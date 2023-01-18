Следы кокаина обнаружены в 8 из 10 осмотренных туалетов стадиона «Тоттенхэма». На арене «МЮ» также нашли остатки наркотиков после матча с «Сити»
В туалетных кабинках «Олд Траффорд» и «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» нашли следы наркотиков.
Согласно расследованию Daily Mail, в 8 из 10 осмотренных туалетных кабинок стадиона «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» после матча «Тоттенхэма» и «Арсенала» (0:2) были найдены следы кокаина, в том числе на семейном секторе стадиона.
Также следы запрещенных веществ были обнаружены в туалетных кабинках «Олд Траффорд» после матча «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» (2:1).
По данным полиции Великобритании, число запретов на посещение матчей в связи с употреблением запрещенных веществ в первой половине текущего сезона в Англии и Уэльсе увеличилось в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона. Число инцидентов, связанных с употреблением наркотических средств фанатами, возросло на 42%.
По словам председателя Ассоциации сотрудников службы безопасности футбола (FSA) Пола Льюиса, употребление запрещенных веществ распространено среди фанатов.
«Я совсем не шокирован тем, что обнаружила MailOnline. Для тех, кто работает в футболе, употребление кокаина на матчах очень распространено. Это происходит повсюду, начиная от Премьер-лиги и заканчивая низшими дивизионами.
Мы регулярно получаем сообщения об обнаружении следов запрещенных веществ в туалетах, на полу трибун и даже за пределами стадионов. Количество наркотиков, которые принимают фанаты, на некоторых играх феноменально. Это заставляет болельщиков вести себя более агрессивно, и нет сомнений, что это один из факторов, способствующих увеличению числа инцидентов на матчах.
Это продолжается уже более десяти лет, но только сейчас привлекло внимание средств массовой информации», – рассказал Льюис.
«Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» выступили с заявлениями, в которых осудили употребление запрещенных веществ на стадионе и выразили готовность сотрудничать с полицией и властями по данному вопросу.
Нюхают кокаин, смотрят в живую на лучших футболистов мира !
Мечтаю повторить ❤️
Все на Вarking Heads перешли)
Не по понятиям что-то эти Глейзеры и Леви живут)))