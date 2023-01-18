Тихонов о Мевле: «Могу только поздравить «Спартак» – убрали сидящего на скамейке иностранца. Все сделали правильно»

высказался о расторжении контракта со «Спартаком».

«Могу только поздравить «Спартак». Когда‑то он соответствовал уровню, но то, как он выглядел в команде, не впечатлило ни болельщиков, ни специалистов. Думаю, он сам своим дебютом за красно‑белых не сильно доволен.

Я считаю, в клубе сделали все правильно. Убрали иностранца, который сидит на скамейке. Если ты легионер, то должен играть и быть, само собой, лучше русских ребят. Какой смысл иностранцу в его возрасте находиться в запасе? И какой смысл клубу его держать? Так что это правильное решение и со стороны Мевли, и со стороны «Спартака». Поговорили, разошлись и все», – сказал бывший игрок и тренер «Спартака».

В среду « » объявил о расторжении соглашения с Мевлей. В текущем сезоне защитник провел за красно-белых 7 матчей. Подробная статистика игрока – здесь.