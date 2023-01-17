Миллиардер Рэтклифф подтвердил интерес к покупке «МЮ». Торги начнутся в следующем месяце
Один из богатейших людей Великобритании намерен приобрести «Манчестер Юнайтед».
Джим Рэтклифф, глава химической компании Ineos, подтвердил, что претендует на покупку клуба у семьи Глейзеров. «Мы официально включились в этот процесс», – заявил представитель миллиардера.
Сейчас идет этап, на котором потенциальные покупатели должны официально зарегистрировать свой интерес в банке, осуществляющем процесс продажи. Рэтклифф сделал это первым. Ожидается, что заявки также подадут инвесторы из США и стран Ближнего Востока.
Стороны, заинтересованные в покупке клуба, должны ознакомиться с конфиденциальными финансовыми документами и взять на себя обязательство пройти надлежащую проверку перед возможной покупкой.
Ожидается, что официальные торги начнутся в следующем месяце и «Юнайтед» перейдет к новому владельцу к концу сезона.
Хотя рассматривается продажа миноритарного пакета акций, наиболее вероятным считается вариант, при котором Глейзеры продадут все акции. Нынешние владельцы «МЮ» хотят получить около 5 миллиардов фунтов.
Интерес к покупке «Юнайтед» также проявляют инвестиционные фонды из Катара и Саудовской Аравии. В декабре Аврам Глейзер летал в Доху и провел ряд неофициальных встреч с потенциальными инвесторами.
Ineos уже владеет французской «Ниццей», и будущее этого клуба в случае покупки компанией «МЮ» остается неясным, поскольку клубам, принадлежащим одному владельцу, нельзя играть в одном еврокубковом турнире. Сообщается, что компания рассматривает разные модели управления.
Отметим, что Forbes оценивает состояние Джима Рэтклиффа в 16,3 миллиарда долларов.
То, что сделал спортс с приложением, сложно как-то без мата описать.
ПОСТОЯННО перекидывает в эппстор, хотя я ничего не нажимаю и после, приложение зависает и приходится его закрывать и заново открывать!
Достопочтенные владельцы, попробуйте, пожалуйста, с первых 3-5 попыток зайти и постараться что-нибудь почитать. Я уверен, вы испытаете восторг
Можно еще докупить ( для полноты раскрытия рекурсии) игрока с фамилией Мэрби( персонаж Даниеля в фильме "Иллюзия обмана 2"), чтобы рекурсия стал максимально похожей на рекурсию с обложки альбома Пинк Флойд
Но
Покупка Юнайтед - 5 ярдов
Погашение долга - ещё полярда
Ремонт стадио и базы - около ярда, а если строить новый траффорд ещё больше.
Вот половина состояния Рэтклиффа и ушло.
А нужны ещё деньги на трансферы и на зарплаты.
Я бы предпочёл чтобы он частично владел акциями а не всем клубом.
Клуб такой величины по зубам только гос фондам стран, купающихся в миллардах долларов
Мне хотелось бы развивать молодых талантов. Нравится модель «Саутгемптона» и «Лилля». В Ineos ценится разумный подход, мы не растрачиваем деньги»
Все что нужно о нем знать.