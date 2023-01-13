Предложения о покупке «МЮ» ожидаются с Ближнего Востока, Азии и США. Клуб рассмотрит их в феврале

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бизнес Глейзеры бизнес и маркетинг Футбол

В феврале «Манчестер Юнайтед» рассмотрит предложения, связанные с продажей клуба.

В покупке «МЮ» заинтересованы клиенты из Ближнего Востока, Азии и США. Клуб из Манчестера готов принять их предложения до середины февраля, сообщает The Telegraph.

Британский миллиардер Джим Рэтклифф также продолжает внимательно следить за ситуацией, и, хотя предложение от него все еще ожидается, официальные переговоры еще не начались. В ближайшие недели потенциальные инвесторы со всего мира должны сделать предложения. 

Пока неясно, хотят ли Глейзеры полностью продать клуб. Они будут принимать предложения, как на полный выкуп, так и на покупку миноритарного пакета акций.

«Манчестер Юнайтед» намерен закрыть сделку в течение первого квартала или к концу апреля.

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6 комментариев

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benjamin92
И будет в Манчестере 2 канистры - голубая и красная )
+1
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King_X
Купят саудиты по догоренности с Кришем
И он вернётся 😂😂
+6
0
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vzi
Где бабки, оттуда и предложения. ;)
0
-1
-1
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Милан_2037
Арабы уже вроде как покупают 25% доли в Тоттенхеме за 1 миллиард, наврятли они ещё и МЮ потянут за 6 лярдов ...
0
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ман сити фейк
Арабская премьер лига. Скоро арабы начинают проводить верблюжьи скачки на острове
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Пирс Морган
АПЛ превращается в арабскую песочницу)
+1
-2
-1
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