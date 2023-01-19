«Челси» слал «Тоттенхэму» запрос по Биссума. «Шпоры» не хотят отпускать хавбека зимой даже в обмен на Зиеша
«Челси» заинтересовался хавбеком «Тоттенхэма» Ивом Биссума.
По данным The Telegraph, лондонцы хотят укрепить полузащиту и обратили внимание на малийца, перешедшего в состав «шпор» минувшим летом. Футболист очень нравится главному тренеру «синих» Грэму Поттеру – они знакомы по работе в «Брайтоне».
«Челси» направил запрос в «Тоттенхэм», однако получил отказ – Биссума не хотят отпускать в январе, и даже предложение включить в сделку вингера Хакима Зиеша не изменило ситуацию.
В текущем сезоне Биссума сыграл в АПЛ 17 раз и не отметился результативными действиями. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Блин, у автора новости русского языка в школе не было? Зачем таких нанимать.... журналистика Спортс стабильно прибита ко дну