренер сами виноваты
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Benner
Ответ Экспертное мнение
Барса конечно нашла новых Хави и Иньесту в лице Гави и Педри. Но вот нового Бускетса на горизонте не видно, и вряд ли будет, игрок держащий опорку на гениальности, в то время как все остальные в этой зоне тащат на физухе.
Сейчас действительно нет ни одного молодого контролирующего опорника. Все-таки заточенность футбола в последнее время на физику и роботизированность сильно влияет и видим все меньше техничных не только опорников, а в целом игроков.

Ну и Гави сомнительный персонаж, чтобы считаться заменой одному из связки Хави-Иньеста. Он тоже больше берет физикой и работоспособностью, а не мозгами.
Были бы у барсы деньги, можно было присмотреться к Виртцу. Но у него еще и травмы. Жалко.

А из опорников прям уж копию Бускетса в любом случае не найти. И опять же, будь у барсы деньги, позицию опорника можно было бы закрыть Энцо Фернандесом. Он, конечно, не такой тонкий, как Бускетс, но с мячом дружит, пас хороший. При этом и в отборе норм
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Милан.Тэо
Этот Хави просто бесит, сам лично звонил Киссие и звал его в Барсу, а сам не дал ему ни шанса усадив сразу на лавку, а сейчас ему уже оказывается Брозович уже нужен, просто бесит этот Хави 🤬🤬🤬 ...
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ZamoRano
Ответ Анвар Масимов
Так Интер же сразу вылетит
Бггг, а наш проект пройдет маню???
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Милан.Тэо
Кессиэ не хочет уходить. Несмотря на малое количество игрового времени, ивуариец счастлив в Барселоне, когда получает 6 миллионов вообще ничего не делая 🤦‍♂️ ...
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Gurban Orazly
Каким бы ни был выбор Чави с точки зрения игрока, он начинал доказывать, что находится на правильном пути, как в тактическом, так и в командном плане.
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Анвар Масимов
Ответ ZamoRano
А угу не гэгэ у чапи? Зачем брозовичу, который катарца6 выкинул из Лч в Ле, идти в эту самую Ле???
Так Интер же сразу вылетит
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Милан.Тэо
Ответ Игорь Новиков
Кессиэ изначально валил из Милана только ради денег, спорт ему был не важен. Барса ему насыпала денег. Теперь лет 5 может лавку греть и ни о чем не думать.
Полностью согласен, продажный турок тоже ушёл из-за 1 лишнего миллиона, а Киссие в расцвете сил будет сидеть на лавке а вместо него будет играть старик Брозович, но зато получает 6 млн вообще ничего не делая 🤦‍♂️👎👎👎 ...
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Экспертное мнение
Ответ Милан.Тэо
Барса нашла новых Хави и Иньесту в лице Гави и Педри ? 🤭😄🤦‍♂️
Спроси у Модрича и Крооса, если не веришь) У них имеется опыт бегать за мячом против обеих связок.
+3
-2
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*MVP*
ну да, это единственная причина. ведь Интер спит и видит, как обменять одного из важнейших игроков клуба на полено Кессье.
+14
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Владислав Романов
"Нужно больше полузащитников "
0
-1
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Милан.Тэо
Ответ Экспертное мнение
Барса конечно нашла новых Хави и Иньесту в лице Гави и Педри. Но вот нового Бускетса на горизонте не видно, и вряд ли будет, игрок держащий опорку на гениальности, в то время как все остальные в этой зоне тащат на физухе.
Барса нашла новых Хави и Иньесту в лице Гави и Педри ? 🤭😄🤦‍♂️
+5
-8
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Ilya_Panchenko
Ответ Экспертное мнение
Барса конечно нашла новых Хави и Иньесту в лице Гави и Педри. Но вот нового Бускетса на горизонте не видно, и вряд ли будет, игрок держащий опорку на гениальности, в то время как все остальные в этой зоне тащат на физухе.
Возможно Нико, который в аренде в Валенсии
+1
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ZamoRano
А угу не гэгэ у чапи? Зачем брозовичу, который катарца6 выкинул из Лч в Ле, идти в эту самую Ле???
+5
-8
-3
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Игорь Новиков
Кессиэ изначально валил из Милана только ради денег, спорт ему был не важен. Барса ему насыпала денег. Теперь лет 5 может лавку греть и ни о чем не думать.
+21
-6
+15
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Sweeet
Брозович реджиста, Кессие бокс-ту-бокс, игроки разного функционала
+1
-1
0
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Экспертное мнение
Барса конечно нашла новых Хави и Иньесту в лице Гави и Педри. Но вот нового Бускетса на горизонте не видно, и вряд ли будет, игрок держащий опорку на гениальности, в то время как все остальные в этой зоне тащат на физухе.
+5
-5
0
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Задняя поверхность бедра Дембеле
Ответ Dmitry Belikov
Брозович в Интере сегодня опорный игрок и выменивать его на лавочника нет никакого смысла.....
Кессье он же как раз для Италии деревянный. Брозович тоже не ахти игрок по идее середняк, да еще и старый уже. Так что маловероятный сценарий. Ждем окончания трансферного окна.
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Dmitry Belikov
Брозович в Интере сегодня опорный игрок и выменивать его на лавочника нет никакого смысла.....
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-1
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