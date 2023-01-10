«Реал» уверен, что Бензема и Модрич продлят контракты. Кроос еще не решил, продолжит ли карьеру

и останутся в « », а еще не определился с будущим.

Контракты всех этих футболистов с «Мадридом» действуют до июня 2023 года.

Как пишет The Athletic, у руководителей «Реала» нет сомнений в том, что Бензема и Модрич будут выступать за клуб в следующем сезоне. Ожидается, что проблем в переговорах с Каримом и Лукой не будет.

«Мадрид» считает Модрича примером для других футболистов. Пока переговоры о новом контракте с ним не вели, но у «Реала» есть полная уверенность в том, что он не покинет клуб. Лука хочет еще сезон провести в «Мадриде». Отмечается, что зарплата хорвата не поменялась со времен начала пандемии коронавируса, когда он согласился на 10-процентное понижение, чтобы помочь клубу справиться с последствиями пандемии.

Модрич получил предложения от «Аль-Насра», за который с недавних пор выступает Криштиану Роналду, и от клубов из МЛС. Полузащитник считает, что способен играть еще несколько лет.

Менее определенной является ситуация вокруг Тони Крооса – полузащитник может завершить карьеру по завершении сезона. Источники, близкие к игроку, сообщают, что решение Тони примет в феврале. Отмечается, что деньги его не мотивируют. Тренерский штаб доволен Кроосом.

Игрок хочет завершить карьеру в «Мадриде», а потом заняться развитием личных проектов – футбольной академии (тренировочное приложение для детей) и подкаста Einfach Mal Luppen, который он ведет вместе с братом Феликсом.