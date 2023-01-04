Гвардиола о борьбе за титул: «Арсенал» наберет 100 или более очков, если будет выступать так же. «Сити» должен играть почти идеально до конца сезона»
Пеп Гвардиола высказался о борьбе за чемпионство в АПЛ.
Сейчас «Манчестер Сити» занимает 2-е место в турнирной таблице и отстает от лидирующего «Арсенала» на 8 очков. «Горожане» провели 16 матчей, «канониры» – 17.
«Способ сократить отставание – это играть хорошо и выигрывать матчи.
Они [«Арсенал»] наберут 100 или более очков, если будут играть так, как до сих пор. Если они продолжат в том же духе, мы их не догоним.
Я бы сказал, что мы должны играть почти идеально с этого момента и до конца сезона – и надеюсь, что они немного снизят свою планку, потому что вчера [в игре против «Ньюкасла»] они были великолепны.
Посмотрим, что произойдет», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Лестер, Ливерпуль. Сейчас вот Арсенал пытается. Может через лет 15 МЮ подключится.
Пачками собирают трофеи только Сити и Челси - две лучшие английские команды.
Интересная гонка получается между рекордсменами по количеству ЛЧ. Но все же думаю Сити заберёт АПЛ.
Арсеналу тоже не стоит унывать, если займут 2 место, так как в следующем году юбилей как никак. 20 лет со времён последнего чемпионства💪🏼
В 100 очков трудом верится, учытивая подлянки судей.
Отличная чемпионская гонка получается с Сити...
Так что на месте Артеты я бы начал стараться еще больше)