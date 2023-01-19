«МЮ», «Челси» и «Тоттенхэму» интересен вратарь Испании Райя. «Брентфорд» может продать его летом по сниженной цене, если он не продлит контракт

Вратарь сборной Испании Давид Райя интересен нескольким клубам .

По данным The Guardian, интерес к 27-летнему вратарю «Брентфорда» проявляют «Челси», « » и «Тоттенхэм».

Срок действующего контракта голкипера с «Брентфордом» истекает летом 2024 года, и стороны пока не договорились о новом соглашении. Если контракт так и не будет продлен, то «Брентфорд», скорее всего, продаст Райю летом по сниженной цене.

«Тоттенхэм» видит в нем наследника для 36-летнего Уго Льориса. «Юнайтед» еще не согласовал новый контракт с , который может стать свободным агентом летом 2023 года. « » тоже еще не договорился с Эдуаром Менди о новом контракте, а долгосрочные перспективы Кепы Аррисабалаги в качестве основного вратаря выглядят неопределенно.

В 2020 году Райю хотел подписать «Арсенал», но «Брентфорд» отклонил несколько предложений на сумму примерно 10 млн фунтов.

На замену испанцу «Брентфорд» может подписать вратаря сборной Сенегала Сени Дьенга, контракт которого с «Куинз Парк Рейнджерс» рассчитан до 2024 года. За ним также следят « » и «Брайтон».