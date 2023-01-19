Сантос о семье: «Нам очень нравится жить в Петербурге. Повезло с клубом и городом, которые окружили нас заботой, обняли с первого дня в «Зените»
Дуглас Сантос рассказал об отношении его семьи к Санкт-Петербургу.
– Не секрет, что вы очень привязаны к семье. Расскажите, как родные сейчас чувствуют себя в Петербурге и как переживают долгую разлуку с вами во время сборов.
– Конечно, жена и дочки очень скучают по мне, когда я не дома. Но если говорить в целом, то нам очень нравится жить в Петербурге. Не устаю повторять, когда об этом спрашивают: нам очень комфортно и очень повезло с клубом и городом, которые окружили нас заботой, обняли с первого дня в «Зените».
Один только пример на эту тему. Если мы в отпуске в Бразилии, то старшая дочка спрашивает: «Когда мы поедем домой в Россию?»
Большое счастье, что есть клуб, который так о нас заботится. Очень благодарен «Зениту» за это. Когда я на сборах, это делают люди, которые помогают семье не чувствовать каких-то неудобств из-за моего отсутствия. Мы очень рады быть частью этого замечательного города, – сказал защитник «Зенита».
И пусть вдали от вьюг
Покоем дышит юг
А мне Балтийский ветер лучший друг )))
В один ряд с Кришито смело можно поставить 👍🏻