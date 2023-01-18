Следы кокаина обнаружены в 8 из 10 осмотренных туалетов стадиона «Тоттенхэма». На арене «МЮ» также нашли остатки наркотиков после матча с «Сити»

Теги Манчестер Юнайтед Олд Траффорд премьер-лига Англия происшествия болельщики Тоттенхэм стадионы Тоттенхэм Хотспур Стэдиум Футбол

В туалетных кабинках «Олд Траффорд» и «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» нашли следы наркотиков.

Согласно расследованию Daily Mail, в 8 из 10 осмотренных туалетных кабинок стадиона «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» после матча «Тоттенхэма» и «Арсенала» (0:2) были найдены следы кокаина, в том числе на семейном секторе стадиона.

Также следы запрещенных веществ были обнаружены в туалетных кабинках «Олд Траффорд» после матча «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» (2:1).

По данным полиции Великобритании, число запретов на посещение матчей в связи с употреблением запрещенных веществ в первой половине текущего сезона в Англии и Уэльсе увеличилось в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона. Число инцидентов, связанных с употреблением наркотических средств фанатами, возросло на 42%.

По словам председателя Ассоциации сотрудников службы безопасности футбола (FSA) Пола Льюиса, употребление запрещенных веществ распространено среди фанатов.

«Я совсем не шокирован тем, что обнаружила MailOnline. Для тех, кто работает в футболе, употребление кокаина на матчах очень распространено. Это происходит повсюду, начиная от Премьер-лиги и заканчивая низшими дивизионами.

Мы регулярно получаем сообщения об обнаружении следов запрещенных веществ в туалетах, на полу трибун и даже за пределами стадионов. Количество наркотиков, которые принимают фанаты, на некоторых играх феноменально. Это заставляет болельщиков вести себя более агрессивно, и нет сомнений, что это один из факторов, способствующих увеличению числа инцидентов на матчах.

Это продолжается уже более десяти лет, но только сейчас привлекло внимание средств массовой информации», – рассказал Льюис.

«Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» выступили с заявлениями, в которых осудили употребление запрещенных веществ на стадионе и выразили готовность сотрудничать с полицией и властями по данному вопросу.

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81 комментарий

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R_RB
Ответ Виталий Кислицын
его секрет это тимбилтинг и голландский штурвал
Team Binding?)
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Марсель Объелся
Неудивительно, ведь в МЮ и Шпорах играет по одному аргентинский защитнику, бурно отмечавшему чемпионство сборной в Буэнос-Айресе
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korobokchekhova
Даа. Не те нынче болельщики...
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Igorsm11
Ответ Sanan1908
Новость для любителей Фан айди)))) завтра же начнут кричать вот видите без фан айди нельзя) ещё и семейных секторах
в англии давно фанайди
+1
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weed
Ответ crazy_elky
Интереснее всего узнать, что же это за 2 туалета таких без наркотиков? На них висит табличка «кокаин запрещен»?
табличка "не работает"
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mahurat
Ответ brace
Вот почему некоторые болельщики выбегают раньше окончания тайма, потому что там 8 кабинок всего лишь))
Действительно! Больше кабинок на английских стадионах. Пусть кушают. Кокаиноматы еще надо поставить.
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DoDidDone
Промес, ну что ж ты делаешь!
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Alyosha Kirk
Мы регулярно получаем сообщения об обнаружении следов запрещенных веществ в туалетах, на полу трибун и даже за пределами стадионов.Простите,а Колумбия это получается зона за пределами стадиона?
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Sanan1908
Новость для любителей Фан айди)))) завтра же начнут кричать вот видите без фан айди нельзя) ещё и семейных секторах
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Vinnipukh Vinni
Нам даже пива неразрешают на стадионах, а там кокс в перерывах подают. Цивилизация ))))
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Tigo_Volchara93
Вот люди же живут !
Нюхают кокаин, смотрят в живую на лучших футболистов мира !
Мечтаю повторить ❤️
+3
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Иван_Флягин
Ну и чё? Выводы какие? Что у народа бабла до фига?
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Hunterr Hunter
Ответ **Iscander**
Скорее всего ситявых
А они есть?)или какие то бородатые арабы или глоры из путалонии)
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Трент Резнор
Обстановка по кайфу
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Патрик Бэйтмен
Вот и разгадка фаната, ударившего Рэмсдейла
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Илья Владимирович
Так происходит почти во всех странах мира и почти на всех стадионах
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Дороф
Ответ Леонид Ботвинник
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Осуждаю...
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serhuey
Ответ Ковид 07.10.52
Это они без нашего газа так страдают...уколоться и забыться...
Наш газ так не вставляет. К тому же в Англии его почти не было (не больше одного процента).
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петрович сектор1
А говорят что в Англии жрать нечего
Все на Вarking Heads перешли)
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brace
Вот почему некоторые болельщики выбегают раньше окончания тайма, потому что там 8 кабинок всего лишь))
+1
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Kezhmann
Манчестер белый!
+13
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Pasha Giggz
"«Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» выступили с заявлениями, в которых осудили употребление запрещенных веществ на стадионе и выразили готовность сотрудничать с полицией и властями по данному вопросу."

Не по понятиям что-то эти Глейзеры и Леви живут)))
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Артём Ларсон
Этом вы ещё в Госдуме не проверяли
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Jeicob Harlon
Кокаиновый манчестер
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Jeicob Harlon
Ответ Amalfitano
Раскрыта тайна великолепной атмосферы на английских стадионах.
Страшно подумать что употребляют на энфилде
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