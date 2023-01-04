Гвардиола о борьбе за титул: «Арсенал» наберет 100 или более очков, если будет выступать так же. «Сити» должен играть почти идеально до конца сезона»

высказался о борьбе за чемпионство в .

Сейчас «Манчестер Сити» занимает 2-е место в турнирной таблице и отстает от лидирующего « » на 8 очков. «Горожане» провели 16 матчей, «канониры» – 17.

«Способ сократить отставание – это играть хорошо и выигрывать матчи.

Они [«Арсенал»] наберут 100 или более очков, если будут играть так, как до сих пор. Если они продолжат в том же духе, мы их не догоним.

Я бы сказал, что мы должны играть почти идеально с этого момента и до конца сезона – и надеюсь, что они немного снизят свою планку, потому что вчера [в игре против «Ньюкасла»] они были великолепны.

Посмотрим, что произойдет», – сказал главный тренер « ».