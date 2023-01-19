Летом «Реал» могут покинуть либо Бензема, либо Модрич, либо Кроос. Уйдет по крайней мере один из них (Хосеп Педрероль)

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Лука Модрич Тони Кроос Футбол

Летом «Реал» может покинуть один из легендарных футболистов.

Как заявил журналист Хосеп Педрероль в эфире El Chiringuito, летом из «Мадрида» могут уйти Карим Бензема, Лука Модрич или Тони Кроос. По крайней мере, один из этих игроков покинет клуб.

Контракты всех троих футболистов с «Реалом» действуют до лета 2023 года.

Сообщалось, что «Мадрид» хочет подписать форварда на замену Бензема и полузащитника на замену Модричу.

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31 комментарий

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зак
Ответ VuNePonimaete
Ну Месси же дадут ЗМ за 3-4 удачные игры на ЧМ
Ему уже дали за Кубок Кока кола отобрав у Лёвы ЗМ, так что не удивительно)
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corazón blanco
Надеюсь, что никто из них не уйдёт, но усиление клубу необходимы, Тони с Модричем могли бы многое дать и многому научить молодого игрока, которого Мадрид купит на их позицию.
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Хызыр
С Бензом покончено, зря Реал сделал на него ставку, в итоге провалят вторую половину сезона без достойного напа. Показал свою последнюю вспышку в прошлом сезоне, но уже все.
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Сергей Сахарчук
Ответ Футбол_это_жизнь
Нууу так новости и я могу клепать. «Летом из Ла Лиги в АПЛ перейдёт либо Защитник, либо нападающий ну или полузащитник» Им только остаётся приписывать «скрипните мужики»
А что ты будешь делать, если подпишут вратаря?)
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Александр Мельников
Ответ Direct free kick
Порнорежиссёр себя исчерпал. У него была горячий отрезок, но пора на покой
Ахахаа) не сразу дошло) хорош)
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Михаил Савченко
Годы идут, а я все ещё подсознательно считаю Крооса перспективным молодым игроком)
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VuNePonimaete
Ответ JealousNobody
Соглы. Золотой мяч получил за 3-4 удачные игры в ЛЧ. А так-то игрок ну средний, его даже Игуаин в молодости опускал, выигрывая конкуренцию
Ну Месси же дадут ЗМ за 3-4 удачные игры на ЧМ
+3
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+3
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Burel
Оргвыводы после унижения от Барсы.. Наверно, перепиаренный Мудрик уйдёт
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-3
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nikolozi33
Информация спорна по сути. Карим и Лука никуда не уйдут. Кроос - под вопросом, однако, скорее всего Он останется. Перес скорее отпустит Асенсио, Маприано Диаса и что важнее всего, Эдена Азара.
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KozlikX
Реал умеет делать перестройки , помним чем закончилась последняя
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Ответ Val Smith
Кроос только если сам захочет закончить карьеру, Модрича если только Шейхи сманят космическим контрактом. У Бензима вроде автоматом активировано продление в случае получения золотого мяча. Зарплатная ведомость не раздута. Вот у кого заканчиваются контракты, если не ошибаюсь, Мариано, Себальяс, Асенсио. Азара вот ещё год терпеть если он летом не свалит.
Асенсио уйдет или летом свободным агентом, либо умудряются продать зимой. Хотя сам он уходить не хочет
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Назар Игорь
Попробуй замени Модрича.
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Direct free kick
Ответ JealousNobody
Соглы. Золотой мяч получил за 3-4 удачные игры в ЛЧ. А так-то игрок ну средний, его даже Игуаин в молодости опускал, выигрывая конкуренцию
5,5 лет назад он меньше Мораты забивал
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ARIGAMI ARIGAMI
Все таки, Реалу нужны перемены
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ZamoRano
Ответ Футбол_это_жизнь
Нууу так новости и я могу клепать. «Летом из Ла Лиги в АПЛ перейдёт либо Защитник, либо нападающий ну или полузащитник» Им только остаётся приписывать «скрипните мужики»
Либо не перейдет
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JealousNobody
Ответ Direct free kick
Порнорежиссёр себя исчерпал. У него была горячий отрезок, но пора на покой
Соглы. Золотой мяч получил за 3-4 удачные игры в ЛЧ. А так-то игрок ну средний, его даже Игуаин в молодости опускал, выигрывая конкуренцию
+11
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Sery17
Так уже сообщалось, что Кроос уходит. Разве нет?) Видимо он и есть, этот один
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Zorro
Мне кажется покинет Реал &Либо *
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Cevin Cigan
Только не Бензин!
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Футбол_это_жизнь
Нууу так новости и я могу клепать.
«Летом из Ла Лиги в АПЛ перейдёт либо Защитник, либо нападающий ну или полузащитник»
Им только остаётся приписывать «скрипните мужики»
+11
-1
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ARIGAMI ARIGAMI
Такими темпами, уйдут все трое
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Direct free kick
Порнорежиссёр себя исчерпал. У него была горячий отрезок, но пора на покой
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ZamoRano
Это как понимать? Они в преферанс сыграют между собой, скинуться, соломку вытянут??
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VuNePonimaete
А Мбаппе перейдет в Реал, как ты прошлой весной говорил, да, Педрероль?
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Val Smith
Кроос только если сам захочет закончить карьеру, Модрича если только Шейхи сманят космическим контрактом. У Бензима вроде автоматом активировано продление в случае получения золотого мяча. Зарплатная ведомость не раздута.
Вот у кого заканчиваются контракты, если не ошибаюсь, Мариано, Себальяс, Асенсио. Азара вот ещё год терпеть если он летом не свалит.
+4
0
+4
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