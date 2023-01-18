Ван Гал об «МЮ»: «В богатейшем клубе мира я не мог купить игроков, которых хотел. Невероятно»

Теги Манчестер Юнайтед Уэйн Руни Луи ван Гал премьер-лига Англия Серхио Рамос Томас Мюллер Матс Хуммельс Роберт Левандовски Садьо Мане Футбол

Луи ван Гал пожаловался, что «Манчестер Юнайтед» не покупал ему желаемых игроков.

«Это невероятно. Я работал в богатейшем клубе мира и не мог купить игроков, которых хотел.

«Манчестер Юнайтед» – мой самый сложный период в карьере. Я пришел, чтобы стать менеджером, но вокруг были одни разочарования. Большинству игроков было за 30. И мне пришлось с этим разбираться. Руни тоже было около 30 лет», – сказал бывший тренер сборной Нидерландов в разговоре с Уэйном Руни в документальном фильме о себе.

Экс-форвард «Юнайтед» ответил: «Я был очень разочарован, потому что казалось, будто все идет в верном направлении. Я думал, что если бы вам дали еще один год, мы бы добились успеха».

Во время работы ван Гала «МЮ» не смог подписать Матса Хуммельса, Серхио Рамоса, Садьо Мане, Томаса Мюллера и Роберта Левандовского.

За два года, проведенные тренером в клубе, «Манчестер Юнайтед» подписал 13 игроков, потратив, в частности 59,7 млн фунтов на Анхеля Ди Марию в 2014-м, а годом позже подписав Антони Марсьяля за 58 млн фунтов.

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42 комментария

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dr. cage
Ответ Damir Zz
Всё так отлично прописал, но Фалькао на тот момент был не то что с ярмарки, он был супертопом. А вот после МЮ он как раз и стал парнем с ярмарки
Супертоп, который за два сезона в убогой Лиге 1 отыграл едва ли 20 игр? При этом предварительно ради денег уйдя из сильнейшей лиги мира..

Брать Фалькао после его травм в беговую АПЛ было априори безумием.. Впрочем так оно и оказалось.
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tackle by Moore
Ответ dr. cage
Шесть игроков из которых два вратаря и Швайни за 30 лет.. Это явно не те трансферы качественно и количественно, которые ждёшь, когда приходишь в клуб ранга МЮ, причём когда нужно возвращать лидирующие позиции как в АПЛ, так и в Европе.. Причем за спиной как у Тен Хаага нет той пропасти безвременья, а ещё свежа память о фергюносовской эпохе, когда МЮ брал Перси и Мату у прямых конкурентов и конкурировал с Барсой и Реалом за ведущих игроков. Иными словами, Ван Гал хотел отношения такого, какое было у Моура.. Когда Вудворд давал любые деньги за тех, на кого показывал Жозе.. И кто знает, может быть философия Ван Гала тогда бы заиграла другими красками..
Ну в трансферах для Тен Хага я тоже посчитал вратаря и 30 летнего Эриксена. Ван Гал считал, что он как в футбольном менеджере придет в МЮ и ему купят всех на кого он пальцем покажет, но футбольный рынок так не работает уже лет 20. Даже Гвардиоле удовлетворяют не все хотелки, хотя там шейхи точно денег не жалеют. Возможно ЛВГ и был когда-то топ-тренером, но он так сильно отстал от времени и пропах нафталином, что после МЮ его не звали шесть лет вообще никуда и в принципе наверное по делу
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jzx
Ответ dr. cage
На самом деле ситуация двоякая, вроде как и покупали игроков Ван Галу, а вроде как половина из них средняки, либо ехавшие с ярмарки.. При этом часть из тех кто пришёл были альтернативой для тех, кого изначально хотел видеть Ван Гал, либо были на карандаше у клуба до Луи.. А двое вовсе на эмоциях уведены из Саута.. Дармиан - средняк Рохо - средняк (куплен вместо здоровенного голландского негра из сборной) Шнайдерлин - средняк из Сотона Шоу - вкусовое из Сотона Ромеро - вкусовое Вальдес - с ярмарки Швайни - с ярмарки Блинд - топ Депай - потенциально топ (альтернатива Мане) Ди Мария - топ Мартиаль - потенциально топ Эрерра - топ Фалькао - с ярмарки (альтернатива Левандовски) Плюс Ван Гал хотел топового цз - Рамоса или Хуммельса..
Вы забыли во что играл ван Гал? Одни нулевые ничьи? Моментов не было от слова вообще, унылый ватокат, тики така в худшем ее проявлении. Даже из этих игроков можно слепить боеспособный состав, если дать им установку бежать вперед и бить по воротам
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Vezdexodof
Влагал решил напомнить о себе уродским интервью...
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dr. cage
Ответ tackle by Moore
Половина это по прежнему шесть игроков. Тен Хагу купили столько же, но он не ноет про состав и показывает результаты намного лучше Ван Гала. Ромеро взяли потому что Де Хеа в Реал собирался и как бэкапный вратарь он в принципе был неплох. Рохо это точно желание Ван Гала. Он мог попросить любого другого защитника в рамках разумного. А Де Врей сам отказался переходить в МЮ и работать с Ван Галом, хотя с клубом было все договорено. Думаю еще одна отличная характеристика отношения к Луи в футбольном мире
Шесть игроков из которых два вратаря и Швайни за 30 лет.. Это явно не те трансферы качественно и количественно, которые ждёшь, когда приходишь в клуб ранга МЮ, причём когда нужно возвращать лидирующие позиции как в АПЛ, так и в Европе.. Причем за спиной как у Тен Хаага нет той пропасти безвременья, а ещё свежа память о фергюносовской эпохе, когда МЮ брал Перси и Мату у прямых конкурентов и конкурировал с Барсой и Реалом за ведущих игроков.

Иными словами, Ван Гал хотел отношения такого, какое было у Моура.. Когда Вудворд давал любые деньги за тех, на кого показывал Жозе.. И кто знает, может быть философия Ван Гала тогда бы заиграла другими красками..
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tackle by Moore
Ответ dr. cage
У Дармиана стата слишком убогая для лучшего правого защитника.. В те годы Куадрадо и Флоренции держали в Сериале правый фланг за собой.. Хотя Дармиан был неплох, но он и после Луи ничего не показывал в МЮ.
Куадрадо тогда был вингером, его еще Челси вместо Салаха на правый фланг атаки брал. МЮ был нужен классический правый защ, а Торино как раз играли в классическую схему с четыремя защитниками и Дармиан там отлично смотрелся
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mag+
у тебя был нормальный состав, не хрена было продуть всяким Норвичам и МакДонам и т.д.
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dr. cage
Ответ tackle by Moore
Дармиан кстати приходил лучшим правым защитником Серии А, это при Луи он так деградировал. Хотя потом в Интере при Конте нормально пылил, будучи уже ветераном
У Дармиана стата слишком убогая для лучшего правого защитника..

В те годы Куадрадо и Флоренции держали в Сериале правый фланг за собой..

Хотя Дармиан был неплох, но он и после Луи ничего не показывал в МЮ.
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tackle by Moore
Ответ dr. cage
Собственно я об этом и написал.. Из 13 трансферов эпохи Ван Гала только половина это его хотелки.. Да же того же Рохо взяли потому, что не получилось взять какого то голландского верзилу, который тоже блеснул на ЧМ. Ну и необходимость в Ромеро при живом Де Хеа - хз, хз.. Ван Гал топовый менеджер, но островные реалии ему совсем не подошли.. И его ожидания от трансферов в МЮ были совсем иные..
Половина это по прежнему шесть игроков. Тен Хагу купили столько же, но он не ноет про состав и показывает результаты намного лучше Ван Гала. Ромеро взяли потому что Де Хеа в Реал собирался и как бэкапный вратарь он в принципе был неплох. Рохо это точно желание Ван Гала. Он мог попросить любого другого защитника в рамках разумного. А Де Врей сам отказался переходить в МЮ и работать с Ван Галом, хотя с клубом было все договорено. Думаю еще одна отличная характеристика отношения к Луи в футбольном мире
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munchen_fest
Ответ <~Inter~>
Лёва разве не был в Боруссии тогда? МЮ мог предложить больше денег чтобы уговорить того выбрать их
он летом 2014 перешел. Договорился чуть ли не за год до истечения контракта. Так что сомневаюсь что можно было деньгами заманить его, тем более Фергюссон еще пытался купить его в МЮ - тот не согласился.
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tackle by Moore
Ответ dr. cage
На самом деле ситуация двоякая, вроде как и покупали игроков Ван Галу, а вроде как половина из них средняки, либо ехавшие с ярмарки.. При этом часть из тех кто пришёл были альтернативой для тех, кого изначально хотел видеть Ван Гал, либо были на карандаше у клуба до Луи.. А двое вовсе на эмоциях уведены из Саута.. Дармиан - средняк Рохо - средняк (куплен вместо здоровенного голландского негра из сборной) Шнайдерлин - средняк из Сотона Шоу - вкусовое из Сотона Ромеро - вкусовое Вальдес - с ярмарки Швайни - с ярмарки Блинд - топ Депай - потенциально топ (альтернатива Мане) Ди Мария - топ Мартиаль - потенциально топ Эрерра - топ Фалькао - с ярмарки (альтернатива Левандовски) Плюс Ван Гал хотел топового цз - Рамоса или Хуммельса..
Дармиан кстати приходил лучшим правым защитником Серии А, это при Луи он так деградировал. Хотя потом в Интере при Конте нормально пылил, будучи уже ветераном
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dr. cage
Ответ tackle by Moore
Рохо и Ромеро это его хотелки, он в них влюбился после того как они вынесли его с ЧМ в полуфинале, хотя помню в комментах угорали что ему спартаковский шлак по оверпрайсу втюхивают. Вальдес и Швайни - тоже хотелки Ван Гала, который знал их по прежним клубам и просто хотел пристроить на хорошую пенсию за клубный счет. Блинда и Депая ему тоже притащили по его просьбе, думали раз он работал с ними в сборной, то знает их потенциал и раскроет в топов. Итого уже как минимум шесть трансферов по личной просьбе Луи, а он все ноет, что ему никого не покупали. Понятно, что надо себя выставить хорошим в своей документалке, но надо же совесть иметь. Ди Мария и Марсиаль - это Вудвордские хотелки, который хотел действующую суперзвезду в прайме, чтобы майки продавались и будущую суперзвезду, в которую как он надеялся превратится Марсиаль, недаром в бонусы по сделке вносили пункт о Золотом мяче. Вынесем оба этих трансфера за скобки. Шоу и Эрреру вели со времен САФа еще, Мойесу их купить не получилось - купили для Ван Гала. Сам Ван Гал к их трансферам отношения не имеет и не думаю, что он сильно их хотел. Но думаю факт, что самая удачная карьера в клубе получилась именно у этих двоих доказывает, что САФ топовый менеджер, а Ван Гал нафталиновый старикан, не шарящий в игроках
Собственно я об этом и написал..

Из 13 трансферов эпохи Ван Гала только половина это его хотелки.. Да же того же Рохо взяли потому, что не получилось взять какого то голландского верзилу, который тоже блеснул на ЧМ. Ну и необходимость в Ромеро при живом Де Хеа - хз, хз..

Ван Гал топовый менеджер, но островные реалии ему совсем не подошли..
И его ожидания от трансферов в МЮ были совсем иные..
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tackle by Moore
Я бы еще добавил, что к одному голландскому менеджеру поехал лучший опорник мира, даже несмотря на то, что в этом году клуб не играет в ЛЧ, а к Ван Галу с неохотой ехали даже игроки из Саутгемптона, а с единственной суперзвездой которую удалось подписать, он вдрызг разругался за полгода. Зато сейчас сидит весь в белом. Семь лет клуб токсичными отходами поливает, лишний раз доказывая правоту тех игроков, кто не хотел с ним работать
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Милан.Тэо
Губа не дура конечно у этого Ван Гала, хотел подписать трех лучших игроков в мире, Рамоса, Мюллера и Левандовского, а потом ещё и обижается что их не подписали ему 🤭🤡 ...
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tackle by Moore
Ответ dr. cage
На самом деле ситуация двоякая, вроде как и покупали игроков Ван Галу, а вроде как половина из них средняки, либо ехавшие с ярмарки.. При этом часть из тех кто пришёл были альтернативой для тех, кого изначально хотел видеть Ван Гал, либо были на карандаше у клуба до Луи.. А двое вовсе на эмоциях уведены из Саута.. Дармиан - средняк Рохо - средняк (куплен вместо здоровенного голландского негра из сборной) Шнайдерлин - средняк из Сотона Шоу - вкусовое из Сотона Ромеро - вкусовое Вальдес - с ярмарки Швайни - с ярмарки Блинд - топ Депай - потенциально топ (альтернатива Мане) Ди Мария - топ Мартиаль - потенциально топ Эрерра - топ Фалькао - с ярмарки (альтернатива Левандовски) Плюс Ван Гал хотел топового цз - Рамоса или Хуммельса..
Рохо и Ромеро это его хотелки, он в них влюбился после того как они вынесли его с ЧМ в полуфинале, хотя помню в комментах угорали что ему спартаковский шлак по оверпрайсу втюхивают. Вальдес и Швайни - тоже хотелки Ван Гала, который знал их по прежним клубам и просто хотел пристроить на хорошую пенсию за клубный счет. Блинда и Депая ему тоже притащили по его просьбе, думали раз он работал с ними в сборной, то знает их потенциал и раскроет в топов. Итого уже как минимум шесть трансферов по личной просьбе Луи, а он все ноет, что ему никого не покупали. Понятно, что надо себя выставить хорошим в своей документалке, но надо же совесть иметь.

Ди Мария и Марсиаль - это Вудвордские хотелки, который хотел действующую суперзвезду в прайме, чтобы майки продавались и будущую суперзвезду, в которую как он надеялся превратится Марсиаль, недаром в бонусы по сделке вносили пункт о Золотом мяче. Вынесем оба этих трансфера за скобки.

Шоу и Эрреру вели со времен САФа еще, Мойесу их купить не получилось - купили для Ван Гала. Сам Ван Гал к их трансферам отношения не имеет и не думаю, что он сильно их хотел. Но думаю факт, что самая удачная карьера в клубе получилась именно у этих двоих доказывает, что САФ топовый менеджер, а Ван Гал нафталиновый старикан, не шарящий в игроках
+1
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dr. cage
Ответ Максим Манчестер
Эррера не топ вообщенр разу.
Эррера вместе с Атлетиком гонял как щенят ещё фергюносовский МЮ.. И в Испании котировался довольно высоко.

И манки не зря платили за него весьма приличные деньги.. Причем купить смогли его только со второго или третьего раза.. Ибо Атлетик старался его сохранить.
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Damir Zz
Ответ dr. cage
На самом деле ситуация двоякая, вроде как и покупали игроков Ван Галу, а вроде как половина из них средняки, либо ехавшие с ярмарки.. При этом часть из тех кто пришёл были альтернативой для тех, кого изначально хотел видеть Ван Гал, либо были на карандаше у клуба до Луи.. А двое вовсе на эмоциях уведены из Саута.. Дармиан - средняк Рохо - средняк (куплен вместо здоровенного голландского негра из сборной) Шнайдерлин - средняк из Сотона Шоу - вкусовое из Сотона Ромеро - вкусовое Вальдес - с ярмарки Швайни - с ярмарки Блинд - топ Депай - потенциально топ (альтернатива Мане) Ди Мария - топ Мартиаль - потенциально топ Эрерра - топ Фалькао - с ярмарки (альтернатива Левандовски) Плюс Ван Гал хотел топового цз - Рамоса или Хуммельса..
Всё так отлично прописал, но Фалькао на тот момент был не то что с ярмарки, он был супертопом. А вот после МЮ он как раз и стал парнем с ярмарки
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Alex Zet
МЮ еще тот гадюшник, теперь будет постоянно вылезать наружу их нелецеприятное бельишко. Не зря Глейзеры хотят как можно скорее избавиться от этого баласта. А с приходом лысого голландца, клуб и вовсе стал не управляемым, оказывается тен Хаг аферист еще тот, хочет завладеть контрольным пакетом и единолично всем распоряжаться.
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Максим Манчестер
Ответ dr. cage
На самом деле ситуация двоякая, вроде как и покупали игроков Ван Галу, а вроде как половина из них средняки, либо ехавшие с ярмарки.. При этом часть из тех кто пришёл были альтернативой для тех, кого изначально хотел видеть Ван Гал, либо были на карандаше у клуба до Луи.. А двое вовсе на эмоциях уведены из Саута.. Дармиан - средняк Рохо - средняк (куплен вместо здоровенного голландского негра из сборной) Шнайдерлин - средняк из Сотона Шоу - вкусовое из Сотона Ромеро - вкусовое Вальдес - с ярмарки Швайни - с ярмарки Блинд - топ Депай - потенциально топ (альтернатива Мане) Ди Мария - топ Мартиаль - потенциально топ Эрерра - топ Фалькао - с ярмарки (альтернатива Левандовски) Плюс Ван Гал хотел топового цз - Рамоса или Хуммельса..
Эррера не топ вообщенр разу.
+2
-1
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Максим Манчестер
Ответ dr. cage
На самом деле ситуация двоякая, вроде как и покупали игроков Ван Галу, а вроде как половина из них средняки, либо ехавшие с ярмарки.. При этом часть из тех кто пришёл были альтернативой для тех, кого изначально хотел видеть Ван Гал, либо были на карандаше у клуба до Луи.. А двое вовсе на эмоциях уведены из Саута.. Дармиан - средняк Рохо - средняк (куплен вместо здоровенного голландского негра из сборной) Шнайдерлин - средняк из Сотона Шоу - вкусовое из Сотона Ромеро - вкусовое Вальдес - с ярмарки Швайни - с ярмарки Блинд - топ Депай - потенциально топ (альтернатива Мане) Ди Мария - топ Мартиаль - потенциально топ Эрерра - топ Фалькао - с ярмарки (альтернатива Левандовски) Плюс Ван Гал хотел топового цз - Рамоса или Хуммельса..
Так в эпоху Глейзеров так и покупали, лишь бы фаната отстали что не покупает клуб
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dr. cage
Ответ All These Things I Hate
Шнайдерлин разве не из Эвертона пришел?
Эвертон был после МЮ..

Шоу и Шнайдерлина вытащили из Сотона.. После их удачной игры против манков сезоном ранее.. Также и Мане хотели..

Если память не изменяет помимо них хотели кого то ещё, но там уже Ливерпуль как под гребёнку вычищал..
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Тюменец
Их тех, кого хотел Ван Гал в МЮ едва бы кто поехал ))
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Giggs888
Рамоса, Левандовского и Мюллера купить было нереально. Никто из них не перешёл бы в МЮ.
В 14 году Реал выиграл ЛЧ, зачем Рамосу покидать сильнейший клуб мира? Он был ещё не старый, и востребованный в Реале. А Лева ещё до назначения ЛВГ в МЮ, подписал контракт с Баварией. И понятное дело, мюнхенцы бы его никуда не отпустили. Да и самому Роберту это не особо нужно было.
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corazón blanco
Ответ All These Things I Hate
Шнайдерлин разве не из Эвертона пришел?
Нет. Это он из Юнайтед ушёл уже в Эвертон.
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MU4evainmyheart!!!
Ответ All These Things I Hate
Шнайдерлин разве не из Эвертона пришел?
Шнайдерлин в Эвертон из МЮ перешел
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