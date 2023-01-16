Погба и Влахович могут сыграть в конце января. Они тренируются в общей группе «Ювентуса»

Теги Ювентус серия А Италия Поль Погба Душан Влахович Футбол

Форвард Душан Влахович и хавбек Поль Погба вскоре могут вернуться в состав «Ювентуса».

Как сообщает Sport Mediaset, оба футболиста начали работать в общей группе.

Из-за травм серб не играл за «бьянконери» с 25 октября, а француз вообще в этом сезоне не выходил на поле.

Когда именно оба футболиста попадут в заявку на очередной матч, точно неизвестно, но предполагается, что это может произойти уже в конце января.

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8 комментариев

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cucumberofmind
Ответ Bruh Obama
Новости перед следующем матчем: "Погба отрубило ногу на тренировке"
А дальше: Поль пошел лечить ногу к колдунам
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juventus
А может эти персонажи лишние в команде ? Вполне возможно что Влаховичу тяжело дается(может и сильно ошибаюсь) такое давление и спрос в топ клубе,ну а Погба изначально был лишним трансфером.
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Милчик
Погба можно считать как преобретение в январское трансферное окно
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d.xoxlov
Если с их возвращением Аллегри не перейдёт на 4-3-3, гнать его ссаной метлой. Ставить Кьезу латералем – это сродни членовредительству.
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Nekrasen
Мне очень нравится посыл слова "могут". А если не захотят, то что с того?))) Не смешно, понимаю. Надо более основательно подбирать синонимы по типу " возможно сыграют", "готовятся сыграть" и так далее. А могут или нет это не им по идее решать. Но это не точно)))
+5
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+5
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Александр Мельников
Ответ Bruh Obama
Новости перед следующем матчем: "Погба отрубило ногу на тренировке"
Убил)
+3
-1
+2
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Александр Мельников
И судя по последним новостям в клубе скоро ее покинуть! Боуи делай Влаховича за 150 !!!
0
-1
-1
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Bruh Obama
Новости перед следующем матчем: "Погба отрубило ногу на тренировке"
+28
-2
+26
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