«Зенит» после подписания Ренана ищет еще одного защитника – в том числе в Европе

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Спорт-Экспресс Роберт Ренан Футбол

«Зенит» планирует усилить линию обороны в зимнее трансферное окно. 

Ранее стало известно, что в рамках сделки по переходу Юри Алберто в «Коринтианс» к петербуржской команде присоединится центральный защитник Роберт Ренан.

По информации «Спорт Экспресса», сине-бело-голубые ищут еще одного игрока такого же амплуа. Работа ведется на нескольких рынках, в том числе на европейском. 

Зимнее трансферное окно в Мир РПЛ будет открыто до 22 февраля.

6 комментариев

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Дмитрий9779
Ответ Дядя ТУРА
Согласен. Нужно брать сильных игроков под лигу чемпионов
Кто хочет смотреть борьбу-ФНЛ.
Если будет больше хороших легов то и конкуренция будет выше и игра смотрибельней.Краснодар двух легов купил,Спартак тоже,третий на подходе и это хорошо для РПЛ.
+3
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Дядя ТУРА
Ответ Дмитрий9779
Что логично.Чистякову 29 лет(скорость теряет),Алип...Ренан и Родригао,который не сыграет в кубке.Конечно Сантос или Барриос могут закрыть позицию ЦЗ,но это ослабление их позиций на поле.
Согласен. Нужно брать сильных игроков под лигу чемпионов
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-2
-2
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Дмитрий9779
Ответ Пако
Комментарий удален пользователем
В условной Австрии или Бельгии может играть условный парагваец или аргентинец...
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
WelcomeBackPURE
Газпром должен раскошелиться
0
-5
-5
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Wiley Fox
В Европе нельзя

Там фашистов логово. Надо в Кайрат позвонить, в Узбекистане поискать
0
-6
-6
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Пако
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий9779
Что логично.Чистякову 29 лет(скорость теряет),Алип...Ренан и Родригао,который не сыграет в кубке.Конечно Сантос или Барриос могут закрыть позицию ЦЗ,но это ослабление их позиций на поле.
+4
-4
0
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