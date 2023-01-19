«Ювентус» не продаст Влаховича зимой и потребует минимум 90 млн евро. Форвард интересен «МЮ», «Челси» и «Арсеналу»

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия Арсенал возможные трансферы Душан Влахович Футбол

«Ювентус» не планирует расставаться с форвардом Душаном Влаховичем в январе.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport, туринцы не будут рассматривать вопрос о продаже футболиста зимой, несмотря на интерес со стороны «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Арсенала».

Также «бьянконери» не собираются продавать Влаховича дешевле 90 млн евро.

В текущем сезоне серб забил 6 голов за 10 матчей в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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11 комментариев

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rigobersong
Ответ Adamdfdgds
С каких пор Влахович стал балластом?
А ты его игры видел?:) Как по мне пока переоцененный игрок, хотя завершитель неплохой, но он не дает буста Ювентусу, не думаю что он индивидуально сильнее даже Мойзе Кина:))
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Adamdfdgds
Ответ rigobersong
Сейчас все клубы на хайпе захотят любой балласт подороже слить в АПЛ:)
С каких пор Влахович стал балластом?
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Jaxongir Shodiev
Челси тут как тут
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AseiA
Не уверен, что арсеналу нужен форвард дылда,
Не нужно превращаться продолжать в Сити, их игра стала более предсказуемой
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rigobersong
Сейчас все клубы на хайпе захотят любой балласт подороже слить в АПЛ:)
+1
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Марслан Акматалиев
90 за Влаховича вполне адекватная сумма.
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Mega• Battman
Получше мудрика будет.
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Чёрный тюльпан
Ответ Meylis Annaberdiyew
Если МЮ сможет взять Влаховича , это будет бомба, и они в полно сможет бороться за чемпионства 🙏🙏🙏 Если МЮ сможет платить за Антони 90 лямов, почему они не смогут платить за Влаховича 🤨
Там Леви Кейна за 100 готов продать летом для клубов АПЛ, так что лучше проверенного бойца взять.
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Meylis Annaberdiyew
Если МЮ сможет взять Влаховича , это будет бомба, и они в полно сможет бороться за чемпионства 🙏🙏🙏
Если МЮ сможет платить за Антони 90 лямов, почему они не смогут платить за Влаховича 🤨
+4
-1
+3
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Юрий Богданов
Боули: 90? Начнём торги со 100
+17
-1
+16
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Jeksan
Челси, твой выход
+5
0
+5
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