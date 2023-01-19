Антонио Конте: «Ни в одном из клубов недовольства тем, что я дал, не было. Обычно после моего ухода очень жалеют»
Антонио Конте опроверг, что относится к работе с «Тоттенхэмом» без должной приверженности.
«Я не читаю и не слушаю такое, но люди, которые знают меня, не скажут вам, что я плохой тренер. Ни в одном из клубов, где я работал, не было недовольства моей приверженностью или тем, что я дал им. Обычно после моего ухода клубы очень жалеют, потому что видят, как я работал, сколько я вкладывал. В этом плане я очень доволен собой.
Я отдаю клубу все силы. Не только «Тоттенхэму» – я делал это и в «Интере», и в «Ювентусе», во всех клубах, где работал. Нормально чувствовать усталость после рабочего дня, потому что я много работаю ради клуба. И по этой причине клубы хотят, чтобы я оставался на более долгий срок», – сказал тренер «Тоттенхэма».
Контракт Конте с лондонским клубом рассчитан до лета 2023 года, в нем есть опция продления на сезон. Сообщалось, что «Тоттенхэм» может отказаться от продления контракта с итальянцем из-за обеспокоенности формой команды.
После ЧМ-2022 «шпоры» потерпели два поражения, один раз сыграли вничью и дважды победили. Сегодня команда сыграет с «Манчестер Сити» в рамках перенесенного матча 7-го тура АПЛ.
Сезон Сона – катастрофа. Почему у корейца, взявшего весной «Золотую бутсу» (поделил с Салахом), ничего не получается?
Без вложений как ПСЖ.
Очень похожа.
Но в Шпорах что то никак.
Игроки есть,игры нет зрелищной.
Да и результата нет.
А с задачей, с которой он столкнулся сейчас, он не сталкивался никогда. Бюджет, по сравнению с 3-4 лидерами лиги, сильно ниже. А вот ещё у пяти-шести команд примерно, как у самих Шпор. Чтобы чего-то добиться значимого при таких раскладах, нужно чтобы тренер мог выстраивать свою игру не один сезон. Артета, кстати, это ещё один пример в пользу этого тезиса.
Результата сразу можно и нужно требовать от тренера, что приходит работать к фавориту турнира. А для вывода команды на новый уровень всегда нужно время.
Не факт, что это у Конте получится, кстати. Как я писал выше, с таким вызовом он ещё не сталкивался. Если не считать за таковой его работу с Аталантой или Бари
зимние трансферы - другой разговор. но о каком результате может идти речь, если половина состава просто в лазарете?
Президенты клубов где работал Конте, как напиваются сразу ему звонят....