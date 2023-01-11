«Барселона» обсудила с Ла Лигой возможность подписания Обамеянга при уходе Депая или Кессиэ
«Барселона» надеется на возвращение форварда Пьер-Эмерика Обамеянга.
По данным инсайдера Жерара Ромеро, каталонцы сегодня консультировались с Ла Лигой насчет того, можно ли будет вписать контракт габонца под потолок зарплат, если команду покинут нападающий Мемфис Депай или хавбек Франк Кессиэ.
Обамеянг покинул «блауграну» в начале сезона, присоединившись к «Челси». Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.
Обамеянг может вернуться в «Барсу», если Депай уйдет. Он несчастлив в «Челси» и сказал Хави, что хочет перейти любой ценой
Вы что не понимаете, кто едет?)
Тухел>Хави?
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