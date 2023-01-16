Гави о 1-м трофее с «Барсой»: «Хотел этого с момента дебюта. Счастлив. Мы доминировали над «Реалом»
Гави высказался о победе «Барселоны» над «Реалом» (3:1) в финале Суперкубка Испании.
В этой игре 18-летний полузащитник забил и отдал две голевые передачи. Гави признали лучшим игроком матча. Суперкубок Испании стал первым трофеем хавбека на взрослом уровне.
«Очень счастлив [выиграть первый трофей в «Барсе»]. Я хотел этого с момента дебюта за клуб.
В первую очередь я рад победе, голу и ассистам – тоже, но мне еще во многом нужно стать лучше. Чувствую себя очень хорошо.
Это класико, финал. Против «Мадрида». Мы отпраздновали на полную. Мы сильно доминировали. Были моменты, когда мы действовали не очень удачно, но Хави здорово управлял игрой», – сказал Гави.
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Тем более что болельщик Реала уважительно высказался о игроке Барсы, вискасы как всегда
Просто от чистого сердца тебе желаю, выйди проветрись, не сажай глаза перед экраном, сутками на пролет🙏🏻