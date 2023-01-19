«Ювентус» не продаст Влаховича зимой и потребует минимум 90 млн евро. Форвард интересен «МЮ», «Челси» и «Арсеналу»
«Ювентус» не планирует расставаться с форвардом Душаном Влаховичем в январе.
Как сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport, туринцы не будут рассматривать вопрос о продаже футболиста зимой, несмотря на интерес со стороны «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Арсенала».
Также «бьянконери» не собираются продавать Влаховича дешевле 90 млн евро.
В текущем сезоне серб забил 6 голов за 10 матчей в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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