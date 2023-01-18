Ван Гал об «МЮ»: «В богатейшем клубе мира я не мог купить игроков, которых хотел. Невероятно»
Луи ван Гал пожаловался, что «Манчестер Юнайтед» не покупал ему желаемых игроков.
«Это невероятно. Я работал в богатейшем клубе мира и не мог купить игроков, которых хотел.
«Манчестер Юнайтед» – мой самый сложный период в карьере. Я пришел, чтобы стать менеджером, но вокруг были одни разочарования. Большинству игроков было за 30. И мне пришлось с этим разбираться. Руни тоже было около 30 лет», – сказал бывший тренер сборной Нидерландов в разговоре с Уэйном Руни в документальном фильме о себе.
Экс-форвард «Юнайтед» ответил: «Я был очень разочарован, потому что казалось, будто все идет в верном направлении. Я думал, что если бы вам дали еще один год, мы бы добились успеха».
Во время работы ван Гала «МЮ» не смог подписать Матса Хуммельса, Серхио Рамоса, Садьо Мане, Томаса Мюллера и Роберта Левандовского.
За два года, проведенные тренером в клубе, «Манчестер Юнайтед» подписал 13 игроков, потратив, в частности 59,7 млн фунтов на Анхеля Ди Марию в 2014-м, а годом позже подписав Антони Марсьяля за 58 млн фунтов.
Брать Фалькао после его травм в беговую АПЛ было априори безумием.. Впрочем так оно и оказалось.
Иными словами, Ван Гал хотел отношения такого, какое было у Моура.. Когда Вудворд давал любые деньги за тех, на кого показывал Жозе.. И кто знает, может быть философия Ван Гала тогда бы заиграла другими красками..
В те годы Куадрадо и Флоренции держали в Сериале правый фланг за собой..
Хотя Дармиан был неплох, но он и после Луи ничего не показывал в МЮ.
Из 13 трансферов эпохи Ван Гала только половина это его хотелки.. Да же того же Рохо взяли потому, что не получилось взять какого то голландского верзилу, который тоже блеснул на ЧМ. Ну и необходимость в Ромеро при живом Де Хеа - хз, хз..
Ван Гал топовый менеджер, но островные реалии ему совсем не подошли..
И его ожидания от трансферов в МЮ были совсем иные..
Ди Мария и Марсиаль - это Вудвордские хотелки, который хотел действующую суперзвезду в прайме, чтобы майки продавались и будущую суперзвезду, в которую как он надеялся превратится Марсиаль, недаром в бонусы по сделке вносили пункт о Золотом мяче. Вынесем оба этих трансфера за скобки.
Шоу и Эрреру вели со времен САФа еще, Мойесу их купить не получилось - купили для Ван Гала. Сам Ван Гал к их трансферам отношения не имеет и не думаю, что он сильно их хотел. Но думаю факт, что самая удачная карьера в клубе получилась именно у этих двоих доказывает, что САФ топовый менеджер, а Ван Гал нафталиновый старикан, не шарящий в игроках
И манки не зря платили за него весьма приличные деньги.. Причем купить смогли его только со второго или третьего раза.. Ибо Атлетик старался его сохранить.
Шоу и Шнайдерлина вытащили из Сотона.. После их удачной игры против манков сезоном ранее.. Также и Мане хотели..
Если память не изменяет помимо них хотели кого то ещё, но там уже Ливерпуль как под гребёнку вычищал..
В 14 году Реал выиграл ЛЧ, зачем Рамосу покидать сильнейший клуб мира? Он был ещё не старый, и востребованный в Реале. А Лева ещё до назначения ЛВГ в МЮ, подписал контракт с Баварией. И понятное дело, мюнхенцы бы его никуда не отпустили. Да и самому Роберту это не особо нужно было.