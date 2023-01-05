Пеп Гвардиола: «От «МЮ» и «Арсенала» не ждут победы в АПЛ с отрывом в 20 очков к ноябрю, как от «Сити». Это их преимущество»
Пеп Гвардиола назвал преимущество «Арсенала» и «Ман Юнайтед» над «Манчестер Сити».
«Сейчас преимущество «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» заключается в том, что никто не ждет от них победы в АПЛ с 20-очковым отрывом к ноябрю, как от «Манчестер Сити». Иногда это большая проблема. Этот «Арсенал» выигрывает все матчи, а мы отстаем на 8 очков. Но в то же время мне понравилось то, как мы провели последние матчи.
Я хочу видеть, что мы до сих пор боремся и не сдаемся. Хочу, чтобы так было сейчас, до последнего шанса, до последней капли пота, чтобы мы боролись за победу в Премьер-лиге. В момент, когда мы потеряем шансы на это, нужно готовиться к борьбе в следующем сезоне», – сказал тренер «Манчестер Сити».
Сейчас «Манчестер Сити» занимает 2-е место в турнирной таблице и отстает от лидирующего «Арсенала» на 8 очков. «Горожане» провели 16 матчей, «канониры» – 17.
Правда ощущения что всё-таки может оступиться не было
и действительно,все ждут когда МС начнет брать ЛЧ подряд также как и АПЛ.
Это как сравнивать культуру и историю Дубая и историю Рима, Парижа или Будапешта.
Хорошая чемпионская гонка получается с Сити...
когда, интересно, от сити ждали такой отрыв к ноябрю?
К ноябрю не от кого не ждут, даже от Сити.