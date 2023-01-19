Погиб 25-летний футболист американского клуба « ».

Клуб объявил, что защитник Антон Уолкс скончался рано утром в четверг в результате несчастного случая в Южной Флориде.

«Мы убиты горем из-за потери , поистине невероятного отца, любящего человека и выдающегося человека. Антон воплотил в себе то, что значит быть частью футбольного клуба «Шарлотт», и все наше сообщество скорбит по поводу этой трагедии.

Влияние, которое он оказал в раздевалке и во всем клубе «Шарлотт», никогда не будет забыто. В это время мы думаем о его прекрасной семье и будем оказывать ей всестороннюю поддержку всеми возможными способами», – сказал спортивный директор клуба Зоран Крнета.

Причиной гибели футболиста стал несчастный случай на воде. Его тело обнаружили после аварии двух лодок возле Майами.

Уолкс – воспитанник академии « », до перехода в «Шарлотт» он выступал за « » и « ». У него остались девушка и маленькая дочь.