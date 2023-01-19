Антонио Конте: «Ни в одном из клубов недовольства тем, что я дал, не было. Обычно после моего ухода очень жалеют»

Теги премьер-лига Англия Тоттенхэм Антонио Конте Футбол

Антонио Конте опроверг, что относится к работе с «Тоттенхэмом» без должной приверженности.

«Я не читаю и не слушаю такое, но люди, которые знают меня, не скажут вам, что я плохой тренер. Ни в одном из клубов, где я работал, не было недовольства моей приверженностью или тем, что я дал им. Обычно после моего ухода клубы очень жалеют, потому что видят, как я работал, сколько я вкладывал. В этом плане я очень доволен собой.

Я отдаю клубу все силы. Не только «Тоттенхэму» – я делал это и в «Интере», и в «Ювентусе», во всех клубах, где работал. Нормально чувствовать усталость после рабочего дня, потому что я много работаю ради клуба. И по этой причине клубы хотят, чтобы я оставался на более долгий срок», – сказал тренер «Тоттенхэма».

Контракт Конте с лондонским клубом рассчитан до лета 2023 года, в нем есть опция продления на сезон. Сообщалось, что «Тоттенхэм» может отказаться от продления контракта с итальянцем из-за обеспокоенности формой команды.

После ЧМ-2022 «шпоры» потерпели два поражения, один раз сыграли вничью и дважды победили. Сегодня команда сыграет с «Манчестер Сити» в рамках перенесенного матча 7-го тура АПЛ.

Сезон Сона – катастрофа. Почему у корейца, взявшего весной «Золотую бутсу» (поделил с Салахом), ничего не получается?

Материалы по теме

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Isshin88
Жалеют, что не ушёл раньше?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Доминатор3000
Ответ Мельников Михаил
А что ожидалось, что Конте с составом на 5-7 места сходу начнет биться за тройку? Все его титулы были взяты с клубами с 1-2 составом в лиге. И с таким составом он быстро дает результат. А с задачей, с которой он столкнулся сейчас, он не сталкивался никогда. Бюджет, по сравнению с 3-4 лидерами лиги, сильно ниже. А вот ещё у пяти-шести команд примерно, как у самих Шпор. Чтобы чего-то добиться значимого при таких раскладах, нужно чтобы тренер мог выстраивать свою игру не один сезон. Артета, кстати, это ещё один пример в пользу этого тезиса. Результата сразу можно и нужно требовать от тренера, что приходит работать к фавориту турнира. А для вывода команды на новый уровень всегда нужно время. Не факт, что это у Конте получится, кстати. Как я писал выше, с таким вызовом он ещё не сталкивался. Если не считать за таковой его работу с Аталантой или Бари
Значит,придти в Ювентус «который не умеет побеждать» и создать там костяк команды,которая возьмёт сколько 9? подряд чемпионств и дойдёт до двух финалов ЛЧ не та же задача?
Без вложений как ПСЖ.
Очень похожа.
Но в Шпорах что то никак.
Игроки есть,игры нет зрелищной.
Да и результата нет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ПравдоРуб
Очень странный тренер. Когда он уходит, действительно ощущаешь что клуб потерял ТОП тренера, но когда он тренирует пару лет, так и хочется его побыстрее выгнать
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
deadjoker
Меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть. А. Конте
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Stasinho7
Заголовок ещё понять надо..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Добряк Гаврила
Проблема ТТХ это Леви. Жадный еврей однозначно не поднимет клуб на другой уровень. Любойтоп тренер ушедши к петухам, обречен на неудачу
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Русский уравнитель
Ну если руководство тотена хочет чтоб Конте сразу сделал клуб чемпионом то это из области фантастики, обязаны продлевать итальянца, клуб находится на том месте на котором должен быть
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мельников Михаил
А что ожидалось, что Конте с составом на 5-7 места сходу начнет биться за тройку? Все его титулы были взяты с клубами с 1-2 составом в лиге. И с таким составом он быстро дает результат.
А с задачей, с которой он столкнулся сейчас, он не сталкивался никогда. Бюджет, по сравнению с 3-4 лидерами лиги, сильно ниже. А вот ещё у пяти-шести команд примерно, как у самих Шпор. Чтобы чего-то добиться значимого при таких раскладах, нужно чтобы тренер мог выстраивать свою игру не один сезон. Артета, кстати, это ещё один пример в пользу этого тезиса.
Результата сразу можно и нужно требовать от тренера, что приходит работать к фавориту турнира. А для вывода команды на новый уровень всегда нужно время.
Не факт, что это у Конте получится, кстати. Как я писал выше, с таким вызовом он ещё не сталкивался. Если не считать за таковой его работу с Аталантой или Бари
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
HellLight
А еще я аппетитный фрукт - сказал Конте)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Денисов
Ответ Born is the King
Ну Антонио прав. Особенно если после Конте приходит такой физрук шопоголик Поттер. Которому покупают 15 игроков,но почему-то результат нельзя требовать
15? А сыграло сколько? 2? А травмированных сколько?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бухгалтер2021
Ответ Born is the King
Ну Антонио прав. Особенно если после Конте приходит такой физрук шопоголик Поттер. Которому покупают 15 игроков,но почему-то результат нельзя требовать
а какой результат будет если только купили игроков,летом надо глядеть в таблицу
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
*MVP*
Ответ Born is the King
Ну Антонио прав. Особенно если после Конте приходит такой физрук шопоголик Поттер. Которому покупают 15 игроков,но почему-то результат нельзя требовать
я не фанат Поттера, но может добавить объективности? про какие 15 покупок под Поттера речь? летние - все под Тухеля. так и вижу, как Поттер мечтал о Кулибали и Обамеянге.

зимние трансферы - другой разговор. но о каком результате может идти речь, если половина состава просто в лазарете?
+15
-4
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кукич
Парик готовит почву для ухода
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
#SharkTeam
в боульблю ему сейчас было бы хорошо, покупают всех подряд
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Evgen_Hazard
Я бы на месте владельцев клуба – никогда бы не связывался с Конте, более токсичного можно только Жозе найти. Как он одолел
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Born is the King
Ну Антонио прав. Особенно если после Конте приходит такой физрук шопоголик Поттер. Которому покупают 15 игроков,но почему-то результат нельзя требовать
+15
-16
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vikeif
... скромно.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vy_Ao
Да, да, только никто в итоге на по-настоящему долгий срок с тобой и не остался) после ухода Клоппа будут жалеть, после ухода Пепа будут жалеть, после ухода Конте скажут: спасибо, конечно, но наконец-то ты свалил
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Barsa! bolshe chem klub
Ответ Nuraly Amirov
Это правда, что-что, а самоотдачи у Конте выше крыши
В этом случае Выше парика...
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
cruyff_14
Ну все понятно, Антонио, можешь не продолжать: у «шпор» летом будет новый тренер.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Barsa! bolshe chem klub
Вау...

Президенты клубов где работал Конте, как напиваются сразу ему звонят....
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nuraly Amirov
Это правда, что-что, а самоотдачи у Конте выше крыши
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Быков
Какой высокомерный парик…
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
здоровяк
Антонио Конте: «Меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть»
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кукич
Истеричка уже начала ныть
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий