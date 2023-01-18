Ван Гал об «МЮ»: «В богатейшем клубе мира я не мог купить игроков, которых хотел. Невероятно»

Луи ван Гал пожаловался, что « » не покупал ему желаемых игроков.

«Это невероятно. Я работал в богатейшем клубе мира и не мог купить игроков, которых хотел.

«Манчестер Юнайтед» – мой самый сложный период в карьере. Я пришел, чтобы стать менеджером, но вокруг были одни разочарования. Большинству игроков было за 30. И мне пришлось с этим разбираться. Руни тоже было около 30 лет», – сказал бывший тренер сборной Нидерландов в разговоре с в документальном фильме о себе.

Экс-форвард «Юнайтед» ответил: «Я был очень разочарован, потому что казалось, будто все идет в верном направлении. Я думал, что если бы вам дали еще один год, мы бы добились успеха».

Во время работы ван Гала «МЮ» не смог подписать Матса Хуммельса, , , и Роберта Левандовского.

За два года, проведенные тренером в клубе, «Манчестер Юнайтед» подписал 13 игроков, потратив, в частности 59,7 млн фунтов на Анхеля Ди Марию в 2014-м, а годом позже подписав Антони Марсьяля за 58 млн фунтов.