Миллиардер Рэтклифф подтвердил интерес к покупке «МЮ». Торги начнутся в следующем месяце

Теги Ницца Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия лига 1 Франция бизнес Глейзеры Футбол

Один из богатейших людей Великобритании намерен приобрести «Манчестер Юнайтед». 

Джим Рэтклифф, глава химической компании Ineos, подтвердил, что претендует на покупку клуба у семьи Глейзеров. «Мы официально включились в этот процесс», – заявил представитель миллиардера.

Сейчас идет этап, на котором потенциальные покупатели должны официально зарегистрировать свой интерес в банке, осуществляющем процесс продажи. Рэтклифф сделал это первым. Ожидается, что заявки также подадут инвесторы из США и стран Ближнего Востока.

Стороны, заинтересованные в покупке клуба, должны ознакомиться с конфиденциальными финансовыми документами и взять на себя обязательство пройти надлежащую проверку перед возможной покупкой.

Ожидается, что официальные торги начнутся в следующем месяце и «Юнайтед» перейдет к новому владельцу к концу сезона.

Хотя рассматривается продажа миноритарного пакета акций, наиболее вероятным считается вариант, при котором Глейзеры продадут все акции. Нынешние владельцы «МЮ» хотят получить около 5 миллиардов фунтов. 

Интерес к покупке «Юнайтед» также проявляют инвестиционные фонды из Катара и Саудовской Аравии. В декабре Аврам Глейзер летал в Доху и провел ряд неофициальных встреч с потенциальными инвесторами.

Ineos уже владеет французской «Ниццей», и будущее этого клуба в случае покупки компанией «МЮ» остается неясным, поскольку клубам, принадлежащим одному владельцу, нельзя играть в одном еврокубковом турнире. Сообщается, что компания рассматривает разные модели управления. 

Отметим, что Forbes оценивает состояние Джима Рэтклиффа в 16,3 миллиарда долларов. 

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38 комментариев

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Sknyazev
Ответ TravenS
Владельцы яблок должны страдать)
Эх, теперь точно понятно, какой контингент за формулой - 1 в рф следит
0
0
0
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Джон Хартсон
Ответ Vy_Ao
Шейхи - убийцы футбола
Они не сделали ничего такого, что уже не сделал до них Абрамович в начале нулевых
0
-1
-1
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Юзернейм001
Ответ градус ненависти
Рэтклиффу нужно подписывать тренером Поттера, чтобы образовалась скрытая рекурсия
Не просто Рэтклифф и Поттер, а Д. Рэтклифф и Г. Поттер
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Born is the King
5 млрд это перебор. Чтобы купить Челси пришлось создать альянц из трёх инвесторов и стоил Челси 2,5 млр
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Белые штаны Хави
Ответ DolJun
откуда инфа?
Из медштаба Челси) Рис Джеймс привет передавал)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгений Ох
Ответ Давран Шеркулов
Всегда хотел, чтобы Глейзеры продали клуб. Но сейчас, когда все только налаживается, может не надо? А вдруг будет как в Челси? Этого я и боюсь. Вдруг у нового владельца свои планы? Может будет лучше, если год-два подождут и после того, как будет все понятно с ЭТХ, тогда и продадут? Эрик показывает хорошую работу, но мало ли что произойдёт в конце сезона?
А что если новые владельцы наоборот дадут еще больший импульс ЕтХ поддержав его финансово.
0
0
0
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Luka Doncic
Ответ Anton Ilchenko
Арабы тоже будут пытаться... Скоро будет арабская премьер лига?
Влажные мечты фанов МЮ ))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TravenS
Ответ Sknyazev
Оффтоп. То, что сделал спортс с приложением, сложно как-то без мата описать. ПОСТОЯННО перекидывает в эппстор, хотя я ничего не нажимаю и после, приложение зависает и приходится его закрывать и заново открывать! Достопочтенные владельцы, попробуйте, пожалуйста, с первых 3-5 попыток зайти и постараться что-нибудь почитать. Я уверен, вы испытаете восторг
Владельцы яблок должны страдать)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vy_Ao
Ответ Джон Хартсон
вообще хотелось бы шейхов, если рассматривать чисто футбольные аспекты - хозяева из них отменные, просто дают денег и дают денег чтобы потом дать денег
Шейхи - убийцы футбола
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
Ответ Белые штаны Хави
Донор не поможет, пациента(то есть Челси) уже не откачать
откуда инфа?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
Ответ Dm Kznts
Это хорошо Но Покупка Юнайтед - 5 ярдов Погашение долга - ещё полярда Ремонт стадио и базы - около ярда, а если строить новый траффорд ещё больше. Вот половина состояния Рэтклиффа и ушло. А нужны ещё деньги на трансферы и на зарплаты. Я бы предпочёл чтобы он частично владел акциями а не всем клубом. Клуб такой величины по зубам только гос фондам стран, купающихся в миллардах долларов
но ньюкасл уже куплен)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Anton Ilchenko
Арабы тоже будут пытаться... Скоро будет арабская премьер лига?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Джон Хартсон
Ответ CyberUnited
Лучший вариант из всех, учитывая, что он фанат клуба, ну или просто поддерживает по-своему.
вообще хотелось бы шейхов, если рассматривать чисто футбольные аспекты - хозяева из них отменные, просто дают денег и дают денег чтобы потом дать денег
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sknyazev
Оффтоп.
То, что сделал спортс с приложением, сложно как-то без мата описать.
ПОСТОЯННО перекидывает в эппстор, хотя я ничего не нажимаю и после, приложение зависает и приходится его закрывать и заново открывать!
Достопочтенные владельцы, попробуйте, пожалуйста, с первых 3-5 попыток зайти и постараться что-нибудь почитать. Я уверен, вы испытаете восторг
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Давран Шеркулов
Всегда хотел, чтобы Глейзеры продали клуб. Но сейчас, когда все только налаживается, может не надо? А вдруг будет как в Челси? Этого я и боюсь. Вдруг у нового владельца свои планы? Может будет лучше, если год-два подождут и после того, как будет все понятно с ЭТХ, тогда и продадут? Эрик показывает хорошую работу, но мало ли что произойдёт в конце сезона?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Леван Мкртчян
Ответ градус ненависти
Рэтклиффу нужно подписывать тренером Поттера, чтобы образовалась скрытая рекурсия
Отличный комментарий))
Можно еще докупить ( для полноты раскрытия рекурсии) игрока с фамилией Мэрби( персонаж Даниеля в фильме "Иллюзия обмана 2"), чтобы рекурсия стал максимально похожей на рекурсию с обложки альбома Пинк Флойд
0
-2
-2
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Белые штаны Хави
Ответ DolJun
ну кстати он планировал развивать сеть доноров для прокачки, чтобы потом задействовать игроков в челси как в главном клубе экосистемы, но к сожалению ему вряд ли позволят купить мю, сомневаюсь что аргумент в стиле "господа, это же второй манчестерский" подойдет для оправдания одного хозяина у руля двух клубов апл.
Донор не поможет, пациента(то есть Челси) уже не откачать
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dm Kznts
Ответ DolJun
привлекает внимание подобных персон к покупке мю)
Это хорошо
Но
Покупка Юнайтед - 5 ярдов
Погашение долга - ещё полярда
Ремонт стадио и базы - около ярда, а если строить новый траффорд ещё больше.
Вот половина состояния Рэтклиффа и ушло.
А нужны ещё деньги на трансферы и на зарплаты.
Я бы предпочёл чтобы он частично владел акциями а не всем клубом.
Клуб такой величины по зубам только гос фондам стран, купающихся в миллардах долларов
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
CyberUnited
Лучший вариант из всех, учитывая, что он фанат клуба, ну или просто поддерживает по-своему.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Белые штаны Хави
Ответ QWertY
«Можно повторять, что «МЮ» или «Челси» стоят три-четыре миллиарда. Но никто и никогда не заплатит за них такую сумму. Посмотрите на «Юнайтед» – их бизнес в ужасном состоянии. Нет ни правильного менеджмента, ни правильных покупок. Мне хотелось бы развивать молодых талантов. Нравится модель «Саутгемптона» и «Лилля». В Ineos ценится разумный подход, мы не растрачиваем деньги» Все что нужно о нем знать.
Понятно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Elik1989
Фанаты всегда трепетно относятся к результатам. Оно было бы и не плохо. Главное, что бы будущее не было, как настоящее.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
Ответ Dm Kznts
И что делает? )
привлекает внимание подобных персон к покупке мю)
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
QWertY
Ответ Белые штаны Хави
Почему?
«Можно повторять, что «МЮ» или «Челси» стоят три-четыре миллиарда. Но никто и никогда не заплатит за них такую сумму. Посмотрите на «Юнайтед» – их бизнес в ужасном состоянии. Нет ни правильного менеджмента, ни правильных покупок.

Мне хотелось бы развивать молодых талантов. Нравится модель «Саутгемптона» и «Лилля». В Ineos ценится разумный подход, мы не растрачиваем деньги»

Все что нужно о нем знать.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dm Kznts
Ответ Белые штаны Хави
Почему?
Ну потому что хоть Рэтклифф и фан Юнайтед, его состояние мелковатое для покупки клуба такой величины.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Белые штаны Хави
Ответ QWertY
Надеюсь, что все таки купят шейхи
Почему?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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