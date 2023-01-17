Миллиардер Рэтклифф подтвердил интерес к покупке «МЮ». Торги начнутся в следующем месяце

Один из богатейших людей Великобритании намерен приобрести « ».

Джим Рэтклифф, глава химической компании Ineos, подтвердил, что претендует на покупку клуба у семьи Глейзеров. «Мы официально включились в этот процесс», – заявил представитель миллиардера.

Сейчас идет этап, на котором потенциальные покупатели должны официально зарегистрировать свой интерес в банке, осуществляющем процесс продажи. Рэтклифф сделал это первым. Ожидается, что заявки также подадут инвесторы из США и стран Ближнего Востока.

Стороны, заинтересованные в покупке клуба, должны ознакомиться с конфиденциальными финансовыми документами и взять на себя обязательство пройти надлежащую проверку перед возможной покупкой.

Ожидается, что официальные торги начнутся в следующем месяце и «Юнайтед» перейдет к новому владельцу к концу сезона.

Хотя рассматривается продажа миноритарного пакета акций, наиболее вероятным считается вариант, при котором Глейзеры продадут все акции. Нынешние владельцы «МЮ» хотят получить около 5 миллиардов фунтов.

Интерес к покупке «Юнайтед» также проявляют инвестиционные фонды из Катара и Саудовской Аравии. В декабре Аврам Глейзер летал в Доху и провел ряд неофициальных встреч с потенциальными инвесторами.

Ineos уже владеет французской «Ниццей», и будущее этого клуба в случае покупки компанией «МЮ» остается неясным, поскольку клубам, принадлежащим одному владельцу, нельзя играть в одном еврокубковом турнире. Сообщается, что компания рассматривает разные модели управления.

Отметим, что Forbes оценивает состояние Джима Рэтклиффа в 16,3 миллиарда долларов.