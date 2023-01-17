«Зенит» после подписания Ренана ищет еще одного защитника – в том числе в Европе
«Зенит» планирует усилить линию обороны в зимнее трансферное окно.
Ранее стало известно, что в рамках сделки по переходу Юри Алберто в «Коринтианс» к петербуржской команде присоединится центральный защитник Роберт Ренан.
По информации «Спорт Экспресса», сине-бело-голубые ищут еще одного игрока такого же амплуа. Работа ведется на нескольких рынках, в том числе на европейском.
Зимнее трансферное окно в Мир РПЛ будет открыто до 22 февраля.
Если будет больше хороших легов то и конкуренция будет выше и игра смотрибельней.Краснодар двух легов купил,Спартак тоже,третий на подходе и это хорошо для РПЛ.
Там фашистов логово. Надо в Кайрат позвонить, в Узбекистане поискать