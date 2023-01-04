Гвардиола о борьбе за титул: «Арсенал» наберет 100 или более очков, если будет выступать так же. «Сити» должен играть почти идеально до конца сезона»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола высказался о борьбе за чемпионство в АПЛ

Сейчас «Манчестер Сити» занимает 2-е место в турнирной таблице и отстает от лидирующего «Арсенала» на 8 очков. «Горожане» провели 16 матчей, «канониры» – 17.

«Способ сократить отставание – это играть хорошо и выигрывать матчи.

Они [«Арсенал»] наберут 100 или более очков, если будут играть так, как до сих пор. Если они продолжат в том же духе, мы их не догоним. 

Я бы сказал, что мы должны играть почти идеально с этого момента и до конца сезона – и надеюсь, что они немного снизят свою планку, потому что вчера [в игре против «Ньюкасла»] они были великолепны.

Посмотрим, что произойдет», – сказал главный тренер «Манчестер Сити». 

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46 комментариев

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красная_карточка
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у Сити опыт и состав глубже, травма условного Саки и что Арс?
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Edwin_Hubble
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Ответ Benner
Реально, как будто заскриптованный бот пишет, а не живой человек
В шоке. В этом океане безумия больных персофанов взяли и захэйтили каплю адекватности.
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Jordan95
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Ответ инок
Арсенал пожалуй лучшая команда в АПЛ в этом сезоне. Отличная чемпионская гонка получается с Сити...
Тем и прекрасна АПЛ, что иногда ее берут команды, которые по 30 лет без чемпионства.
Лестер, Ливерпуль. Сейчас вот Арсенал пытается. Может через лет 15 МЮ подключится.

Пачками собирают трофеи только Сити и Челси - две лучшие английские команды.
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Джейме Ланнистер
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Ответ 100 тысяч кэшем Аренаса
В очередной раз убеждаюсь, что Пеп не только прекрасный тренер, но и очень тонкий психолог, коим в своё время был Моуриньо! Он всё правильно делает, расслабляя этими сладкими речами нестабильный Арсенал и мотивируя тем самым свою команду!
В его команде только Холланд и Алварес голодные. Остальным только ЛЧ интересен. Видно что у них уже нет такого рвение в АПЛ как раньше.
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Jordan95
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Нормально троллит старина Пеп)

Интересная гонка получается между рекордсменами по количеству ЛЧ. Но все же думаю Сити заберёт АПЛ.
Арсеналу тоже не стоит унывать, если займут 2 место, так как в следующем году юбилей как никак. 20 лет со времён последнего чемпионства💪🏼
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bat90
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Надеюсь Артета не даст игрокам расслабиться из за сладких похвал Гвардиолы, так как Пеп всегда говорит так до очной встречи, если кто-то лидирует или поймал кураж
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Джейме Ланнистер
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Ответ Арман Мартиросян
Непобедимые набрали ровно 90 очков, если не ошибаюсь.
Оказывается так, думал 89 набрали тогда.
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Syndycate
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Ответ 100 тысяч кэшем Аренаса
В очередной раз убеждаюсь, что Пеп не только прекрасный тренер, но и очень тонкий психолог, коим в своё время был Моуриньо! Он всё правильно делает, расслабляя этими сладкими речами нестабильный Арсенал и мотивируя тем самым свою команду!
Особенно в ЛЧ всех расслабляет)
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Арман Мартиросян
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Ответ Джейме Ланнистер
Даже 90 очков был бы рекордом для Арсенала. Непобедимые даже не набирали столько очков. В 100 очков трудом верится, учытивая подлянки судей.
Непобедимые набрали ровно 90 очков, если не ошибаюсь.
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vallabaza
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уже очкует... как же это противно слушать...
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Джейме Ланнистер
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Даже 90 очков был бы рекордом для Арсенала. Непобедимые даже не набирали столько очков.
В 100 очков трудом верится, учытивая подлянки судей.
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ batterbin
Почему "нереальный"? В АПЛ и не такое отыгрывали...
Нереальный в переносном смысле, а не прямом. Потрясающий, классный, умопомрачительный-что-то из этого рода🙂
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Оливер Кан удаляет Роберту
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Пожелаем же удачи Эдегору, ну а лысому шарлатану-лицемеру поездку на год в Америку)
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Джейме Ланнистер
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Ответ Зизуха
Если Арсенал будет играть как вчера, не видать им чемпионства как своих ушей
В таким судейством даже в топ-4 не попасть
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100 тысяч кэшем Аренаса
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В очередной раз убеждаюсь, что Пеп не только прекрасный тренер, но и очень тонкий психолог, коим в своё время был Моуриньо! Он всё правильно делает, расслабляя этими сладкими речами нестабильный Арсенал и мотивируя тем самым свою команду!
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Juninho P.
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У себя дома, канониры (хоть и против нового мешка) играют 0-0, но тренер главного соперника их хвалит)) Ох уж этот гвардилоа 😁👍знает, что метнуть.
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инок
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Арсенал пожалуй лучшая команда в АПЛ в этом сезоне.
Отличная чемпионская гонка получается с Сити...
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Алекс Мелкумян
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Ох, пошли сладкие речи и mind games, как с Клоппом в своё время. Отрыв, конечно, пока фантастический как для Арсенала(при всём уважении к молодой команде), но в любом случае будет крутой финал сезона-либо долгожданное чемпионство Арсенала, либо нереальный камбэк Сити. Или и то, и другое, где всё решится в последнем туре🤓
По классике Пепа, если не боится соперника то льет в уши какой замечательный тренер, команда вообще сильная и громит ее 6-0 или около того. А если боится - начинаются разговоры про судей, неправильный календарь, фэир плей и т.д.
Так что на месте Артеты я бы начал стараться еще больше)
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ otchim kaloeda
Челси болеет,МЮ на перестройке а у Ливерпуля бронхит..Я не думаю,что эти клубы станут на ноги прям за год.. Так что остается МС,а у Арсенала молодой состав с такими темпами они могут выиграть АПЛ если не в этом году,то ближайщие 2-3 года точно
Просто зная его невезение...
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Зизуха
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Если Арсенал будет играть как вчера, не видать им чемпионства как своих ушей
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MU4evainmyheart!!!
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Пепу не привыкать отставать от лидера к новому году, а в конце сезона поднимать кубок АПЛ. Конечно, хочется верить в долгожданный триумф Арсенала, но все равно верится с трудом. Самое главное, как справится со спадом Артета. А спад бывает на протяжении сезона у любой команды.
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apst
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Арсенал приятно удивляет
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Direct free kick
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Ответ Muhammad Nazaraliev
А с чем связаны ваши сомнения друг? Они же щас показывают хорошую и стабильную игру. Мне кажется в этом году Арсенал выиграет чемпионат за два три тура
Если после каждого Ньюкасла начнутся разговоры о судьях - сами себя утопят
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Mazzari2.0
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Ох, пошли сладкие речи и mind games, как с Клоппом в своё время. Отрыв, конечно, пока фантастический как для Арсенала(при всём уважении к молодой команде), но в любом случае будет крутой финал сезона-либо долгожданное чемпионство Арсенала, либо нереальный камбэк Сити. Или и то, и другое, где всё решится в последнем туре🤓
Даже если, Арсенал, не выиграет, команда заслуживает уважение в любом случае.
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Direct free kick
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Ответ batterbin
МС да, будет в 4ке железно. Скорее всего и АПЛ заберет, т.к. лавки у Арсенала нету на всю дистанцию. Кто еще в АПЛ выглядит более цельной командой, чем Арсенал? Ньюкасл? Вчера отскочили знатно на Эмирейтс. Их самих не факт, что хватит на весь сезон. P.S. на самом деле даже у МС нет таких командных действий, как у Арсенала. Весь их нынешний футбол - примитивное грузилово на Холланда. Пока он здоров - это может сработать, а если нет?
Портовик может воспрянуть, МанЮ с шутом из эрдвизии скорее останется 5-6, Тоттенхэм с истеричкой Конте тоже кандидат на 4-ку (выведет и в истерике свалит как вариант)
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