«Реал» уверен, что Бензема и Модрич продлят контракты. Кроос еще не решил, продолжит ли карьеру

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Ла Лига Лука Модрич Тони Кроос Футбол

Карим Бензема и Лука Модрич останутся в «Реале», а Тони Кроос еще не определился с будущим.

Контракты всех этих футболистов с «Мадридом» действуют до июня 2023 года.

Как пишет The Athletic, у руководителей «Реала» нет сомнений в том, что Бензема и Модрич будут выступать за клуб в следующем сезоне. Ожидается, что проблем в переговорах с Каримом и Лукой не будет.

«Мадрид» считает Модрича примером для других футболистов. Пока переговоры о новом контракте с ним не вели, но у «Реала» есть полная уверенность в том, что он не покинет клуб. Лука хочет еще сезон провести в «Мадриде». Отмечается, что зарплата хорвата не поменялась со времен начала пандемии коронавируса, когда он согласился на 10-процентное понижение, чтобы помочь клубу справиться с последствиями пандемии.

Модрич получил предложения от «Аль-Насра», за который с недавних пор выступает Криштиану Роналду, и от клубов из МЛС. Полузащитник считает, что способен играть еще несколько лет.

Менее определенной является ситуация вокруг Тони Крооса – полузащитник может завершить карьеру по завершении сезона. Источники, близкие к игроку, сообщают, что решение Тони примет в феврале. Отмечается, что деньги его не мотивируют. Тренерский штаб доволен Кроосом.

Игрок хочет завершить карьеру в «Мадриде», а потом заняться развитием личных проектов – футбольной академии (тренировочное приложение для детей) и подкаста Einfach Mal Luppen, который он ведет вместе с братом Феликсом.

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20 комментариев

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Romeo Yankovich
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Ответ AF007
Бензема, Модрич, Кроос - три кита Реала, благодаря которым в основном этот клуб и взял 5 ЛЧ за 8 лет. Чуть ниже бы поставил Каземиро и Рамоса, тоже вносили ощутимый вклад
Я тебя удивлю, но Реал, в первую очередь, это делал благодаря своему менталитету и бойцовскому духу. Вся команда делала результат. Чем отличается дубль Родриго от хет-трика Роналду против Атлетико или Вольфсбурга? Ах да, ты же его забыл упомянуть, ведь времена не те. Да, троль каталонский??
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Romeo Yankovich
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Ответ Мишка Ляшенко
Сейчас идет полная отмена Роналду, даже со стороны фанатов Реала. Мне как сливочному - блевать от них хочется.
Братка, настоящие фанаты Реала так не поступят. Он очень сильно помог успехам Реала, вписал себя в историю клуба золотыми буквами. А те, которые его сейчас поносят - никакие не фанаты королевского клуба, а малолетние глоры
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corazón blanco
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Ответ Evgen_Hazard
Ни первому ни второму уже не надо ничего продлевать. Пора заканчивать
Они ещё любому молодому фору дадут, до 2024 года вполне могут показывать футбол такого же высокого качества.
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Мишка Ляшенко
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Ответ Castor Troy
А куда делся Роналду?
Сейчас идет полная отмена Роналду, даже со стороны фанатов Реала. Мне как сливочному - блевать от них хочется.
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Romeo Yankovich
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Ответ Castor Troy
А куда делся Роналду?
В небытие. Тролям сложно признать, что в 4 из 5 был его весомый вклад в успех.
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Castor Troy
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Ответ AF007
Бензема, Модрич, Кроос - три кита Реала, благодаря которым в основном этот клуб и взял 5 ЛЧ за 8 лет. Чуть ниже бы поставил Каземиро и Рамоса, тоже вносили ощутимый вклад
А куда делся Роналду?
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corazón blanco
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Так вроде как писали, что у Карима есть опция в контракте, что если он становится обладателем Золотого Мяча, контракт продлевается автоматически. Лука ещё находится в потрясающей физической форме и я даже не удивлюсь, если он ещё и через год продлит контракт.
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AF007
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Ответ Макс Кидалов
Главный кит это криштано рональдо был, а остальные это обычные кильки были как Модрич бензема и кросс.
Ты не шути так больше, за дурачка могут принять
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Tommy_2_0_7
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Ну как же жалко, что их время прходит. Иногда, как болельщик этого клуба с 25 летним стажем уже, задумываюсь - вот бы время на них не действовало. Потрясающее поколение...
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Макс Кидалов
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Ответ AF007
Бензема, Модрич, Кроос - три кита Реала, благодаря которым в основном этот клуб и взял 5 ЛЧ за 8 лет. Чуть ниже бы поставил Каземиро и Рамоса, тоже вносили ощутимый вклад
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Нурболат Дуйсенов
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Ответ AF007
Бензема, Модрич, Кроос - три кита Реала, благодаря которым в основном этот клуб и взял 5 ЛЧ за 8 лет. Чуть ниже бы поставил Каземиро и Рамоса, тоже вносили ощутимый вклад
Каземиро никак не может быть ниже
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GameZero001 Realmadrid 7997
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Ответ AF007
Бензема, Модрич, Кроос - три кита Реала, благодаря которым в основном этот клуб и взял 5 ЛЧ за 8 лет. Чуть ниже бы поставил Каземиро и Рамоса, тоже вносили ощутимый вклад
Ещё и Каземиро можно сюда добавить смело )
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NURI Galiev
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Своевременно надо уходить вон португальскиая мадонна опозорился на весь мир. То своим интерьвю,то обвинением а то во все непопаданием в старт никому ненужный пиломатериал кроме саудитов.
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Зизуха
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А не продлят, отправим в Аль-Наср
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AF007
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Бензема, Модрич, Кроос - три кита Реала, благодаря которым в основном этот клуб и взял 5 ЛЧ за 8 лет. Чуть ниже бы поставил Каземиро и Рамоса, тоже вносили ощутимый вклад
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Evgen_Hazard
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Ни первому ни второму уже не надо ничего продлевать. Пора заканчивать
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белошип
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Они остаются)
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Akmuhammet Myradov
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Кроосу надо ёще на 2 сезона
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Sportik 975
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Кроос не уходи пожалуйста!
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Sportik 975
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Я тоже надеюсь, что все останутся.
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