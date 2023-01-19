«МЮ», «Челси» и «Тоттенхэму» интересен вратарь Испании Райя. «Брентфорд» может продать его летом по сниженной цене, если он не продлит контракт
Вратарь сборной Испании Давид Райя интересен нескольким клубам АПЛ.
По данным The Guardian, интерес к 27-летнему вратарю «Брентфорда» проявляют «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».
Срок действующего контракта голкипера с «Брентфордом» истекает летом 2024 года, и стороны пока не договорились о новом соглашении. Если контракт так и не будет продлен, то «Брентфорд», скорее всего, продаст Райю летом по сниженной цене.
«Тоттенхэм» видит в нем наследника для 36-летнего Уго Льориса. «Юнайтед» еще не согласовал новый контракт с Давидом Де Хеа, который может стать свободным агентом летом 2023 года. «Челси» тоже еще не договорился с Эдуаром Менди о новом контракте, а долгосрочные перспективы Кепы Аррисабалаги в качестве основного вратаря выглядят неопределенно.
В 2020 году Райю хотел подписать «Арсенал», но «Брентфорд» отклонил несколько предложений на сумму примерно 10 млн фунтов.
На замену испанцу «Брентфорд» может подписать вратаря сборной Сенегала Сени Дьенга, контракт которого с «Куинз Парк Рейнджерс» рассчитан до 2024 года. За ним также следят «Тоттенхэм» и «Брайтон».
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