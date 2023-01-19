Тарханов о 80-м месте РПЛ в рейтинге лиг от IFFHS: «Наш чемпионат точно входит в топ-10»

Александр Тарханов высказался о 80-м месте РПЛ в рейтинге сильнейших лиг мира.

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) поставила РПЛ на 80-е место по итогам 2022 года. По итогам 2021 года российская лига заняла 36-е место.

«Наш чемпионат сильнее, чем первенство Нигерии, Беларуси и Замбии. В десятку лучших чемпионатов РПЛ точно входит.

Из-за того, что ФИФА и УЕФА отстранили нас на какой-то промежуток времени от международных соревнований, российский чемпионат сейчас на 80-м месте. Может, в это вмешалась политика», – сказал Тарханов.