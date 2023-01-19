Инвестором «МЮ» может стать американская компания Sixth Street. Она участвовала в рефинансировании «Реала» и «Барсы»

Американская инвестиционная компания Sixth Street может стать инвестором «МЮ».

По данным The Telegraph, американская фирма заинтересована в миноритарных инвестициях в английский клуб. Нью-Йоркская инвестиционная компания приняла приглашение проанализировать детали финансовых показателей «Юнайтед», наряду с рядом других заинтересованных сторон.

Компания Sixth Street принимала участие в рефинансировании « » и «Барселоны». В мае прошлого года Sixth Street заключила с президентом «Реала» Флорентино Пересом сделку на 360 млн евро сроком на 20 лет на управление бизнесом на реконструированном стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Sixth Street помогла «Барселоне» задействовать один из финансовых рычагов, чтобы привлечь в общей сложности 700 млн евро путем продажи долей от будущих доходов. Американская компания теперь владеет 25% дохода от телевизионных прав «Барселоны» в течение следующих 25 лет.

Компания Sixth Street опровергла информацию об интересе к покупке «Манчестер Юнайтед».

«В рамках нашей франшизы спортивного инвестирования мы ведем активный диалог с ведущими организациями в различных видах спорта и по всему миру.

Однако в настоящее время Sixth Street не ищет возможности купить « » и не ведет активных переговоров по этому поводу», – говорится в заявлении компании в твиттере.

Миллиардер Рэтклифф подтвердил интерес к покупке «МЮ». Торги начнутся в следующем месяце

Предложения о покупке «МЮ» ожидаются с Ближнего Востока, Азии и США. Клуб рассмотрит их в феврале