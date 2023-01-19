Морган верит, что Роналду перешел в «Аль-Наср» не ради денег: «У него уже есть полмиллиарда фунтов, он руководствовался рекордами и наследием»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Пирс Морган Футбол

Пирс Морган заявил, что Криштиану Роналду перешел в «Аль-Наср» не ради денег.

Напомним, в конце декабря форвард подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии до 2025 года. Сообщалось, что его доходы составят 200 миллионов евро в год.

«Я действительно верю, что он больше руководствовался рекордами и наследием, чем деньгами. У него уже есть полмиллиарда фунтов, так что не похоже, что ему нужны несколько фунтов в Саудовской Аравии. Просто так получилось, что он получает колоссальную зарплату за то, что строит там футбол на очень хорошей платформе – победе над чемпионами мира.

Итак, за последние несколько месяцев многое изменилось с точки зрения футбола на Ближнем Востоке. Это был потрясающий чемпионат мира для региона в целом, так что [этот переход] выглядит немного менее безумным, чем был бы шесть месяцев назад, когда Саудовская Аравия была совершенно неактуальна в футболе», – сказал телеведущий и болельщик «Арсенала» в эфире talkSPORT.

Кто такой Пирс Морган, которому Роналду доверяет большие интервью? 14 лет назад называл Криштиану избалованным ребенком и ныряльщиком

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52 комментария

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Vedved
Ответ Moscwow
Иди поклонись гормончику и спать ложись, ты бредишь, сектантушка
Как и предполагал, аргументов не будет) но можете и дальше фантазировать😉
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нелюбитель футбола
Поехал за рекордами в пустыню, потому как в "рекордах" в Европе ему отказали... Все... А-ха-ха-ха..
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Recreated
Отвезите ему апельсинчиков шоле!
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Moscwow
Ответ Vedved
Мда, вы свой бред лучше не пишите никому больше, может и за умного сойдёте) У Месси после 2015 2 ЗМ, крайний подарили) и был ещё в 2019 - когда он стал лучшим бомбардиром в ЛЧ, и из первой 10-ки по итогам голосования, даже и близко никого не было по гол+пас за год)
Иди поклонись гормончику и спать ложись, ты бредишь, сектантушка
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Андрей Меньшиков
Ну да, конечно, титул чемпиона Саудовской Аравии для Роналду привлекательнее медалей португальских чемпионата и Кубка, которых у него, к слову, нет.
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Руслан Мусагалиев
Ответ Пирс Морган
Ребята, добрый вечер, я еле написал этот пост, сейчас меня скрутят санитары
Ты присядь, покури, успокойся, какие рекорды, они уже установлены, все хорошо, переход думаю был немного неизбежным, видимо очень добрые люди попросили порадовать арабских роботяг на трибунах )))
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Vedved
Ответ Moscwow
Ну да, у вечно униженного в лч после 2015 года нет конкурентов😂😂😂 у того, у которого 0 голевых действий в последних трех сезонах за Барсу против Реала нет конкурентов😂😂😂 у человека, которому дали 5 пенальти в 7 матчах на чм нет конкурентов😂😂😂 вот в интригах околофутбольных у него точно нет конкурентов
Мда, вы свой бред лучше не пишите никому больше, может и за умного сойдёте)
У Месси после 2015 2 ЗМ, крайний подарили) и был ещё в 2019 - когда он стал лучшим бомбардиром в ЛЧ, и из первой 10-ки по итогам голосования, даже и близко никого не было по гол+пас за год)
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Пирс Морган
Ребята, добрый вечер, я еле написал этот пост, сейчас меня скрутят санитары
Главное, чтоб они не угорали:
https://youtu.be/3b1MgzWJnT4
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Recreated
Кто ему кляп вставит в рот, этому пирату!?
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Abdul Aziz
Ответ Пирс Морган
Ребята, добрый вечер, я еле написал этот пост, сейчас меня скрутят санитары
Выздоравливай, друг. Язых пусть заживет немного
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Andry 72
О каких рекордах он говорит,только ради денег,и это нормально
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ригобер ЧМО
Пирс это как ригоберка...только богатый, знаменитый и.....белый.
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Direct free kick
Ответ Мохнатый55
Даже ты уже предал? Эх ты, "фанат".
Он меня не знает, а Моргана знает. Хотя возможно Роберто Мартинес ещё. Лёгкая отборочная группа на ЕВРО. 200 игр и 120 голов надо добивать перед завершением
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-3
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Moscwow
Ответ Vedved
1 последний подарили, должны были Лёве отдавать. В остальных - у него не было конкурентов)
Ну да, у вечно униженного в лч после 2015 года нет конкурентов😂😂😂 у того, у которого 0 голевых действий в последних трех сезонах за Барсу против Реала нет конкурентов😂😂😂 у человека, которому дали 5 пенальти в 7 матчах на чм нет конкурентов😂😂😂 вот в интригах околофутбольных у него точно нет конкурентов
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Мохнатый55
Ответ Direct free kick
Пирс Морган последний кто не предал Криша. Ему воздастся
Даже ты уже предал? Эх ты, "фанат".
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Иван Шуткин
Вообще не ради денег )) Предложили бы 20 в год , посмотрел я , как бы он согласился ))
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Данил Кублицкий
Если не ради денег , он бы приехал в условный Сочи ! А так … решил ещё перед пенсией заработать , имеет право !
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Vedved
Ответ Moscwow
Ну ведь месси подарили 4 золотых мяча, куда еще то
1 последний подарили, должны были Лёве отдавать. В остальных - у него не было конкурентов)
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Moscwow
Ответ Vedved
Ну парочку ЛЧ ему и так подарили, куда уж ещё то😉
Ну ведь месси подарили 4 золотых мяча, куда еще то
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инок
Я правильно понимаю, что организатором и спонсором этой
"игры" является саудовская сторона)
+1
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filippa
странный чувак. изначально было забавно, но сейчас даже страшно за Рональду становится. это прям приследование
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Любезный Коссутий
даже если у Роналду и есть полмиллиарда (хотя я думаю, что много больше), то другие полмиллиарда, за 2.5 сезона, явно не повредят 😁
так что, неясно, о каких "нескольких фунтах", в Аравии, старик вещает? 😁😁
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uchiyamada
Похоже, он перепутал прорывные для Саудовской Аравии ЧМ. В 1994 Саудовская Аравия была достаточно актуальна для 1/8. Так что переход Роналду выглядит немного менее безумным, чем был бы 29 лет назад.
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ДЖИН
Пирсинг Морган денежку подсчитал. Зп как ни как Кристина платит.
+1
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Jan Paskel
Сказочный
+1
0
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