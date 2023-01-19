Антонио Конте: «Ни в одном из клубов недовольства тем, что я дал, не было. Обычно после моего ухода очень жалеют»

опроверг, что относится к работе с « » без должной приверженности.

«Я не читаю и не слушаю такое, но люди, которые знают меня, не скажут вам, что я плохой тренер. Ни в одном из клубов, где я работал, не было недовольства моей приверженностью или тем, что я дал им. Обычно после моего ухода клубы очень жалеют, потому что видят, как я работал, сколько я вкладывал. В этом плане я очень доволен собой.

Я отдаю клубу все силы. Не только «Тоттенхэму» – я делал это и в «Интере», и в «Ювентусе», во всех клубах, где работал. Нормально чувствовать усталость после рабочего дня, потому что я много работаю ради клуба. И по этой причине клубы хотят, чтобы я оставался на более долгий срок», – сказал тренер «Тоттенхэма».

Контракт Конте с лондонским клубом рассчитан до лета 2023 года, в нем есть опция продления на сезон. Сообщалось, что «Тоттенхэм» может отказаться от продления контракта с итальянцем из-за обеспокоенности формой команды.

После ЧМ-2022 «шпоры» потерпели два поражения, один раз сыграли вничью и дважды победили. Сегодня команда сыграет с «Манчестер Сити» в рамках перенесенного матча 7-го тура .

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