«Барселона» обсудила с Ла Лигой возможность подписания Обамеянга при уходе Депая или Кессиэ

« » надеется на возвращение форварда Пьер-Эмерика Обамеянга.

По данным инсайдера Жерара Ромеро, каталонцы сегодня консультировались с насчет того, можно ли будет вписать контракт габонца под потолок зарплат, если команду покинут нападающий или хавбек .

Обамеянг покинул «блауграну» в начале сезона, присоединившись к «Челси». Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.

Обамеянг может вернуться в «Барсу», если Депай уйдет. Он несчастлив в «Челси» и сказал Хави, что хочет перейти любой ценой