Тихонов о Мевле: «Могу только поздравить «Спартак» – убрали сидящего на скамейке иностранца. Все сделали правильно»

Теги Спартак Андрей Тихонов премьер-лига Россия Миха Мевля Матч ТВ Футбол

Андрей Тихонов высказался о расторжении контракта Михи Мевли со «Спартаком».

«Могу только поздравить «Спартак». Когда‑то он соответствовал уровню, но то, как он выглядел в команде, не впечатлило ни болельщиков, ни специалистов. Думаю, он сам своим дебютом за красно‑белых не сильно доволен.

Я считаю, в клубе сделали все правильно. Убрали иностранца, который сидит на скамейке. Если ты легионер, то должен играть и быть, само собой, лучше русских ребят. Какой смысл иностранцу в его возрасте находиться в запасе? И какой смысл клубу его держать? Так что это правильное решение и со стороны Мевли, и со стороны «Спартака». Поговорили, разошлись и все», – сказал бывший игрок и тренер «Спартака».

В среду «Спартак» объявил о расторжении соглашения с Мевлей. В текущем сезоне защитник провел за красно-белых 7 матчей. Подробная статистика игрока – здесь.

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5 комментариев

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Bremensk 111
Где-то на берегу Персидского залива всплакнул Рыбус...
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-Ancient-
С такими привозами он наверное даже Кутепова переплюнул,а это очень постараться надо
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Игорь Кузнецов
Спартачи в своём стиле)
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Арсений Элин
О ошибочности трансфера Мевли не сказал только ленивый! Ну пришёл и ушёл...че бухтеть то! Спартак уже нашёл замену Жиго,надеюсь парень впишется в состав и составит связку с Джикией!
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Владимир Молявин
Трудно не согласиться.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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