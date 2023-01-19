«Спартак» выплатил Мевле компенсацию по контракту до конца сезона. Защитник близок к переходу в МЛС

« » выплатил компенсацию по контракту до конца сезона.

Как сообщает «РБ-Спорт», пресс-атташе «Спартака» отказался комментировать эту информацию, сославшись на то, что клуб не разъясняет финансовые детали сделок и контрактных обязательств.

Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры Мевли является .

Ранее «Спартак» объявил о расторжении контракта с Михой Мевлей. Словенский защитник провел в составе красно-белых 7 матчей, не отметившись результативными действиями. Подробная статистика игрока – здесь.