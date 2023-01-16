Погба и Влахович могут сыграть в конце января. Они тренируются в общей группе «Ювентуса»
Форвард Душан Влахович и хавбек Поль Погба вскоре могут вернуться в состав «Ювентуса».
Как сообщает Sport Mediaset, оба футболиста начали работать в общей группе.
Из-за травм серб не играл за «бьянконери» с 25 октября, а француз вообще в этом сезоне не выходил на поле.
Когда именно оба футболиста попадут в заявку на очередной матч, точно неизвестно, но предполагается, что это может произойти уже в конце января.
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