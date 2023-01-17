«Зенит» после подписания Ренана ищет еще одного защитника – в том числе в Европе

« » планирует усилить линию обороны в зимнее трансферное окно.

Ранее стало известно, что в рамках сделки по переходу Юри Алберто в «Коринтианс» к петербуржской команде присоединится центральный защитник .

По информации « », сине-бело-голубые ищут еще одного игрока такого же амплуа. Работа ведется на нескольких рынках, в том числе на европейском.

Зимнее трансферное окно в Мир будет открыто до 22 февраля.