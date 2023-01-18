Пеп Гвардиола: «Победа над «Тоттенхэмом» обязательна. «Сити» нужно улучшить игру, я должен найти решение»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Пеп Гвардиола Футбол

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался об отставании от «Арсенала».

«Горожане» занимают в таблице АПЛ вторую строчку, уступая «канонирам» 8 очков.

«Мы уже много раз были в подобном положении, много-много раз. Я никогда не расслабляюсь, даже когда мы впереди на восемь очков. Все давление связано со следующей игрой. Победа в ней обязательна. Можно терять очки, когда ты лидируешь, но не тогда, когда отстаешь.

Мы должны улучшить нашу игру, контролировать то, что можем. Это именно то, что должны делать большие команды. Мне нужно найти решение.

Порой мы не так подвижны, как обычно. Надо растягивать линию обороны. В последних двух матчах возникли проблемы», – сказал испанец.

Перенесенный матч 7-го тура между «Ман Сити» и «Тоттенхэмом» пройдет 19 января. Начало – в 23:00 по московскому времени.

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9 комментариев

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Lucky Z
Холанд на ворота, Льюис центрфорвард
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Alex Legend
Покер Харри Кейна и очередной унылый перформанс Холанда.
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Sevuska
Главным уроком поражения против МЮ , кроме судейства конечно, должно послужить обеспечение голевыми пасами Холанда . В матче с МЮ норвежец много открывался перед воротами , но никто не пытался найти его пасами . Вот .
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Timur Zhorabekov
Нужно играть со схеймой 4-4-2 с Эрлингом и Альваресом
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EmptyGuitar1753
Болельщики Арсенала впервые будут поддерживать Тоттенхэм. Вперед Конте
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ман сити фейк
Ответ arspurs9
Конте организует. В первом тайме можете детей выпустить, все равно забьют, Тоттенхэм подъедет только ко второму.
Сити это вам не Портсмут. Забьем до перерыва трешку. А после Аканджи Эдерсон Аке катают 45 с лишним минут катают вас
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Niko [Ars]
Альвареса в основу и может быть станет лучше
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ман сити фейк
Верим до конца
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arspurs9
Конте организует. В первом тайме можете детей выпустить, все равно забьют, Тоттенхэм подъедет только ко второму.
+2
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