Пеп Гвардиола: «От «МЮ» и «Арсенала» не ждут победы в АПЛ с отрывом в 20 очков к ноябрю, как от «Сити». Это их преимущество»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола назвал преимущество «Арсенала» и «Ман Юнайтед» над «Манчестер Сити».

«Сейчас преимущество «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» заключается в том, что никто не ждет от них победы в АПЛ с 20-очковым отрывом к ноябрю, как от «Манчестер Сити». Иногда это большая проблема. Этот «Арсенал» выигрывает все матчи, а мы отстаем на 8 очков. Но в то же время мне понравилось то, как мы провели последние матчи.

Я хочу видеть, что мы до сих пор боремся и не сдаемся. Хочу, чтобы так было сейчас, до последнего шанса, до последней капли пота, чтобы мы боролись за победу в Премьер-лиге. В момент, когда мы потеряем шансы на это, нужно готовиться к борьбе в следующем сезоне», – сказал тренер «Манчестер Сити».

Сейчас «Манчестер Сити» занимает 2-е место в турнирной таблице и отстает от лидирующего «Арсенала» на 8 очков. «Горожане» провели 16 матчей, «канониры» – 17.

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20 комментариев

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bat90
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Ответ #SharkTeam
Сити давненько не выигрывал в драматической развязке. Ну там поскользнется кто-то или на последних минутах победу вырвет. Или на финише -7 отыграть.
А прошлый сезон? Когда проигрывали 0:2 Астон Вилле в последнем туре...
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#SharkTeam
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Ну хотя в прошлом сезоне в последнем туре представление было.
Правда ощущения что всё-таки может оступиться не было
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#SharkTeam
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Сити давненько не выигрывал в драматической развязке. Ну там поскользнется кто-то или на последних минутах победу вырвет. Или на финише -7 отыграть.
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!Sc@ryClown!
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этот МС лучший клуб в истории АПЛ уже сейчас,говорю как болельщик Барсы и Торпедо.
и действительно,все ждут когда МС начнет брать ЛЧ подряд также как и АПЛ.
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Stivi M.D.
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Да, любимая мантра хейтеров АПЛ, мол какая конкуренция при Пепе, каждый же год на изи вертит🤡
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Morning Again
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Как бы классно не играла команда под руководством Пепа, интересно, встречал ли он людей которые реально ждут от МС победы в АПЛ с 20-очковым отрывом к ноябрю?)
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bat90
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Ответ Андрей Тишкович
Ноет как будто ему тяжелее всех
Поддерживает Юргена
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Advanced Stats
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Ответ Direct free kick
Ни арсенал ни маню ничего не выиграют. Слишком слабые клубы с физруками на понтах у руля
Может они и не выиграют, но тренеры они топовые
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AC.Milan.Fan
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Сити не выиграет эту АПЛ, они очень зависимы от одного Холанда ☝️
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Андрей Тишкович
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Ноет как будто ему тяжелее всех
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Флоренти́но Пéрес
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Мешку до МЮ и Арсенала ещё топать и топать.

Это как сравнивать культуру и историю Дубая и историю Рима, Парижа или Будапешта.
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mishash
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Гвардиола начинает моуриньючить
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DolJun
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ну так арсенал уже лет 15 как не топ клуб, а мю главный свой козырь в виде карманных судей передал как раз младшему манчестеру по наследству. что хотеть если сити из года в год закидывают "подарками" в виде 10 добавленных минут из 5, которые назначил судья? или оффсайдных голов? или фолов, которые для одних команд нырок или пенальти в пользу сити? так что ничего удивительного, но пеп и тут нашел повод поныть
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инок
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Арсенал пожалуй лучшая команда в АПЛ в этом сезоне.
Хорошая чемпионская гонка получается с Сити...
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HellLight
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Ровно как и от сити никто не ждет победы в ЛЧ.
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Алексей Фирстов
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Сити все-равно главный фаворит АПЛ. Но болельщики Арсенала заслужили видеть то, как играет Арсенал в этом сезоне!
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Direct free kick
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Ни арсенал ни маню ничего не выиграют. Слишком слабые клубы с физруками на понтах у руля
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Любезный Коссутий
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20 очков к ноябрю 😁😁😁
когда, интересно, от сити ждали такой отрыв к ноябрю?
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Евгений Громов 22
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Выиграйте сегодня и будет 5 очков
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А.Э.РАСИМ
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Всхтом он прав.
К ноябрю не от кого не ждут, даже от Сити.
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