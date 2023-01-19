Депай вылетел в Мадрид на медосмотр для «Атлетико». Он переходит из «Барсы» за 3-4 млн евро

Теги Барселона Атлетико Ла Лига возможные трансферы Мемфис Депай деньги Фабрицио Романо Футбол

Трансфер Мемфиса Депая из «Барселоны» в «Атлетико» близок к осуществлению.

Журналист Jijantes Карлос Монфорт сообщает, что сегодня в 8 утра по местному времени (10 утра по московскому) футболист частным рейсом вылетел в Мадрид, чтобы пройти медосмотр для «Атлетико».

По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Барселона» получит за нападающего 3-4 млн евро. Депай подпишет с «Атлетико» контракт сроком до июня 2025 года.

В этом сезоне на счету Депая 1 гол в 4 матчах за «Барселону» во всех турнирах. В сумме он провел на поле 206 минут. Полную статистику нападающего можно изучить здесь.

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25 комментариев

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We_ll
Ответ Михаил Шаповалов
Думаю, что в Атлетико ему будет проще выстроиться в командную игру. Удачи!
Депай и командная игра - довольно плохо сочетающиеся понятия)
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ILIILI
Спасибо Мемфису и удачи! Тащил какое-то время мертвую команду в одни щи практически.
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Raindrop Drop Top
Также сверкнет пару матчей и снова будет тухнуть на лавке
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Kanonir152
Ответ NARTMEN
Я понимаю, а почему надо доводить до этого, летом можно было продать. И вообще, вот болею я за Барсу с 99 года, выгодно проданных игроков не вспомню, неймар и фигу не в счет.
Почему не в счет? Еще примеры: Артур Мело в Ювентус, Семедо в Вурвелхемптон, Малком в Зенит, Паулиньо китайцам, Санчез в Арсенал, Силессен в Валенсию, Фабрегас в Челси.
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deadjoker
А за это его тоже, интересно, оштрафуют. Тренировку же точно пропустит. :))
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Mixos Demid
А что так дешево?
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ЧИКО
Депай вылетел в Мадрид на мед. осмотр , а мы до сих пор не знаем продают за 3 или 4? Интересно а сама Барса знает? Атлетико может кинуть Барсу, объявив, что Депай не прошёл мед. осмотр и отказаться от выплаты 3-4 млн. Возьмёт только бесплатно и Барсе придётся согласиться… это я так образно, а то всё может быть, последнее время с Барсой вытворяют всё что хотят….. А вообще-то, что за эта цена 3-4 млн. Кого можно купить за эту сумму на нынешнем трансфером рынке ? игроки Ла Массии и то дороже стоят……
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cektor
Вилья тоже переходил за 3-4 млн , Суарез тоже за копейки )) Теперь Депай )
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SEM WILSON
Удачи Мемфису в новом клубе.переехал бесплатно ради клуба но несложилось . И самому легче и барсе .
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kaka10
Хави разгневан, что теперь не помаринуешь его на банке
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NARTMEN
Ответ Кукич
Через 5 месяцев Мемфис С/А стал бы. А так хоть какие то деньги зацепили за 6 напа
Я понимаю, а почему надо доводить до этого, летом можно было продать. И вообще, вот болею я за Барсу с 99 года, выгодно проданных игроков не вспомню, неймар и фигу не в счет.
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Русский уравнитель
Рычаг все таки избавился как хотел, а мадридцы за бесценок неплохого игрока подпишут,,,,,думаю все всех утраивает
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evil
Депай даром переходит в "Атлетико"
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За Кэвс и двор стреляю в упор
Из шестого клуба Каталонии в пятый клуб Мадрида, поздравляю Мемфиса с повышением
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-3
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Кукич
Ответ NARTMEN
Очередное разбазаривание активов, потом будем жаловаться на тяжелое финансовое положение!
Через 5 месяцев Мемфис С/А стал бы. А так хоть какие то деньги зацепили за 6 напа
+11
-1
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NARTMEN
Очередное разбазаривание активов, потом будем жаловаться на тяжелое финансовое положение!
+1
0
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DolJun
пошел на повыше депай, можно только порадоваться за человека
0
-3
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ALMANAC
За Бару 5 лямов дают)
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Кукич
Ответ aleksejsencov7@gmail.com
Какой-то меланхольный тип этот Мемфис.
Ему почти 30, пишут что в Испании понравилось жить и сразу согласился с этим вариантом.
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Бухгалтер2021
перешел в топ
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Wiley Fox
Было бы замечательно, если Депай, друг Промеса, стал бы типа свидетелем в том деле. В Спартаке бы появилась супер связка
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Кукич
В любом случае лучше чем капризный и хрустальный Феликс. Депай в Испании кайфует от климата и условий жизни поэтому остался, хотя были заманчивые предложения от клубов Арл
+2
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aleksejsencov7@gmail.com
Какой-то меланхольный тип этот Мемфис.
+1
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Михаил Шаповалов
Думаю, что в Атлетико ему будет проще выстроиться в командную игру. Удачи!
+14
-1
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Егор...Зуев
Пока пока!
У тебя конечно же все получится 😂😆
+1
-2
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