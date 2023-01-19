Тарханов о 80-м месте РПЛ в рейтинге лиг от IFFHS: «Наш чемпионат точно входит в топ-10»

Теги премьер-лига Россия высшая лига Беларусь Александр Тарханов IFFHS высшая лига Нигерия Футбол

Александр Тарханов высказался о 80-м месте РПЛ в рейтинге сильнейших лиг мира.

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) поставила РПЛ на 80-е место по итогам 2022 года. По итогам 2021 года российская лига заняла 36-е место.

«Наш чемпионат сильнее, чем первенство Нигерии, Беларуси и Замбии. В десятку лучших чемпионатов РПЛ точно входит.

Из-за того, что ФИФА и УЕФА отстранили нас на какой-то промежуток времени от международных соревнований, российский чемпионат сейчас на 80-м месте. Может, в это вмешалась политика», – сказал Тарханов.

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23 комментария

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Юрий Кечко
Ответ Direct free kick
Самобичевание одна из проблем российской действительности, если бы только в футболе, в других аспектах тоже
Нет ну иногда это может быть объективно , например когда сравнивают паспортистов со средними легионерами даже они действительно слабее
Сборная объективно самая слабая за лет 20
Только даже такая сборная в отборе привозит словакам и словенцам по 8 очков , но людям проще язвить из за нахер никому ненужных товарок с узбеками и таджиками
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Вячеслав Свитюк
А какое оно может быть, учитывая отлучение от участия с командами европейских стран?!
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Direct free kick
Ответ Юрий Кечко
Греция уже много лет ничего не показывает , кроме Олимпиакоса У нас принято засирать своих , хотя даже в самых черных сезонах вон в том году и Зенит и Спартак прошли в евровесну , и вообще был только один сезон когда никто не вышел В чемпионатах которые тут пытаться ставить в пример , по паре лет подряд могут не быть ни одного клуба в весне , но почему то на них надо ровняться Лицемеры че
Самобичевание одна из проблем российской действительности, если бы только в футболе, в других аспектах тоже
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Юрий Кечко
Ответ заратустра-будрайтис
Ваш чемпионат точно туда НЕ входит
А кто входит ? Чемпионат жмеренки? Который 15 лет уже ниже в рейтинге находится , даже ниже упавшей и не играющий после бана рпл ?))
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Wiley Fox
Топ-10, ахаха

У Тарханова перхоть в мозг проникла
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Alamh Kaiser
Ответ Pertinax Gandi
Ну может быть наш чемпионат не 10-й, но и не 80-й, это дичь какая-то. Хотелось бы узнать критерии.
После топ5 - Турция, Бельгия, Голландия, Португалия и Рпл, нет?
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заратустра-будрайтис
Ваш чемпионат точно туда НЕ входит
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Юрий Кечко
Ответ Direct free kick
+ Греция сильно скатилась, а это был бы конкурент
Греция уже много лет ничего не показывает , кроме Олимпиакоса

У нас принято засирать своих , хотя даже в самых черных сезонах вон в том году и Зенит и Спартак прошли в евровесну , и вообще был только один сезон когда никто не вышел
В чемпионатах которые тут пытаться ставить в пример , по паре лет подряд могут не быть ни одного клуба в весне , но почему то на них надо ровняться
Лицемеры че
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Китайский гамбит
Пусть Тарханов обоснует свое утверждение🤣🤣🤣 мы на самом деле на дне
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Sajres_Smit
Мы, конечно не 80е, даже в таких условиях. Может там какая-то привлекательность считается или типа того. Но даже сейчас к нам леги едут...молодым по 300к ойро платят...ну да, ФанУйди серьёзно ударил по посещаемости и привлекательности картинки...возможно из-за него))) хотя опять же, метрики мы не знаем..
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Direct free kick
Ответ Юрий Кечко
Да входит , хоты местные плюсодрочеры будут язвить поэтому поводу Оторвалась Голландия и Бельгия в совокупности с нашей деградацией, Австрия может , ну это и есть место 10 примерно Средние чемпионаты типо нашего , Турции , Швейцарии плюс минус на одном уровне , там скорости повыше , у нас тактика посильнее Но если сейчас легионеры булки уезжать , то там конечно уже и Польша топом покажется
+ Греция сильно скатилась, а это был бы конкурент
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Sajres_Smit
Ответ Pertinax Gandi
Ну может быть наш чемпионат не 10-й, но и не 80-й, это дичь какая-то. Хотелось бы узнать критерии.
А там нет на сайте критериев начисления их очков, бгг...Я после предыдущей темы специально там покопался.
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Ivan Ivanych
Срочно санитаров этому господину!
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Юрий Кечко
Ответ Игорь Замаруев
Наш чемпионат даже в Европе не десятый. Англия(АПЛ и Чемпионшип), Испания, Германия, Италия, Франция, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Украина, Шотландия(в этом сезоне) пока смотрятся сильнее. А в мире ещё есть Аргентина, Бразилия, США(МЛС)
Про Шотландию в этом сезоне с антирекордом Рейнджерс да всю историю лч, и последним местом Селтика в группе тоже поржал
Что подтверждает что комментарий лишь бы накинуть , без смысловой нагрузки )))
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Юрий Кечко
Ответ Игорь Замаруев
Наш чемпионат даже в Европе не десятый. Англия(АПЛ и Чемпионшип), Испания, Германия, Италия, Франция, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Украина, Шотландия(в этом сезоне) пока смотрятся сильнее. А в мире ещё есть Аргентина, Бразилия, США(МЛС)
Ля ну какая Украина... он и до войны 15 лет в спину дышал в таблице коэффициентов , а сейчас там вообще чемпионат хутора в прямом смысле
Че в голове у людей которые такое пишут )))
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Юрий Кечко
Да входит , хоты местные плюсодрочеры будут язвить поэтому поводу
Оторвалась Голландия и Бельгия в совокупности с нашей деградацией, Австрия может , ну это и есть место 10 примерно
Средние чемпионаты типо нашего , Турции , Швейцарии плюс минус на одном уровне , там скорости повыше , у нас тактика посильнее
Но если сейчас легионеры булки уезжать , то там конечно уже и Польша топом покажется
+3
0
+3
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Amalfitano
Ответ Игорь Замаруев
Наш чемпионат даже в Европе не десятый. Англия(АПЛ и Чемпионшип), Испания, Германия, Италия, Франция, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Украина, Шотландия(в этом сезоне) пока смотрятся сильнее. А в мире ещё есть Аргентина, Бразилия, США(МЛС)
Чемпионат Сан-Марино забыл.)
+3
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+3
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Игорь Замаруев
Наш чемпионат даже в Европе не десятый. Англия(АПЛ и Чемпионшип), Испания, Германия, Италия, Франция, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Украина, Шотландия(в этом сезоне) пока смотрятся сильнее. А в мире ещё есть Аргентина, Бразилия, США(МЛС)
+1
-5
-4
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Amalfitano
Это какая-то политическая статистика. Если и вылетели из 10-ки, то точно не на 80-е место.
+3
0
+3
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RSI
Ага. Входит и выходит))
0
0
0
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Pertinax Gandi
Ну может быть наш чемпионат не 10-й, но и не 80-й, это дичь какая-то. Хотелось бы узнать критерии.
+7
0
+7
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Валентина Николаевна
А я Марлин Дитрих
+5
-3
+2
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ErZh
Этого на фронт
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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