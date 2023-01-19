Инвестором «МЮ» может стать американская компания Sixth Street. Она участвовала в рефинансировании «Реала» и «Барсы»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид Ла Лига бизнес деньги Футбол

Американская инвестиционная компания Sixth Street может стать инвестором «МЮ». 

По данным The Telegraph, американская фирма заинтересована в миноритарных инвестициях в английский клуб. Нью-Йоркская инвестиционная компания приняла приглашение проанализировать детали финансовых показателей «Юнайтед», наряду с рядом других заинтересованных сторон.

Компания Sixth Street принимала участие в рефинансировании «Реала» и «Барселоны». В мае прошлого года Sixth Street заключила с президентом «Реала» Флорентино Пересом сделку на 360 млн евро сроком на 20 лет на управление бизнесом на реконструированном стадионе «Сантьяго Бернабеу». 

Sixth Street помогла «Барселоне» задействовать один из финансовых рычагов, чтобы привлечь в общей сложности 700 млн евро путем продажи долей от будущих доходов. Американская компания теперь владеет 25% дохода от телевизионных прав «Барселоны» в течение следующих 25 лет.

Компания Sixth Street опровергла информацию об интересе к покупке «Манчестер Юнайтед».

«В рамках нашей франшизы спортивного инвестирования мы ведем активный диалог с ведущими организациями в различных видах спорта и по всему миру.

Однако в настоящее время Sixth Street не ищет возможности купить «Манчестер Юнайтед» и не ведет активных переговоров по этому поводу», – говорится в заявлении компании в твиттере.

Миллиардер Рэтклифф подтвердил интерес к покупке «МЮ». Торги начнутся в следующем месяце

Предложения о покупке «МЮ» ожидаются с Ближнего Востока, Азии и США. Клуб рассмотрит их в феврале

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Romeo Yankovich
Ответ DolJun
а что с ними??
Тебе лучше знать))) они же пример бизнес моделей и "чистых заработков"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван1984
уса и арабы захватили гейропу!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
Ответ rigobersong
Фантики инвестфонда, взятые в кредит, которые подкреплены только доверием инвесторов, а не каким-либо продуктом настоящие деньги:)🤣🤣🤣 Неужели кто-то до сих пор в твою лапшу верит:))🤣🤣🤣
главное что ты понял о чем речь))
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
Ответ Romeo Yankovich
Особенно Челси, Ньюкасл и Ман Сити))
а что с ними??
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
Ответ DolJun
не уверен что рычаги приживутся в апл) тут все же бизнес завязан на настоящих деньгах)
Фантики инвестфонда, взятые в кредит, которые подкреплены только доверием инвесторов, а не каким-либо продуктом настоящие деньги:)🤣🤣🤣 Неужели кто-то до сих пор в твою лапшу верит:))🤣🤣🤣
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Romeo Yankovich
Ответ DolJun
не уверен что рычаги приживутся в апл) тут все же бизнес завязан на настоящих деньгах)
Особенно Челси, Ньюкасл и Ман Сити))
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sevuska
Учитывая , что МЮ уже финансируется Америкой , то проанализировать им будет проще .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
damondiamond
А если опять какая-то пандемия и в футбол не будут играть? Рискованный фонд какой-то
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Даня Кашеваров
Компания уже сама опровергла эти слухи, зачем тогда новость?
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
не уверен что рычаги приживутся в апл) тут все же бизнес завязан на настоящих деньгах)
+4
-10
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий