Погба и Влахович могут сыграть в конце января. Они тренируются в общей группе «Ювентуса»

Форвард Душан Влахович и хавбек вскоре могут вернуться в состав « ».

Как сообщает Sport Mediaset, оба футболиста начали работать в общей группе.

Из-за травм серб не играл за «бьянконери» с 25 октября, а француз вообще в этом сезоне не выходил на поле.

Когда именно оба футболиста попадут в заявку на очередной матч, точно неизвестно, но предполагается, что это может произойти уже в конце января.