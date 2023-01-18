Пеп Гвардиола: «Победа над «Тоттенхэмом» обязательна. «Сити» нужно улучшить игру, я должен найти решение»
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался об отставании от «Арсенала».
«Горожане» занимают в таблице АПЛ вторую строчку, уступая «канонирам» 8 очков.
«Мы уже много раз были в подобном положении, много-много раз. Я никогда не расслабляюсь, даже когда мы впереди на восемь очков. Все давление связано со следующей игрой. Победа в ней обязательна. Можно терять очки, когда ты лидируешь, но не тогда, когда отстаешь.
Мы должны улучшить нашу игру, контролировать то, что можем. Это именно то, что должны делать большие команды. Мне нужно найти решение.
Порой мы не так подвижны, как обычно. Надо растягивать линию обороны. В последних двух матчах возникли проблемы», – сказал испанец.
Перенесенный матч 7-го тура между «Ман Сити» и «Тоттенхэмом» пройдет 19 января. Начало – в 23:00 по московскому времени.
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