25-летний воспитанник «Тоттенхэма» Уолкс погиб в результате аварии двух лодок у берегов Майами

Теги Портсмут МЛС премьер-лига Англия происшествия Тоттенхэм Д3 Англия Зоран Крнета Антон Уолкс Атланта Юнайтед Шарлотт Футбол

Погиб 25-летний футболист американского клуба «Шарлотт». 

Клуб объявил, что защитник Антон Уолкс скончался рано утром в четверг в результате несчастного случая в Южной Флориде.

«Мы убиты горем из-за потери Антона Уолкса, поистине невероятного отца, любящего человека и выдающегося человека. Антон воплотил в себе то, что значит быть частью футбольного клуба «Шарлотт», и все наше сообщество скорбит по поводу этой трагедии.

Влияние, которое он оказал в раздевалке и во всем клубе «Шарлотт», никогда не будет забыто. В это время мы думаем о его прекрасной семье и будем оказывать ей всестороннюю поддержку всеми возможными способами», – сказал спортивный директор клуба Зоран Крнета.

Причиной гибели футболиста стал несчастный случай на воде. Его тело обнаружили после аварии двух лодок возле Майами. 

Уолкс – воспитанник академии «Тоттенхэма», до перехода в «Шарлотт» он выступал за «Портсмут» и «Атланта Юнайтед». У него остались девушка и маленькая дочь. 

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8 комментариев

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Alexcat1987
Ответ David Aprasidze
Нет, это отсылка к игре GTA, где белый персонаж тонул, а черный нет. События первой части равзорачивались как раз в Майами.
Ну по отношению к реальному человеку мне кажется это перебор!
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David Aprasidze
Ответ Alexcat1987
А что типа ... не тонет или что то я не понял твою фразу?
Нет, это отсылка к игре GTA, где белый персонаж тонул, а черный нет. События первой части равзорачивались как раз в Майами.
0
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0
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Alexcat1987
Ответ David Aprasidze
Вроде черный и должен был уметь плавать, но умер как Томми Версетти
А что типа ... не тонет или что то я не понял твою фразу?
0
0
0
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Alex Legend
Отдохнул так отдохнул
+1
0
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Антон Фалафель
Может просто перегрузил лодку арбузами и жареной курицей?🤔
+2
-5
-3
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В Питере Пять
Ответ David Aprasidze
Вроде черный и должен был уметь плавать, но умер как Томми Версетти
Шутки про чёрных от Давида Апрасидзе.
+16
-3
+13
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David Aprasidze
Вроде черный и должен был уметь плавать, но умер как Томми Версетти
+4
-11
-7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Шухрат Кесикбаев
F...
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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