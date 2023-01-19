«МЮ», «Челси» и «Тоттенхэму» интересен вратарь Испании Райя. «Брентфорд» может продать его летом по сниженной цене, если он не продлит контракт

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия Тоттенхэм Куинз Парк Рейнджерс Давид Де Хеа Уго Льорис чемпионшип Брайтон Брентфорд Кепа Аррисабалага Сени Дьенг Давид Райя Эдуар Менди Футбол

Вратарь сборной Испании Давид Райя интересен нескольким клубам АПЛ.

По данным The Guardian, интерес к 27-летнему вратарю «Брентфорда» проявляют «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

Срок действующего контракта голкипера с «Брентфордом» истекает летом 2024 года, и стороны пока не договорились о новом соглашении. Если контракт так и не будет продлен, то «Брентфорд», скорее всего, продаст Райю летом по сниженной цене.

«Тоттенхэм» видит в нем наследника для 36-летнего Уго Льориса. «Юнайтед» еще не согласовал новый контракт с Давидом Де Хеа, который может стать свободным агентом летом 2023 года. «Челси» тоже еще не договорился с Эдуаром Менди о новом контракте, а долгосрочные перспективы Кепы Аррисабалаги в качестве основного вратаря выглядят неопределенно.

В 2020 году Райю хотел подписать «Арсенал», но «Брентфорд» отклонил несколько предложений на сумму примерно 10 млн фунтов.

На замену испанцу «Брентфорд» может подписать вратаря сборной Сенегала Сени Дьенга, контракт которого с «Куинз Парк Рейнджерс» рассчитан до 2024 года. За ним также следят «Тоттенхэм» и «Брайтон».

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ман сити фейк
Ответ Amalfitano
Раиса наверное тоже хороший вратарь, но как по мне, Мелье из Лидса этим летом будет первым вариантом для усиление топ клубов АПЛ.
У всех топ клубов есть хорошие вратари. Может МЮ купить нового вратаря остальным он не нужен
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Amalfitano
Раиса наверное тоже хороший вратарь, но как по мне, Мелье из Лидса этим летом будет первым вариантом для усиление топ клубов АПЛ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий