Тарханов о 80-м месте РПЛ в рейтинге лиг от IFFHS: «Наш чемпионат точно входит в топ-10»
Александр Тарханов высказался о 80-м месте РПЛ в рейтинге сильнейших лиг мира.
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) поставила РПЛ на 80-е место по итогам 2022 года. По итогам 2021 года российская лига заняла 36-е место.
«Наш чемпионат сильнее, чем первенство Нигерии, Беларуси и Замбии. В десятку лучших чемпионатов РПЛ точно входит.
Из-за того, что ФИФА и УЕФА отстранили нас на какой-то промежуток времени от международных соревнований, российский чемпионат сейчас на 80-м месте. Может, в это вмешалась политика», – сказал Тарханов.
Сборная объективно самая слабая за лет 20
Только даже такая сборная в отборе привозит словакам и словенцам по 8 очков , но людям проще язвить из за нахер никому ненужных товарок с узбеками и таджиками
У Тарханова перхоть в мозг проникла
У нас принято засирать своих , хотя даже в самых черных сезонах вон в том году и Зенит и Спартак прошли в евровесну , и вообще был только один сезон когда никто не вышел
В чемпионатах которые тут пытаться ставить в пример , по паре лет подряд могут не быть ни одного клуба в весне , но почему то на них надо ровняться
Лицемеры че
Что подтверждает что комментарий лишь бы накинуть , без смысловой нагрузки )))
Че в голове у людей которые такое пишут )))
Оторвалась Голландия и Бельгия в совокупности с нашей деградацией, Австрия может , ну это и есть место 10 примерно
Средние чемпионаты типо нашего , Турции , Швейцарии плюс минус на одном уровне , там скорости повыше , у нас тактика посильнее
Но если сейчас легионеры булки уезжать , то там конечно уже и Польша топом покажется