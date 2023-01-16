Гави о 1-м трофее с «Барсой»: «Хотел этого с момента дебюта. Счастлив. Мы доминировали над «Реалом»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Суперкубок Испании Гави Футбол

Гави высказался о победе «Барселоны» над «Реалом» (3:1) в финале Суперкубка Испании.

В этой игре 18-летний полузащитник забил и отдал две голевые передачи. Гави признали лучшим игроком матча. Суперкубок Испании стал первым трофеем хавбека на взрослом уровне.

«Очень счастлив [выиграть первый трофей в «Барсе»]. Я хотел этого с момента дебюта за клуб.

В первую очередь я рад победе, голу и ассистам – тоже, но мне еще во многом нужно стать лучше. Чувствую себя очень хорошо.

Это класико, финал. Против «Мадрида». Мы отпраздновали на полную. Мы сильно доминировали. Были моменты, когда мы действовали не очень удачно, но Хави здорово управлял игрой», – сказал Гави.

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24 комментария

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Дмитрий Евсюков
Ответ белошип
Ну все,сейчас каждый второй будет брать вью у брусины,который вчера тупо стрельнул на фоне кризисного Реала,а ведь в октябрьском класико этот пенёк вышел только под конец матча и успел получить свою любимую жёлтую)
Брусины .. ахахахах. Тебе что мочу в глаза залить и сказать, что она антибарселонская и ты даже пить начнёшь
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Большой Сэми
Ответ ДедаДома.нет
Кто доминировал, а кто нет будет видно в конце сезона)
Нет. В конце будет видно кто самый стабильный. Доминаторы не всегда чемпионы.
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Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Ответ vaniaEee
Тебе какое дело, может человек к кровати прикован и это его единственная отдушина, а ты вылез тут со своим никому не нужным мнением Тем более что болельщик Реала уважительно высказался о игроке Барсы, вискасы как всегда
А ты что из человека, делаешь инвалида, ты соседнем подъезде живешь с ним?
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vaniaEee
Ответ Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Ты кто дружище? На всех ветках ты первый 😂 как ты это делаешь??? Ты вылезаешь вообще с этого сайта???😂
Тебе какое дело, может человек к кровати прикован и это его единственная отдушина, а ты вылез тут со своим никому не нужным мнением
Тем более что болельщик Реала уважительно высказался о игроке Барсы, вискасы как всегда
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ДедаДома.нет
Кто доминировал, а кто нет будет видно в конце сезона)
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Никита Воронин
Ответ Shuller18
Так он больше ничего не умеет. Только много бегать. Вчера ещё повезло отличиться, редко, но бывает
Ты уже целый день оправдываешься🤣🤣 Любой дорого смотреть за такими АналИтиками как ты🤣
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ernar11
Ответ Денис Свиридов
А какие ещё игроки в 18 лет отыгрывали полные два сезона в топ клубе и регулярно вызывались в сборную? Были ли такие? Гави (и Педри, которому тоже всего 20!! лет) кажется нереальным бистом, если продолжит развиваться
Вроде Фабрегас начинал тоже ярко, в 20 стал капитаном Арсенала
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Kidlax
Ответ Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Ты конечно молодец. Каждую новость Барселоны обсуждать, это сильно 😁 ты чей болельщик Реала или Барселоны?😂 Просто от чистого сердца тебе желаю, выйди проветрись, не сажай глаза перед экраном, сутками на пролет🙏🏻
Я тоже офигел))) там не только Реал и Барселона)
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Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Ответ corazón blanco
Риго, если я не отвечаю на оскорбления и прочую ересь, это не значит, что у меня нет эмоций. Просто переходить на личности в Интернете пускай и незнакомого мне человека, табу. Тоже самое касается и оскорбление футболистов/клубов и т. д. Обычный любитель футбола.
Ты конечно молодец. Каждую новость Барселоны обсуждать, это сильно 😁 ты чей болельщик Реала или Барселоны?😂
Просто от чистого сердца тебе желаю, выйди проветрись, не сажай глаза перед экраном, сутками на пролет🙏🏻
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corazón blanco
Ответ GuruFutbola
Комментарий удален модератором
Риго, если я не отвечаю на оскорбления и прочую ересь, это не значит, что у меня нет эмоций. Просто переходить на личности в Интернете пускай и незнакомого мне человека, табу. Тоже самое касается и оскорбление футболистов/клубов и т. д. Обычный любитель футбола.
+17
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Дима Костылев
<<Доминирование>> принадлежит другому человеку)
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Flylink
Ответ Surviving
Выставочный матч, важнейший трофей у рычажных)
Пожалуй соглашусь! Реально важный матч и трофей который придаст ещё больше уверенности и в матчах больше не будет суеты присущей молодым игрокам, думаю чемпионат благодаря этому выграют с разницей +10 очков
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-2
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Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Ответ GuruFutbola
Комментарий удален модератором
Да я таки понял💯😂
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GuruFutbola
Ответ Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Ты кто дружище? На всех ветках ты первый 😂 как ты это делаешь??? Ты вылезаешь вообще с этого сайта???😂
Комментарий удален
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Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Ответ corazón blanco
То, что Гави больше всех хотел вчера трофей, было отчётливо видно.
Ты кто дружище? На всех ветках ты первый 😂 как ты это делаешь??? Ты вылезаешь вообще с этого сайта???😂
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-5
+7
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Серж Ск
Ответ белошип
Ну все,сейчас каждый второй будет брать вью у брусины,который вчера тупо стрельнул на фоне кризисного Реала,а ведь в октябрьском класико этот пенёк вышел только под конец матча и успел получить свою любимую жёлтую)
В ветку вызывается пожарная команда!
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-2
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инок
Гави был просто хорош в игре Реалом. Буквально каждое решение - правильное, каждое действие удачное. И при этом успевал везде. С первым трофеем его.
+6
-2
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Anton S
«Доминировали» - сакральное слово в мировом футболе с некоторых пор) И тестикулы))
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GuruFutbola
Говорят игроки проекта франко до сих пор в саудовской аравии ждут обещанные пенки после 70 минуты)
+4
-6
-2
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Денис Свиридов
А какие ещё игроки в 18 лет отыгрывали полные два сезона в топ клубе и регулярно вызывались в сборную? Были ли такие? Гави (и Педри, которому тоже всего 20!! лет) кажется нереальным бистом, если продолжит развиваться
+4
-1
+3
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Shuller18
Ответ corazón blanco
Ну играл он с задором, был везде, на всех участках поля, как Вальверде в Мадриде до Мундиаля.
Так он больше ничего не умеет. Только много бегать. Вчера ещё повезло отличиться, редко, но бывает
+3
-10
-7
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corazón blanco
Ответ белошип
Ну все,сейчас каждый второй будет брать вью у брусины,который вчера тупо стрельнул на фоне кризисного Реала,а ведь в октябрьском класико этот пенёк вышел только под конец матча и успел получить свою любимую жёлтую)
Ну играл он с задором, был везде, на всех участках поля, как Вальверде в Мадриде до Мундиаля.
+21
-4
+17
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Surviving
Выставочный матч, важнейший трофей у рычажных)
+1
-4
-3
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белошип
Ну все,сейчас каждый второй будет брать вью у брусины,который вчера тупо стрельнул на фоне кризисного Реала,а ведь в октябрьском класико этот пенёк вышел только под конец матча и успел получить свою любимую жёлтую)
+5
-11
-6
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corazón blanco
То, что Гави больше всех хотел вчера трофей, было отчётливо видно.
+30
-7
+23
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