«Челси» слал «Тоттенхэму» запрос по Биссума. «Шпоры» не хотят отпускать хавбека зимой даже в обмен на Зиеша

« » заинтересовался хавбеком « » Ивом Биссума.

По данным The Telegraph, лондонцы хотят укрепить полузащиту и обратили внимание на малийца, перешедшего в состав «шпор» минувшим летом. Футболист очень нравится главному тренеру «синих» – они знакомы по работе в «Брайтоне».

«Челси» направил запрос в «Тоттенхэм», однако получил отказ – Биссума не хотят отпускать в январе, и даже предложение включить в сделку вингера не изменило ситуацию.

В текущем сезоне Биссума сыграл в 17 раз и не отметился результативными действиями. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.