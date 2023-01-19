Морган верит, что Роналду перешел в «Аль-Наср» не ради денег: «У него уже есть полмиллиарда фунтов, он руководствовался рекордами и наследием»
Пирс Морган заявил, что Криштиану Роналду перешел в «Аль-Наср» не ради денег.
Напомним, в конце декабря форвард подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии до 2025 года. Сообщалось, что его доходы составят 200 миллионов евро в год.
«Я действительно верю, что он больше руководствовался рекордами и наследием, чем деньгами. У него уже есть полмиллиарда фунтов, так что не похоже, что ему нужны несколько фунтов в Саудовской Аравии. Просто так получилось, что он получает колоссальную зарплату за то, что строит там футбол на очень хорошей платформе – победе над чемпионами мира.
Итак, за последние несколько месяцев многое изменилось с точки зрения футбола на Ближнем Востоке. Это был потрясающий чемпионат мира для региона в целом, так что [этот переход] выглядит немного менее безумным, чем был бы шесть месяцев назад, когда Саудовская Аравия была совершенно неактуальна в футболе», – сказал телеведущий и болельщик «Арсенала» в эфире talkSPORT.
Кто такой Пирс Морган, которому Роналду доверяет большие интервью? 14 лет назад называл Криштиану избалованным ребенком и ныряльщиком
У Месси после 2015 2 ЗМ, крайний подарили) и был ещё в 2019 - когда он стал лучшим бомбардиром в ЛЧ, и из первой 10-ки по итогам голосования, даже и близко никого не было по гол+пас за год)
https://youtu.be/3b1MgzWJnT4
"игры" является саудовская сторона)
так что, неясно, о каких "нескольких фунтах", в Аравии, старик вещает? 😁😁