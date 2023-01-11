«Барселона» обсудила с Ла Лигой возможность подписания Обамеянга при уходе Депая или Кессиэ

Теги Челси премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Пьер-Эмерик Обамеянг Мемфис Депай Франк Кессиэ Футбол

«Барселона» надеется на возвращение форварда Пьер-Эмерика Обамеянга.

По данным инсайдера Жерара Ромеро, каталонцы сегодня консультировались с Ла Лигой насчет того, можно ли будет вписать контракт габонца под потолок зарплат, если команду покинут нападающий Мемфис Депай или хавбек Франк Кессиэ.

Обамеянг покинул «блауграну» в начале сезона, присоединившись к «Челси». Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.

Обамеянг может вернуться в «Барсу», если Депай уйдет. Он несчастлив в «Челси» и сказал Хави, что хочет перейти любой ценой

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42 комментария

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GuruFutbola
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Ответ ..Егор Зуев..
Что же глоры Реала так возбудились?) Вы что не понимаете, кто едет?)
Мечтавший играть на БернаЛео и недавно исполнивший мечту, да еще как!
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Андрей Коньков
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Какое-то метание из стороны в сторону, ничего хорошего по итогу не выйдет...
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..Егор Зуев..
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Что же глоры Реала так возбудились?)
Вы что не понимаете, кто едет?)
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svaz
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Ответ AC.Milan.Fan
Хави просто 🤡🤡🤡, зачем тогда Киссие сам лично звал и не дал ему ни шанса 🤬🤬🤬
В смысле не дал? Кессье давали играть, но назвать это игрой язык не поварачивается
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White Buddha
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Для середняка ЛЕ нормальный вариант.
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Ahmet Sahetmyradow
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Что если тухель станет новым тренерем барсы
Тухел>Хави?
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No Full
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Опять..?😱
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Flow market Victor Mercedes
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Ответ Boni Jek
Обамеянг получше Депая
Лучше Депая даже Пьянич с Икарди
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Madhamish
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Обменять Депая на Обаму с доплатой от Челси сейчас и летом забрать Депая свободным агентом обратно. План что надо!
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DolJun
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Ответ aidos_1979
фк мем нынче это синий мешок, скупивший всякий хлам за пол ярда, с никаким тренером сливающий все подряд)))
хорошая попытка, но нет) фк мем ща стоит с протянутой рукой и пытается на мутных схемах найти зимнее усиление)
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Flow market Victor Mercedes
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Ответ GuruFutbola
Обмен на Депая с доплатой синебуса, думаю акула бизнеса боули ничего не заподозрит и согласится
Тогда можно и на Леваневского, всё равно ему играть не дадут в ЛолЛиге, чуть чуть бан
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aidos_1979
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Ответ DolJun
ахахаха, местные кулес настолько истосковались по трансферам за настоящие деньги, что сами генерят для фк мем идеи по усилению, раз лапорта не справляется)
фк мем нынче это синий мешок, скупивший всякий хлам за пол ярда, с никаким тренером сливающий все подряд)))
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Nuraly Amirov
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Ответ Владислав Шулепов
Он уже в Гремио
Черт, не успели… тогда мб Вилья?
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Александр Фёдоров
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Ахахаахахха
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Михаил Корж
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Ответ borodecky
Зависит от того какая траектория развития планируется у Де Йонга
Мне кажется его будут ставить в опорку, так как с финансами туго.
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Владислав Шулепов
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Ответ Nuraly Amirov
Суарес свободен
Он уже в Гремио
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DolJun
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ахахаха, местные кулес настолько истосковались по трансферам за настоящие деньги, что сами генерят для фк мем идеи по усилению, раз лапорта не справляется)
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BZB
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Круговорот Обамеянга в природе.
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AC.Milan.Fan
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Хави просто 🤡🤡🤡, зачем тогда Киссие сам лично звал и не дал ему ни шанса 🤬🤬🤬
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borodecky
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Ответ Михаил Корж
В полузащиту? Или конкретно в опорку?
Зависит от того какая траектория развития планируется у Де Йонга
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инок
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Только за возвращение Обамеянга, играл отлично за Барселону
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GuruFutbola
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Продали за 20 чтобы через полгода вернуть бесплатно
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Boni Jek
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Обамеянг получше Депая
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Михаил Корж
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Ответ borodecky
Что Депай, что Ауба лавочники, а нужно усиление в полузащиту
В полузащиту? Или конкретно в опорку?
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Михаил Корж
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Ответ headmaster
Я будто на год назад во времени вернулся. Барса в ЛЕ и хочет подписать Обамеянга
Дааа, классные были времена, помню сидел и поверить не мог, что такой игрок в Барсу переходит, тогда я ещё даже и не думал о всяких Левандовских.
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