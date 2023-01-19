Летом «Реал» могут покинуть либо Бензема, либо Модрич, либо Кроос. Уйдет по крайней мере один из них (Хосеп Педрероль)
Летом «Реал» может покинуть один из легендарных футболистов.
Как заявил журналист Хосеп Педрероль в эфире El Chiringuito, летом из «Мадрида» могут уйти Карим Бензема, Лука Модрич или Тони Кроос. По крайней мере, один из этих игроков покинет клуб.
Контракты всех троих футболистов с «Реалом» действуют до лета 2023 года.
Сообщалось, что «Мадрид» хочет подписать форварда на замену Бензема и полузащитника на замену Модричу.
«Летом из Ла Лиги в АПЛ перейдёт либо Защитник, либо нападающий ну или полузащитник»
Им только остаётся приписывать «скрипните мужики»
Вот у кого заканчиваются контракты, если не ошибаюсь, Мариано, Себальяс, Асенсио. Азара вот ещё год терпеть если он летом не свалит.