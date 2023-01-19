«Челси» слал «Тоттенхэму» запрос по Биссума. «Шпоры» не хотят отпускать хавбека зимой даже в обмен на Зиеша

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Тоттенхэм Хаким Зиеш Ив Биссума Грэм Поттер Футбол

«Челси» заинтересовался хавбеком «Тоттенхэма» Ивом Биссума.

По данным The Telegraph, лондонцы хотят укрепить полузащиту и обратили внимание на малийца, перешедшего в состав «шпор» минувшим летом. Футболист очень нравится главному тренеру «синих» Грэму Поттеру – они знакомы по работе в «Брайтоне».

«Челси» направил запрос в «Тоттенхэм», однако получил отказ – Биссума не хотят отпускать в январе, и даже предложение включить в сделку вингера Хакима Зиеша не изменило ситуацию.

В текущем сезоне Биссума сыграл в АПЛ 17 раз и не отметился результативными действиями. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Spaten
Слал, слал, недослал)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
master_of_dzen
100 лямов + Зиеш :D
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Eden Hazard
Ответ HellLight
Поттер игроков каких-нибудь знает, кроме тех которые играли в Брайтоне?
Датро Фофана же купил. Он не играл в Брайтоне. Правда был их летней трансферной целью😂
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sliva
О, ты из Брайтона? Скок стоишь?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Slava Vestiaz
"«Челси» слал «Тоттенхэму» запрос по Биссума."
---
Блин, у автора новости русского языка в школе не было? Зачем таких нанимать.... журналистика Спортс стабильно прибита ко дну
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Шуткин
100 миллионов предлагает и все ) Работайте по старой схеме и любой пойдёт
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
corazón blanco
Ответ Тохир Анваров
Зиеш на ЧМ показал что все ещё топ.
Там в принципе все Марокко прыгнуло выше на две головы. Амрабата тоже уже чуть не записали в одного из лучших полузащитников мира. Безусловно они молодцы, но тут больше можно выделить коллективную победу, а не выделить чье-то индивидуальное мастерство.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ExcusezMoi
Тинейджер Сарр, до чемпионата мира не сыгравший ни минуты за Тоттенхэм, запомнился больше, чем Биссума.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тохир Анваров
Зиеш на ЧМ показал что все ещё топ.
+3
-6
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
биссума нужно было раньше забирать, теперь он в рабстве у леви
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
HellLight
Поттер игроков каких-нибудь знает, кроме тех которые играли в Брайтоне?
+27
0
+27
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Акира_1
Бессмысленные сливы денег под тренера, от которого ничего не стоит ждать, хотя можно дождаться лета и там уже строить новый коллектив.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Данил Луговский
ахахаххаха, купите Рассказова, раз пьянка такая продолжается
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
Даже в обмен на Зиеша:))🤣🤣🤣
0
-6
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий