Сантос о семье: «Нам очень нравится жить в Петербурге. Повезло с клубом и городом, которые окружили нас заботой, обняли с первого дня в «Зените»

Теги Зенит премьер-лига Россия Дуглас Сантос Матч ТВ Футбол

Дуглас Сантос рассказал об отношении его семьи к Санкт-Петербургу. 

– Не секрет, что вы очень привязаны к семье. Расскажите, как родные сейчас чувствуют себя в Петербурге и как переживают долгую разлуку с вами во время сборов.

– Конечно, жена и дочки очень скучают по мне, когда я не дома. Но если говорить в целом, то нам очень нравится жить в Петербурге. Не устаю повторять, когда об этом спрашивают: нам очень комфортно и очень повезло с клубом и городом, которые окружили нас заботой, обняли с первого дня в «Зените».

Один только пример на эту тему. Если мы в отпуске в Бразилии, то старшая дочка спрашивает: «Когда мы поедем домой в Россию?»

Большое счастье, что есть клуб, который так о нас заботится. Очень благодарен «Зениту» за это. Когда я на сборах, это делают люди, которые помогают семье не чувствовать каких-то неудобств из-за моего отсутствия. Мы очень рады быть частью этого замечательного города, – сказал защитник «Зенита».

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14 комментариев

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Юрий Кечко
Ответ Winterburn
Промес: «Мне очень повезло со Спартаком. Где бы я еще смог спрятать 200 килограмм кокаина, если б не на кухне в Тарасовке? Да и самому спрятаться от уголовки помогли. Спартак такой великодушный!»
Если в борще будет что то белое , то не факт что это сметана
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Winterburn
Ответ Ivan Petrov
Сантос- мне очень повезло с деньгами Газпрома и то что белый хозяин Алёшка такой щедрый
Промес: «Мне очень повезло со Спартаком. Где бы я еще смог спрятать 200 килограмм кокаина, если б не на кухне в Тарасовке? Да и самому спрятаться от уголовки помогли. Спартак такой великодушный!»
+5
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Rio de Janeiro
3 год живу в Питере и до сих пор ощущения что и на 20% не знаю город.Потрясающее место- настоящая жемчужина России в целом и всего мира в частности
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evil
Ответ Ivan Petrov
Сантос- мне очень повезло с деньгами Газпрома и то что белый хозяин Алёшка такой щедрый
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Ivan Petrov
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Назар Игорь
Теперь после ухода Ловрена твëрдо занял место капитана, и совершенно заслуженно.
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Александр Коларов
А сколько хейты было перед подписанием… берут парня со второй бундеслиги)))
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CoMoBo3
Ответ Зелёный гопник
Дуглас- это огромная находка! В один ряд с Кришито смело можно поставить 👍🏻
На видео со сборов есть кадры, где он, Оливейра и Семак общаются так, как будто Сантос уже в тренерском штабе 😎
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Катя СПб
Сантос:
И пусть вдали от вьюг
Покоем дышит юг
А мне Балтийский ветер лучший друг )))
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evil
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Алексей Ненахов
Хороший город
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Дмитрий9779
Спасибо за добрые слова,Сантос молодец,держит уровень.
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Зелёный гопник
Дуглас- это огромная находка!
В один ряд с Кришито смело можно поставить 👍🏻
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LifeStream
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