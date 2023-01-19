Летом «Реал» могут покинуть либо Бензема, либо Модрич, либо Кроос. Уйдет по крайней мере один из них (Хосеп Педрероль)

Летом « » может покинуть один из легендарных футболистов.

Как заявил журналист Хосеп Педрероль в эфире El Chiringuito, летом из «Мадрида» могут уйти , или . По крайней мере, один из этих игроков покинет клуб.

Контракты всех троих футболистов с «Реалом» действуют до лета 2023 года.

Сообщалось, что «Мадрид» хочет подписать форварда на замену Бензема и полузащитника на замену Модричу.