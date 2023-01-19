«Спартак» выплатил Мевле компенсацию по контракту до конца сезона. Защитник близок к переходу в МЛС

Теги Спартак МЛС премьер-лига Россия Миха Мевля деньги Дмитрий Зеленов Футбол

«Спартак» выплатил Михе Мевле компенсацию по контракту до конца сезона.

Как сообщает «РБ-Спорт», пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов отказался комментировать эту информацию, сославшись на то, что клуб не разъясняет финансовые детали сделок и контрактных обязательств.

Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры Мевли является МЛС.

Ранее «Спартак» объявил о расторжении контракта с Михой Мевлей. Словенский защитник провел в составе красно-белых 7 матчей, не отметившись результативными действиями. Подробная статистика игрока – здесь.

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Остап Бендер Сгибальщик
отличная работа!браво!)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
инок
А с теми кто подписывал Мевлю в Спартак не хотят расторгнуть контракт?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ильдар Фарукшин
Можно попросить про этого персонажа больше не писать. Пожалуйста, всю ауру портит 😊
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Олег Комисаров
На скамейке отсиделся, добыл для ЦСКА победу, бабки за расторжение срубил, он точно за Спартак играл?! Или против 🤔
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
koljas23
Словенский защитник провел в составе красно-белых 7 матчей, не отметившись результативными действиями

Как это не отметился? Несколько голов успел привезти
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
frol92
Эх, мне бы так работать... с одной работы уволиться и получить оклады до конца года и устроиться на другую работу и тоже получать бабло😏
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий