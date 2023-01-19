Депай вылетел в Мадрид на медосмотр для «Атлетико». Он переходит из «Барсы» за 3-4 млн евро
Трансфер Мемфиса Депая из «Барселоны» в «Атлетико» близок к осуществлению.
Журналист Jijantes Карлос Монфорт сообщает, что сегодня в 8 утра по местному времени (10 утра по московскому) футболист частным рейсом вылетел в Мадрид, чтобы пройти медосмотр для «Атлетико».
По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Барселона» получит за нападающего 3-4 млн евро. Депай подпишет с «Атлетико» контракт сроком до июня 2025 года.
В этом сезоне на счету Депая 1 гол в 4 матчах за «Барселону» во всех турнирах. В сумме он провел на поле 206 минут. Полную статистику нападающего можно изучить здесь.
У тебя конечно же все получится 😂😆